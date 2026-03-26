Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ đi lên dù giá dầu “cố thủ” mốc 100 USD/thùng

Bình Minh

26/03/2026, 08:15

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (25/3), khi giá dầu suy yếu và nhà đầu tư có chút hy vọng Mỹ và Iran có thể đạt một thỏa thuận ngừng bắn...

VnEconomy

Tuy nhiên, việc giá dầu tiếp tục đóng cửa trên mức 100 USD/thùng cho thấy hy vọng này là khá mong manh.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 305,43 điểm, tương đương tăng 0,66%, chốt ở mức 46.429,49 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,54%, đạt 6.591,9 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,77%, chốt ở mức 21.929,83 điểm.

Hãng tin AP dẫn nguồn tin quan chức Pakistan nói rằng Iran đã nhận được từ phía Mỹ một đề xuất gồm 15 điểm để kết thúc chiến tranh. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng nước này từ chối đề xuất của Mỹ, và thay vào đó, đưa ra một kế hoạch 5 điểm bao gồm nội dung Iran được trao quyền kiểm soát eo biển Hormuz.

Giá dầu đương đầu áp lực giảm sau khi những thông tin trên được công bố, có lúc giảm hơn 5%, với giá dầu Brent trượt sâu dưới ngưỡng 100 USD/thùng. Tuy nhiên, về cuối phiên, giá dầu thu hẹp mức giảm và mốc 100 USD/thùng được duy trì.

Lúc đóng cửa, giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm 2,2% so với mức chốt của phiên trước, còn 90,32 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London giảm 2,17%, chốt ở 102,22 USD/thùng.

Theo giới phân tích, thị trường nhận thức rõ được việc vẫn còn một khoảng cách lớn về quan điểm giữa Mỹ và Iran. Tờ báo Wall Street Journal đưa tin nói rằng Mỹ đang triển khai Sư đoàn Dù 82 của lục quân Mỹ tới Trung Đông.

Ngoài ra, hãng tin Reuters đưa tin nói rằng người phát ngôn cấp cao nhất của quân đội Iran đã lên tiếng phủ nhận Tehran đang đàm phán với Washington. “Như chúng tôi vẫn nói, chẳng đời nào chúng tôi đi thương lượng với họ. Không phải là bây giờ và cũng không bao giờ”, Reuters dẫn lời người phát ngôn Ebrahim Zolfaqari nói trên truyền hình quốc gia Iran.

Các tin tức về chiến tranh Mỹ - Iran đã khiến thị trường chứng khoán Mỹ biến động trong tuần này. Sau khi phục hồi mạnh trong phiên ngày thứ Hai, thị trường đã giảm điểm trong phiên ngày thứ Ba, sau đó tăng trở lại trong phiên ngày thứ Tư.

“Dù vẫn còn nhiều hoài nghi về việc Iran có thể giảm hoạt động quân sự hay không và điều gì sẽ thỏa mãn được lợi ích của Israel, thị trường chứng khoán Mỹ dường như đang mong muốn một sự phục hồi xa hơn. Nhưng cũng chưa rõ liệu Iran có từ bỏ những yêu cầu trước đây của họ, bao gồm đảm bảo họ không bị tấn công trong tương lai và bồi thường cho những tổn thất mà họ phải gánh chịu trong xung đột này”, một báo cáo của ngân hàng JPMorgan Chase nhận xét.

Trong một diễn biến khác, phái đoàn Iran ở Liên hiệp quốc hôm thứ Ba nói rằng tàu bè của các nước “không thù địch” với Iran có thể đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn miễn sao các tàu đó có sự phối hợp với sự điều tiết của chính quyền Iran. Trên thực tế, trong những ngày gần đây, một số tàu mang cờ Trung Quốc, Ấn Độ và Pakistan đã đi qua được eo biển Hormuz.

Cuộc chiến Mỹ - Iran đã gây gián đoạn nghiêm trọng dòng chảy năng lượng đi qua eo biển Hormuz - tuyến vận tải biển chiếm 1/5 tổng lượng dầu thô và 1/5 tổng lượng khí đốt hóa lỏng (LNG) được tiêu thụ trên toàn cầu.

Trưởng phân tích thị trường hàng hóa toàn cầu của ngân hàng Goldman Sachs, ông Daan Struyven, nói rằng đây là sự gián đoạn nguồn cung dầu lớn nhất trong nhiều thập kỷ và các nhà đầu tư đang tính đến kịch bản sự gián đoạn này sẽ kéo dài và lượng dầu tồn trữ toàn cầu sẽ giảm xuống mức thấp. Tuy nhiên, Goldman Sachs dự báo eo biển Hormuz sẽ được khai thông trở lại trong tháng 4.

Khủng hoảng năng lượng có thể khiến kinh tế châu Âu đình lạm

Iran thu phí đi qua eo biển Hormuz đối với một số tàu chở hàng

Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì giá dầu đóng cửa trên mức 100 USD/thùng

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thế giới

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Thế giới

10 quốc gia nắm nhiều bằng sáng chế AI nhất

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

eMagazine

Quan hệ Việt Nam – EU: Hành trình 35 năm

