Chứng khoán HDS bổ nhiệm ông Vũ Hữu Điền làm Chủ tịch, sẽ tăng vốn điều lệ

HDS bổ nhiệm ông Vũ Hữu Điền đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong bộ máy lãnh đạo cấp cao, đồng thời mở ra giai đoạn phát triển mới với định hướng chiến lược phát triển mạnh mẽ và tầm nhìn dài hạn.

Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (HDS) vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến chiến lược phát triển, tăng cường năng lực tài chính và kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao.

Tại kỳ đại hội cổ đông thường niên lần này HDS đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) với quy mô 164 triệu cổ phiếu. Sau khi hoàn tất các đợt phát hành, vốn điều lệ của công ty dự kiến đạt hơn 12.600 tỷ đồng.

Trước đó, Đại hội đồng cổ đông vào tháng 11/2025 đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 1.461 tỷ đồng lên hơn 10.960 tỷ đồng và chính thức được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận vào tháng 04/2026. Hiện công ty đang khẩn trương triển khai các thủ tục chào bán, dự kiến hoàn tất trong tháng 5/2026.

Mới đây, HDS đã chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

Theo đó, HDS dự kiến phát hành 876.855.426 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp, tỷ lệ 1:6 (tức cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được quyền mua 06 cổ phiếu mới). Thời gian đăng ký mua và chuyển nhượng quyền mua từ 28/4 đến 13/5/2025. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu từ 28/4-20/5. Đồng thời công ty thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 2:1

HDS cho biết việc tăng mạnh vốn điều lệ và triển khai IPO là bước đi chiến lược nhằm củng cố nền tảng tài chính, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng quy mô hoạt động của HDS, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng tâm như kinh doanh vốn, dịch vụ ngân hàng đầu tư (IB), môi giới và quản lý tài sản.

Theo HDS đây cũng là tiền đề quan trọng để HDS đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, phát triển các nền tảng công nghệ tài chính (WealthTech), hướng tới mục tiêu trở thành công ty chứng khoán dẫn đầu về chất lượng dịch vụ và hiệu quả vận hành trên thị trường.

Cùng với đó, Đại hội cũng thông qua việc thay đổi nhân sự cấp cao. Ông Vũ Hữu Điền chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán HD. Trước đó, ngày 10/4 ông Vũ Hữu Điền cũng đã được bổ nhiệm vào vị trí Cố vấn cao cấp Sovico Group.

Ông Vũ Hữu Điền (1972) là chuyên gia tài chính – chứng khoán giàu kinh nghiệm tại Việt Nam. Trước khi gia nhập HDS, ông từng giữ vai trò Chủ Tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS), đồng thời có nhiều năm làm việc tại Dragon Capital – một trong những quỹ đầu tư hàng đầu trên thị trường.





Ông Vũ Hữu Điền.

Tham gia vào tập đoàn quản lý quỹ và đầu tư Dragon Capital (DC) từ năm 2000 khi thị trường chứng khoán Việt Nam mới thành lập, ông đã kinh qua các chức vụ quan trọng như Giám đốc đầu tư Quỹ VEIL – quỹ lớn nhất Việt Nam với NAV 2 tỷ USD niêm yết trên Thị trường chứng khoán Luân Đôn, Trưởng bộ phận cấu trúc các giao dịch lớn (Deal Origination), thành viên Ban Tổng Giám Đốc (EXCO).

Bên cạnh đó, trong quá trình điều hành tại VPBankS, ông Vũ Hữu Điền đã lãnh đạo công ty tăng trưởng đột phá về quy mô, đưa VPBankS vào Top 5 công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam, đồng thời xây dựng được các trụ cột kinh doanh nền tảng đảm bảo cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Ông cũng để lại dấu ấn quan trọng thông qua việc dẫn dắt thành công thương vụ VPBankS IPO và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) huy động gần 500 triệu đô la chỉ trong thời gian ngắn kỷ lục. Ông là gương mặt quen thuộc tại các chương trình gặp gỡ nhà đầu tư, trực tiếp trao đổi với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, góp phần nâng cao uy tín và khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.

Việc bổ nhiệm ông Vũ Hữu Điền vào vị trí Chủ tịch HĐQT được kỳ vọng sẽ mang đến động lực tăng trưởng mới cho HDS, đặc biệt trong việc nâng cao năng lực quản trị, mở rộng quan hệ với nhà đầu tư tổ chức và thúc đẩy các hoạt động thị trường vốn theo chuẩn mực quốc tế.

Trong giai đoạn tới, với nền tảng tài chính được củng cố, chiến lược rõ ràng và đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, HDS đặt mục tiêu tăng tốc phát triển, mở rộng thị phần và khẳng định vị thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam, hướng tới trở thành định chế tài chính đầu tư theo tiêu chuẩn tổ chức (institution-grade), vận hành trên nền tảng công nghệ và quản trị rủi ro tiên tiến.

HDS cho biết dưới sự dẫn dắt của Tân Chủ tịch Hội đồng Quản trị, HDS xác lập chiến lược phát triển dài hạn với mục tiêu trở thành một trong Top 5 công ty chứng khoán và ngân hàng đầu tư hàng đầu Việt Nam vào năm 2030. Trọng tâm chiến lược là phát triển HDS theo mô hình “ngân hàng đầu tư toàn diện kết hợp nền tảng giao dịch thông minh, vận hành dựa trên dữ liệu và dẫn dắt bởi AI”.

Theo đó, HDS sẽ tập trung phát triển đồng bộ 5 trụ cột kinh doanh gồm: Ngân hàng đầu tư (DCM & ECM), tự doanh, môi giới & margin, và quản lý tài sản/ phân phối sản phẩm đầu tư, nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính toàn diện phục vụ cả khách hàng cá nhân và tổ chức.

Song song, công ty đẩy mạnh đầu tư vào nền tảng công nghệ với định hướng trở thành đơn vị dẫn đầu về ứng dụng AI trong giao dịch và quản lý tài sản; phát triển các nền tảng như HD Invest, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hiệu quả vận hành.

Về mục tiêu tài chính, HDS đặt tham vọng nằm trong nhóm dẫn đầu thị trường về nền tảng giao dịch và hiệu quả sử dụng vốn (ROE) , Top 2 thị phần phát hành trái phiếu, Top 3 về tư vấn và phân phối sản phẩm đầu tư, đồng thời nâng cao quy mô vốn và hiệu quả kinh doanh để tiến vào Top 5 toàn ngành.

Với bề dày kinh nghiệm, tư duy chiến lược và sự am hiểu sâu sắc về thị trường vốn, Ông Vũ Hữu Điền được kỳ vọng sẽ dẫn dắt HDS củng cố nền tảng quản trị theo chuẩn mực quốc tế, mở rộng quan hệ với nhà đầu tư tổ chức và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Hướng tới tương lai, HDS tiếp tục kiên định với mục tiêu trở thành một định chế tài chính đầu tư hiện đại, vận hành hiệu quả, minh bạch và bền vững, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam.

Kết thúc quý 1/2026, HDS ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 88,58% đạt hơn 460,8 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 12,09% còn 0,97 tỷ đồng; Chi phí hoạt động tăng hơn 30% lên hơn 125 tỷ; chi phí tài chính giảm 64,41% còn gần 14 tỷ; đáng chú ý là chi phí quản lý giảm mạnh tới 354,16% từ 11,77 tỷ xuống -29,926 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng gần 261% lên gần 284 tỷ đồng. HDS cho biết lợi nhuận tăng là do doanh thu quý 1/2026 tăng mạnh đã ảnh hưởng tích cực đến lợi nhuận của công ty.