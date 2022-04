Chứng khoán BOS muốn bán giải chấp 8 triệu cổ phiếu HAI từ tài khoản của Tập đoàn FLC

Công ty cổ phần Chứng khoán BOS (mã chứng khoán ART) thông báo về việc bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của Khách hàng là người có liên quan của người nội bộ của Công ty đại chúng

Theo đó, Chứng khoán BOS dự kiến bán giải chấp 8 triệu cổ phiếu HAI, tương đương 4,38% vốn của Công ty Cổ phần Nông dược HAI từ tài khoản của Tập đoàn FLC.

Về mối quan hệ, bà Bùi Hải Huyền - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, cũng là Thành viên HĐQT của Nông dược HAI.

Theo Chứng khoán BOS cho biết, việc bán giải chấp có thể không được thực hiện theo quyết định của BOS mà không có thông báo ra công chúng nếu giá thị trường của tài sản đảm bảo thay đổi hoặc chủ tài khoản bổ sung tài sản đảm bảo đủ tỉ lệ theo quy định về giao dịch ký quỹ.

Đồng thời, số lượng chứng khoán dự kiến bán giải chấp là ước tính tại thời điểm công bố thông tin, số lượng chứng khoán bán thực tế có thể ít hơn hoặc nhiều hơn do thay đổi giá thị trường làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

Trước đó, ngày 7/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Hương Trần Kiều Dung và Nguyễn Quỳnh Anh cùng với vai trò đồng phạm giúp sức Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC thực hiện hành vi phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán”.

Hương Trần Kiều Dung là Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán BOS; Nguyễn Quỳnh Anh là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán BOS.

Mới đây, BOS đã bổ nhiệm ông Chu Tiến Vượng giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty, kể từ ngày 12/4 nhiệm kỳ 2019-2024.

Về Công ty Cổ phần Nông dược HAI, HOSE mới đây đã có công văn nhắc nhở Công ty về việc chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (riêng lẻ và hợp nhất). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay, HOSE vẫn chưa nhận được Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (riêng lẻ và hợp nhất) của Công ty.

Do đó, để đảm bảo thông tin đầy đủ đến nhà đầu tư, HOSE nhắc nhở lần thứ 02 và đề nghị Công ty khẩn trương công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 (riêng lẻ và hợp nhất) để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

Chốt phiên giao dịch ngày 15/4, giá cổ phiếu HAI giảm 6,95% xuống còn 4.500 đồng/cổ phiếu và và giảm hơn 38% trong 3 tháng qua.