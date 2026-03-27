Chứng khoán Mỹ bán tháo, giá dầu nhảy gần 6%

Bình Minh

27/03/2026, 08:15

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (26/3), khi giá dầu thô leo thang mạnh trong lúc nhà đầu tư ở Phố Wall đánh giá những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột quân sự ở Vùng Vịnh...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters/CNBC.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 1,74%, còn 6.477,16 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 2,38%, còn 21.408,08 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 469,38 điểm, tương đương giảm 1,01%, còn 45.960,11 điểm.

Với phiên giảm này, Nasdaq đã rơi vào thị trường điều chỉnh (correction market) - trạng thái được định nghĩa là một tài sản giảm giá 10% so với đỉnh gần nhất.

Nguồn áp lực bán tháo cổ phiếu trong phiên này vẫn là xu hướng tăng của giá dầu thô.

Giá dầu Brent giao sau tại thị trường London tăng 5,79 USD/thùng, tương đương tăng 5,7%, chốt ở mức 108,01 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 4,16 USD/thùng, tương đương tăng 4,6%, chốt ở mức 94,48 USD/thùng.

Khả năng Mỹ và Iran đạt một thỏa thuận ngừng bắn cho cuộc chiến sắp bước sang tuần thứ năm vẫn còn mong manh. Một quan chức cấp cao của Iran nói với hãng tin Reuters rằng đề xuất của phía Mỹ để kết thúc chiến sự là “phiến diện và không công bằng”. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Năm nói rằng việc Iran để cho 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz là một hành động thiện chí rõ ràng và là một nỗ lực đàm phán.

Phản ánh kỳ vọng lạm phát tăng và lãi suất cao hơn lâu hơn do đà tăng của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 9 điểm cơ bản trong phiên ngày thứ Năm, lên mức 4,424%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm, có mức độ nhạy cảm lớn hơn với lãi suất quỹ liên bang của Fed, tăng hơn 11 điểm cơ bản, lên mức 3,994%.

Nhận xét về diễn biến gần đây của giá dầu, Tổng thống Trump nói việc giá dầu tăng mạnh và áp lực mà việc giá dầu tăng đối với toàn bộ thị trường tài chính nói chung trong thời gian gần đây không tệ như ông dự báo.

Tại một cuộc họp nội các, Tổng thống Trump nói thiệt hại kinh tế do chiến tranh gây ra sẽ đến lúc được đảo ngược. Ông nói giá dầu “không tăng mạnh tới mức như tôi nghĩ” và “sẽ giảm về mức trước chiến tranh, thậm chí còn thấp hơn”.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Trump có một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social nói rằng Iran “nên sớm nghiêm túc trước khi quá muộn, vì một khi đã quá muộn, sẽ không còn đường lui và mọi chuyện sẽ không còn êm đẹp”. Ông cũng nhận xét rằng các nhà đàm phán Iran “rất khác” và “kỳ lạ”, rằng họ đang “cầu xin” Mỹ để kết thúc cuộc chiến tranh sắp bước sang tuần thứ Năm.

Trong khi đó, giới chức Iran nói nước này đang xem xét đề xuất của Mỹ nhằm kết thúc chiến tranh nhưng không có ý định đàm phán với Mỹ - truyền thông nhà nước Iran đưa tin.

Căng thẳng ở Vùng Vịnh vẫn ở mức cao khi các cuộc tấn công của Israel và Iran tiếp tục diễn ra. Trong một tuyên bố chung vào ngày thứ Năm, các nước Vùng Vịnh lên án các cuộc tấn công của Iran từ lãnh thổ Iraq nhằm vào hạ tầng dầu khí của các quốc gia này. Tuyên bố khẳng định họ sẵn sàng có hành động tự vệ trong thời gian tới. “Chúng tôi kêu gọi Chính phủ Iraq có các biện pháp cần thiết để dừng ngay các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia láng giềng”, tuyên bố viết.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London trong 6 tháng qua - Đơn vị: USD/thùng.

