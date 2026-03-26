Chứng khoán Mỹ đi lên dù giá dầu “cố thủ” mốc 100 USD/thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (25/3), khi giá dầu suy yếu và nhà đầu tư có chút hy vọng Mỹ và Iran có thể đạt một thỏa thuận ngừng bắn...

Tuy nhiên, việc giá dầu tiếp tục đóng cửa trên mức 100 USD/thùng cho thấy hy vọng này là khá mong manh.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 305,43 điểm, tương đương tăng 0,66%, chốt ở mức 46.429,49 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,54%, đạt 6.591,9 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,77%, chốt ở mức 21.929,83 điểm.

Hãng tin AP dẫn nguồn tin quan chức Pakistan nói rằng Iran đã nhận được từ phía Mỹ một đề xuất gồm 15 điểm để kết thúc chiến tranh. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng nước này từ chối đề xuất của Mỹ, và thay vào đó, đưa ra một kế hoạch 5 điểm bao gồm nội dung Iran được trao quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Giá dầu đương đầu áp lực giảm sau khi những thông tin trên được công bố, có lúc giảm hơn 5%, với giá dầu Brent trượt sâu dưới ngưỡng 100 USD/thùng. Tuy nhiên, về cuối phiên, giá dầu thu hẹp mức giảm và mốc 100 USD/thùng được duy trì.

Lúc đóng cửa, giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm 2,2% so với mức chốt của phiên trước, còn 90,32 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London giảm 2,17%, chốt ở 102,22 USD/thùng.

Theo giới phân tích, thị trường nhận thức rõ được việc vẫn còn một khoảng cách lớn về quan điểm giữa Mỹ và Iran. Tờ báo Wall Street Journal đưa tin nói rằng Mỹ đang triển khai Sư đoàn Dù 82 của lục quân Mỹ tới Trung Đông.

Ngoài ra, hãng tin Reuters đưa tin nói rằng người phát ngôn cấp cao nhất của quân đội Iran đã lên tiếng phủ nhận Tehran đang đàm phán với Washington. “Như chúng tôi vẫn nói, chẳng đời nào chúng tôi đi thương lượng với họ. Không phải là bây giờ và cũng không bao giờ”, Reuters dẫn lời người phát ngôn Ebrahim Zolfaqari nói trên truyền hình quốc gia Iran.

Các tin tức về chiến tranh Mỹ - Iran đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ biến động trong tuần này. Sau khi phục hồi mạnh trong phiên ngày thứ Hai, thị trường đã giảm điểm trong phiên ngày thứ Ba, sau đó tăng trở lại trong phiên ngày thứ Tư.

“Dù vẫn còn nhiều hoài nghi về việc Iran có thể giảm hoạt động quân sự hay không và điều gì sẽ thỏa mãn được lợi ích của Israel, thị trường chứng khoán Mỹ dường như đang mong muốn một sự phục hồi xa hơn. Nhưng cũng chưa rõ liệu Iran có từ bỏ những yêu cầu trước đây của họ, bao gồm đảm bảo họ không bị tấn công trong tương lai và bồi thường cho những tổn thất mà họ phải gánh chịu trong xung đột này”, một báo cáo của ngân hàng JPMorgan Chase nhận xét.

Trong một diễn biến khác, phái đoàn Iran ở Liên hiệp quốc hôm thứ Ba nói rằng tàu bè của các nước “không thù địch” với Iran có thể đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn miễn sao các tàu đó có sự phối hợp với sự điều tiết của chính quyền Iran. Trên thực tế, trong những ngày gần đây, một số tàu mang cờ Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan đã đi qua được eo biển Hormuz.

Cuộc chiến Mỹ - Iran đã gây gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy năng lượng đi qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải biển chiếm 1/5 tổng lượng dầu thô và 1/5 tổng lượng khí đốt hóa lỏng (LNG) được tiêu thụ trên toàn cầu.

Trưởng phân tích thị trường hàng hóa toàn cầu của ngân hàng Goldman Sachs, ông Daan Struyven, nói rằng đây là sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong nhiều thập kỷ và các nhà đầu tư đang tính đến kịch bản sự gián đoạn này sẽ kéo dài và lượng dầu tồn trữ toàn cầu sẽ giảm xuống mức thấp. Tuy nhiên, Goldman Sachs dự báo eo biển Hormuz sẽ được khai thông trở lại trong tháng 4.