Trang chủ Chứng khoán

Chứng khoán ABS: Trong ngắn hạn VN-Index có thể tăng tới 1.820 điểm

Thu Minh

10/10/2025, 13:34

Kịch bản tăng giá trở lại, kỳ vọng thị trường tăng điểm lên các ngưỡng giá tiếp theo ở Kháng cự 2 (1740-1780) và Kháng cự 3 (1813-1820).

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chứng khoán ABS vừa có báo cáo cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán tháng 10 trong đó nhấn mạnh  xu hướng ngắn hạn xác nhận tăng trở lại khi giá vượt qua khỏi mô hình điều chỉnh, sẽ xác nhận tăng nhịp thứ 4 trên biểu đồ ngắn hạn. Các tín hiệu kỹ thuật đang cho thấy sự vận động bên trong mô hình với thanh khoản thấp, Histogram co hẹp dần, đường MACD ở giai đoạn sắp giao cắt lên MACD.

Khối ngoại liên tục bán ròng tháng 8 với trên 42 nghìn tỷ đồng và tháng 9 bán ròng trên 25 nghìn tỷ đồng, thể hiện kỳ vọng của dòng tiền lớn không còn cao như giai đoạn trước. Các ngưỡng phát triển giá tiếp theo trong xu hướng ngắn hạn được kỳ vọng đạt tới 1740-1780 điểm.

Trong nước, các chỉ số kinh tế tiếp tục tích cực. Tăng trưởng GDP Việt Nam quý 3/2025 đạt 8,23%, mức tăng cao thứ 2 (chỉ sau mức tăng 14,38% của quý 3/2022) trong 15 năm trở lại đây.

Động lực tăng trưởng từ ngành công nghiệp chế biến chế tạo, hoạt động đầu tư công trong bối cảnh đầu tư nước ngoài liên tục lập kỷ lục và xuất khẩu tiếp tục giữ đà tăng trưởng 2 con số, bất chấp việc thuế quan của Hoa Kỳ có hiệu lực vào đầu tháng 8. Bên cạnh đó, tín dụng được đẩy mạnh hỗ trợ khu vực khu vực dịch vụ và công nghiệp chế biến.

Ngày 8/10/2025, tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell công bố thị trường chứng khoán Việt Nam đã đáp ứng toàn bộ các tiêu chí xếp hạng thị trường Mới nổi thứ cấp theo Khung phân loại thị trường cổ phiếu FTSE (FTSE Equity Country Classification Framework) và quyết định nâng hạng Việt Nam từ thị trường Cận biên lên thị trường Mới nổi thứ cấp, có hiệu lực từ tháng 9/2026.

Yếu tố tiêu cực là việc Mỹ không công nhận 12 ngành thủy sản của Việt Nam, đồng thời tăng thuế lên 25% đối với đồ nội thất bằng gỗ từ ngày 14/10/2025 và mức thuế này có thể tăng lên 30%-50% cho một số mặt hàng vào đầu năm 2026, ảnh hưởng tiêu cực đến ngành gỗ của Việt Nam.

Tuy nhiên, Việt Nam vẫn đang trong quá trình tích cực đàm phán với Mỹ về thuế quan đối ứng để tìm kiếm các thỏa thuận tích cực hơn cho cả 2 bên. Với việc Mỹ áp thuế Trung Quốc, Ấn Độ ở mức cao, cùng với việc bạo loạn chính trị và xung đột biên giới diễn ra ở nhiều nước lớn trong khu vực Đông Nam Á khiến Việt Nam, với môi trường ổn định và mức chênh lệch thuế quan không đáng kể, vẫn đang là điểm đến hấp dẫn đối với dòng vốn FDI.

Về mặt định giá, P/E của VN-Index cho 4 quý gần nhất đã tăng từ mức 14,77x ngày 8/9/2025 lên mức 15,42x ngày 8/10/2025, gần đạt tới mức 2 lần độ lệch chuẩn của VN-Index trong 3 năm qua tại 15,66x. Các cổ phiếu vốn hóa lớn trong VN30 đang có định giá P/E là 14,51x, cao hơn so với mức 2 lần độ lệch chuẩn 3 năm của chỉ số này tại 13,93x.

Tuy vậy P/E của VN30 vẫn thấp hơn nhiều so với các cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ trong VNMID (18,61x) nhưng cao định giá của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ trong VNSML (12,41x).

ABS đưa ra hai kịch bản cho thị trường. Kịch bản 1: Xu hướng ngắn hạn tăng trở lại, xu hướng trung hạn đang tăng tiếp diễn, đồng pha trên các cấp độ xu hướng tháng. Kịch bản tăng giá trở lại, kỳ vọng thị trường tăng điểm lên các ngưỡng giá tiếp theo ở Kháng cự 2 (1740-1780) và Kháng cự 3 (1813-1820).

Kịch bản kém tích cực khi giá tiếp tục vận động trong mô hình đi ngang 1600-1700 điểm với thanh khoản suy giảm. Nhà đầu tư tổ chức tiếp tục duy trì bán ròng mạnh mẽ như 2 tháng trước đó khiến cho động lượng giảm, giá giảm. Thị trường có thể tìm về mức hỗ trợ sâu hơn ở quanh quanh 1500 +/- điểm (1486- 1530).

1

Cổ phiếu lớn tiếp tục đẩy VN-Index lên đỉnh cao mới

Chứng khoán

2

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm vượt mốc 5%/năm

Tài chính

3

Hà Nội khởi công xây dựng cầu Trần Hưng Đạo hơn 15.000 tỷ đồng

Đầu tư

4

Tiếp tục xuất hiện website giả mạo Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội

Dân sinh

5

Tập trung cao độ triển khai các dự án liên quan Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Đầu tư

