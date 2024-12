Chứng khoán Hàn Quốc lao dốc kéo tụt thị trường châu Á

Vào lúc 9h00 sáng nay theo giờ Việt Nam, chỉ số chứng khoán KOSPI của Hàn Quốc giảm hơn 2% sau khi một loạt tài sản liên quan tới Hàn Quốc sụt mạnh. Thị trường chứng khoán Nhật Bản và Australia cũng đồng loạt giảm gần 1%.

Thị trường tài chính châu Á chao đảo sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol bất ngờ áp đặt lệnh thiết quân luật vào đêm ngày 3/12, nhưng phải gỡ bỏ vài giờ sau đó theo yêu cầu của Quốc nước này.

Một quyết định bất ngờ của một nền kinh tế lớn và cũng là một trụ cột thương mại toàn cầu khiến tâm lý thận trọng lan khắp giới đầu tư châu Á. Điều này diễn ra trong bối cảnh Tổng thống đắc cử Donald Trump sắp nhậm chức với một loạt chính sách bảo hộ thương mại và kinh tế Trung Quốc ảm đạm vốn đã gây căng thẳng với tâm lý nhà đầu tư.

“Chúng tôi dự báo ngày hôm nay sẽ còn nhiều biến động”, ông Jung In Yun, giám đốc tại Fibonacci Asset Management Global Pte., nhận xét. “Trong ngắn hạn, đây sẽ là cơ hội mua vào. Còn trong dài hạn, sự sụt giảm của chứng khoán Hàn Quốc có thể kéo dài và trở thành rào cản cho sự tăng trưởng”.

Giá chứng chỉ quỹ ETF iShares MSCI Hàn Quốc có thời điểm giảm đến 7,1% trên thị trường chứng khoán Mỹ. Cổ phiếu Samsung Electronics giảm 3% trên sàn chứng khoán Seoul.

Sáng nay, đồng won phục hồi nhẹ sau khi lao dốc 2,5% so với USD xuống mức thấp nhất kể từ năm 2016 sau khi lệnh thiết quân luật được ban bố. Từ đầu năm đến nay, won đã giảm khoảng 9%, trở thành một trong những đồng tiền giảm mạnh nhất tại châu Á do sức ép từ các động thái hạ lãi suất của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) để hỗ trợ nền kinh tế. Bên cạnh đó, vốn ngoại rút khỏi thị trường ngày cũng tăng mạnh do nhà đầu tư nhận định rằng nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ chịu tác động mạnh từ các quyết định thuế quan dưới chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump sắp tới.

"Đồng won vốn đang chịu sức ép từ những rủi ro thuế quan từ Mỹ. Diễn biến chính trị mới nhất khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn”, ông Rong Ren Goh - giám đốc danh mục đầu tư tại Eastspring Investments (Singapore), nhận xét.

“Tình trạng bất ổn chắc chắn vẫn kéo dài, nhưng phản ứng nhanh chóng của các nhà chức trách Hàn Quốc đã giúp hạn chế tác động của việc này tới thị trường tài chính khu vực”, Charu Chanana, chiến lược gia đầu tư trưởng tại Saxo Markets, nhận xét.

Sau lệnh thiết quân luật ngắn ngủi, giới chức tài chính Hàn Quốc đã họp khẩn và khẳng định sẽ triển khai mọi biện pháp để ổn định thị trường tài chính nếu cần.

Hiện tại, thị trường đang chờ đợi các động thái từ các ngân hàng trung ương khu vực, đặc biệt là liệu Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) có quyết định thiết lập tỷ giá cố định dưới 7,2 nhân dân tệ đổi 1 USD hay không.

Giới đầu tư cũng đang trông đợi các dữ liệu kinh tế quan trọng bao gồm báo cáo bản lương và thất nghiệp tại Mỹ trong tuần này, cũng như đánh giá các phát biểu từ Chủ tịch Cục Dự trự Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell để tìm tín hiệu về việc liệu Fed có hạ lãi suất trong cuộc họp chính sách tiền tệ tháng này hay không.

Dữ liệu mới nhất công bố ngày 3/12 cho thấy số lượng đầu việc cần tuyển tại Mỹ tăng lên 7,7 triệu, trong khi đố lượng sa thải giảm mạnh nhất 1,5 năm, cho thấy nhu cầu lao động đang bình ổn. Thống đốc Fed chi nhánh San Francisco President Mary Daly đầu tháng này nói rằng việc hạ lãi suất hay không còn chưa chắc chắn, nhưng vẫn đang được thảo luận.

“Câu hỏi với nhà đầu tư lúc này không phải là liệu Fed sẽ giảm lãi suất nữa hay không mà là đợt giảm lãi suất tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 12 hay tháng 1”, bà Lauren Goodwin của New York Life Investments, phát biểu. “Chúng tôi dự báo Fed sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong tháng này”.