Chứng khoán Mỹ cao kỷ lục dù Chủ tịch Fed bị điều tra, giá dầu tăng vì mối lo về Iran

Nhà đầu tư dường như nhanh chóng rũ bỏ mối lo về việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell bị điều tra hình sự...

Thị trường chứng khoán Mỹ có một cú đảo chiều ấn tượng trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (13/1), với hai chỉ số S&P 500 và Dow Jones cùng đóng cửa ở mức cao nhất mọi thời đại, do nhà đầu tư dường như nhanh chóng rũ bỏ mối lo về việc Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell bị điều tra hình sự.

Giá dầu thô đạt cao nhất 7 tuần do lo ngại rằng bất ổn ở Iran có thể dẫn tới suy giảm hoạt động xuất khẩu dầu của nước này.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,16%, đạt 6.977,27 điểm. Dow Jones tăng 86,13 điểm, tương đương tăng 0,17%, dạt 49.590,2 điểm.

Đây là mức điểm chốt phiên cao kỷ lục của hai chỉ số. Ngoài ra, hai thước đo này còn thiết lập các kỷ lục nội phiên mới.

Chỉ số Nasdaq tăng 0,26%, đóng cửa ở mức 23.733,9 điểm.

Thị trường đã giảm điểm vào đầu phiên do mối lo về sự độc lập của Fed sau khi ông Powell xác nhận đang bị Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) điều tra hình sự. Cuộc điều tra này liên quan tới dự án trị giá 2,5 tỷ USD cải tạo trụ sở Fed và một cuộc điều trần của ông trước Quốc hội Mỹ. Theo ông Powell, những lý do mà nhà chức trách đưa ra để điều tra ông chỉ là cái cớ. Ông cho rằng cuộc điều tra này thực chất là hệ quả của việc Tổng thống Donald Trump không hài lòng vì Fed không giảm lãi suất nhanh như ông Trump muốn.

Ở thời điểm chạm đáy của phiên, Dow Jones giảm gần 500 điểm và S&P 500 mất 0,5%. Nhưng sau đó, mối lo về cuộc điều tra nhằm vào ông Powell dường như không còn chi phối tâm lý của nhà đầu tư. Các chỉ số chính đồng loạt đảo chiều và cùng chốt phiên trong sắc xanh. Chỉ số Russell 2000 của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ cũng đóng cửa ở mức cao chưa từng thấy.

Cổ phiếu ngân hàng là nhóm bị bán mạnh nhất phiên này, sau khi ông Trump đề xuất áp trần lãi suất thẻ tín dụng ở mức 10% trong vòng 1 năm. Cổ phiếu Citigroup giảm 3%, JPMorgan Chase và Bank of America giảm hơn 1%, trong khi Capital One trượt 6%.

Trái lại, các cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) được ưa chuộng trong phiên này. Palantir tăng 1% sau khi được Citi nâng khuyến nghị. AMD và Oracle tăng tương ứng 2,2% và 3%.

Trong năm 2025, thị trường chứng khoán Mỹ về cơ bản không bị ảnh hưởng nhiều bởi việc ông Trump gây sức ép đòi Fed giảm lãi suất nhanh hơn.

“Việc Chủ tịch Fed bị điều tra có lẽ chỉ có ảnh hưởng về dài hạn, có nghĩa là trong ngắn hạn, việc này sẽ không dẫn tới thay đổi lãi suất hay bức tranh lạm phát”, chiến lược gia Jim Lebenthal của công ty Cerity Partners nhận định với hãng tin CNBC.

Với mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2025 được dự báo sẽ có sự khởi động tốt đẹp trong tuần này và số liệu lạm phát sẽ ở mức dưới 3%, cùng với một nền kinh tế đang giữ nhịp tăng trưởng, ông Lebenthal cho rằng đang “có quá nhiều thứ tốt đẹp” trong ngắn hạn. Đó là những gì sẽ giúp thị trường tiếp tục đi lên, ngay cả khi cuộc điều tra nhằm vào ông Powell đồng nghĩa với tin xấu trong dài hạn - vị chiến lược gia nhấn mạnh.

Ngày thứ Ba (13/1), thị trường sẽ đón báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 từ Bộ Lao động Mỹ.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,53 USD/thùng, tương đương tăng 0,8%, chốt ở mức 63,87 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,38 USD/thùng, tương đương tăng 0,6%, chốt ở mức 59,5 USD/thùng.

Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của dầu Brent kể từ hôm 18/11 và của dầu WTI kể từ ngày 5/12.

Giá dầu tăng do lo ngại rằng xuất khẩu dầu của Iran - một thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) - có thể giảm trong bối cảnh Chính phủ nước này trấn áp các cuộc biểu tình vì bất mãn kinh tế. Dù vậy, mức tăng của giá dầu hạn chế vì nguồn cung dầu từ Venezuela - một thành viên khác của OPEC - có thể tăng khi Mỹ đầu tư vào ngành dầu khí đã xuống cấp nghiêm trọng của nước này.

Iran tuyên bố vẫn để ngỏ liên lạc với Mỹ, trong khi Mỹ đang cân nhắc các biện pháp đối với nước này. Hôm Chủ nhật, ông Trump tuyên bố phía Mỹ sẵn sàng gặp gỡ các quan chức Iran, đồng thời cảnh báo có thể có hành động quân sự nếu Tehran mạnh tay với người biểu tình.

Theo dữ liệu từ các công ty Kpler và Vortexa, Iran đang có một lượng dầu tồn trữ trên biển lớn kỷ lục, tương đương với sản lượng dầu của nước này trong 50 ngày, do Trung Quốc gần đây giảm mua dầu của Iran và do Iran tìm cách bảo vệ kho dầu khỏi rủi ro bị Mỹ tấn công.

Giới đầu tư cũng đang theo dõi rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu từ Nga, khi Ukraine tiếp tục tấn công vào hạ tầng năng lượng của nước này.

Trong một báo cáo, ngân hàng Goldman Sachs nhận định giá dầu có thể tiếp tục giảm trong năm nay do nguồn cung tăng và thị trường sẽ thừa nhiều dầu. Tuy nhiên, báo cáo cũng nói rằng bất ổn địa chính trị liên quan tới Nga, Venezuela và Iran có thể sẽ khiến mức độ biến động của giá dầu gia tăng. Năm ngoái, giá dầu giảm khoảng 20%.