Dù giảm phiên này giữa triển vọng đàm phán Mỹ - Iran còn mờ mịt, Dow Jones vẫn đang tiến tới hoàn tất một tuần tăng điểm.

“Đây là một thị trường đang tự mãn. Tôi cho rằng nhà đầu tư đang lạc quan và sẵn sàng hấp thụ tin xấu, bởi thị trường cố gắng để đi lên”, nhà quản lý danh mục Jed Ellerbroek của công ty Argent Capital Management nhận định với hãng tin CNBC.

Ông Tobin Marcus, chuyên gia tại công ty nghiên cứu Wolfe Research, cho rằng diễn biến thị trường gần đây là dấu hiệu cho thấy Iran có thể đang “không nói thật” về lập trường của mình.

“Thị trường có vẻ đang kết luận rằng những tuyên bố tiêu cực mà Iran đưa ra chỉ là ‘tung hỏa mù’ và thực chất họ đang mềm mỏng hơn trong các cuộc trao đổi kín. Chúng tôi không dám chắc về điều này, và sự mơ hồ này sẽ không thể kéo dài quá thời hạn 5 ngày mà Tổng thống Trump đã đề ra cho đàm phán”, ông Marcus nói với CNBC.

Vì sao các tài sản an toàn truyền thống “đuối sức” giữa khủng hoảng ở Trung Đông?

18:45, 26/03/2026

Châu Á tìm cách ứng phó với giá năng lượng leo thang nếu xung đột Trung Đông kéo dài

10:43, 26/03/2026

Châu Á tìm cách ứng phó với giá năng lượng leo thang nếu xung đột Trung Đông kéo dài

Chứng khoán Mỹ đi lên dù giá dầu “cố thủ” mốc 100 USD/thùng

08:15, 26/03/2026

Chứng khoán Mỹ đi lên dù giá dầu “cố thủ” mốc 100 USD/thùng

Đọc thêm

Số người siêu giàu ở Mỹ tăng mạnh

Số người siêu giàu ở Mỹ tăng mạnh

Dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy có khoảng 430.000 hộ gia đình ở Mỹ có giá trị tài sản từ 30 triệu USD trở lên...

Cú sốc giá dầu mở ra cơ hội cho các hãng xe điện Trung Quốc

Cú sốc giá dầu mở ra cơ hội cho các hãng xe điện Trung Quốc

Cú sốc giá dầu gần đây đã tạo ra một cơ hội lớn cho các nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc, khi giá nhiên liệu tăng cao có thể thúc đẩy nhu cầu sử dụng xe điện, nhất là tại khu vực châu Á...

Giá vàng sụt mạnh do USD tăng giá và mối lo chiến tranh kéo dài

Giá vàng sụt mạnh do USD tăng giá và mối lo chiến tranh kéo dài

“Nếu xung đột tiếp diễn, giá vàng có thể giảm dưới 4.000 USD/oz. Còn trong trường hợp có một thỏa thuận ngừng bắn và kỳ vọng giảm lãi suất được thiết lập lại, giá vàng có thể tăng trở lại ngưỡng 5.000 USD/oz” - một chuyên gia nói...

Thị trường hàng xa xỉ ở Dubai “vạ lây” xung đột Mỹ - Iran

Thị trường hàng xa xỉ ở Dubai “vạ lây” xung đột Mỹ - Iran

Xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đang gây ra những tác động nghiêm trọng đến thị trường hàng xa xỉ tại Dubai, một trong những trung tâm kinh doanh đồ hiệu lớn nhất thế giới...

Vì sao các tài sản an toàn truyền thống “đuối sức” giữa khủng hoảng ở Trung Đông?

Vì sao các tài sản an toàn truyền thống “đuối sức” giữa khủng hoảng ở Trung Đông?

Giữa xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran - và cú sốc năng lượng toàn cầu mà cuộc chiến này gây ra - những tài sản được coi là “hầm trú ẩn” truyền thống như vàng và USD lại không phát huy tốt được vai trò kênh đầu tư an toàn...

