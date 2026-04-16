Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ cao nhất mọi thời đại, giá dầu chững lại chờ tin đàm phán

Bình Minh

16/04/2026, 08:05

S&P 500 và Nasdaq cùng lập kỷ lục mới, nối tiếp xu thế tăng từ đầu tuần khi nhà đầu tư hy vọng cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sẽ sớm kết thúc...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư (15/4) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với S&P 500 và Nasdaq cùng lập kỷ lục mới, nối tiếp xu thế tăng từ đầu tuần khi nhà đầu tư hy vọng cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể sẽ sớm kết thúc. Giá dầu thô chững lại ở vùng trên 90 USD/thùng trong lúc chờ những thông tin mới liên quan tới đàm phán hòa bình.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,8%, chốt ở mức 7.022,95 điểm. Nasdaq tăng 1,59%, đạt 24.016,02 điểm.

Riêng chỉ số Dow Jones giảm 72,27 điểm, tương đương giảm 0,15%, còn 48.463,72 điểm.

Đây là mức điểm đóng cửa cao nhất từ trước đến nay của Nasdaq và S&P 500. Tính đến phiên này, Nasdaq đã tăng liền 11 phiên, còn S&P 500 tăng 10 phiên trong số 11 phiên trở lại đây.

Tuần này, đà tăng của thị trường được đẩy mạnh nhờ khả năng Mỹ và Iran có thể đi đến một thỏa thuận hòa bình. Đến ngày thứ Hai tuần này, S&P 500 đã hồi lại toàn bộ phần điểm số bị mất kể từ khi Mỹ và Israel bắt đầu tấn công Iran hôm 28/2, và từ đầu tuần tới nay, thước đo của chứng khoán Mỹ đã tăng 3%.

Nasdaq và Dow Jones đã tăng tương ứng gần 5% và hơn 1% kể từ đầu tuần.

“Trước chiến tranh, các nhà giao dịch đã giảm rủi ro xuống một mức độ phù hợp với khả năng mọi thứ có thể trở nên rất tồi tệ. Và khi mọi thứ không tồi tệ như họ lo ngại, họ quay lại mua cổ phiếu. Không ai muốn bỏ lỡ một thị trường đang lên”, nhà quản lý danh mục Thomas Martin của công ty Globalt Investments nhận định với hãng tin CNBC.

Từ trước khi thị trường mở cửa phiên này, Tổng thống Donald Trump đã mang đến cho nhà đầu tư những tia hy vọng mới. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh Fox Business, ông Trump nói chiến tranh đã rất gần tới hồi kết và Iran “muốn đạt thỏa thuận lắm rồi”.

Trong một diễn biến tích cực khác, người đứng đầu quân đội Pakistan - quốc gia đang giữ vai trò trung gian hòa giải - đã tới Tehran trong nỗ lực ngăn căng thẳng leo thang trở lại.

Hai quan chức cấp cao Pakistan tiết lộ với trang tin MS NOW rằng các phái đoàn Mỹ và Iran có thể tới Pakistan vào tuần tới để tiến hành vòng đàm phán hòa bình thứ hai. Trao đổi với báo giới, thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói hai bên “đang có các cuộc thảo luận” và “chúng tôi cảm thấy rất tốt về triển vọng đạt thỏa thuận”.

“Liệu sẽ có một thỏa thuận để eo biển Hormuz được mở cửa trở lại hay không? Có vẻ như thị trường nghĩ câu trả lời là ‘có’”, ông Martin nói.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,14 USD/thùng, chốt phiên ở mức 94,93 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,01 USD/thùng, chốt ở mức 91,29 USD/thùng.

Theo hãng tin Reuters, một nguồn tin thân cận với Tehran cho biết Iran có thể cân nhắc cho phép tàu bè di chuyển tự do qua khu vực Omani của eo biển Hormuz mà không đối mặt rủi ro bị tấn công. Đây có thể sẽ là một phần trong các đề xuất mà Tehran đang đưa ra với Mỹ nhằm đặt được một thỏa thuận ngăn xung đột leo thang trở lại.

Đến nay, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz trong 45 ngày, còn Mỹ bắt đầu phong tỏa eo biển này từ ngày 13/4. Các nguồn tin nói với Reuters rằng giao thông qua eo Hormuz - tuyến đường nơi 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được tiêu thụ trên toàn cầu lưu thông qua trong điều kiện bình thường - vẫn diễn ra hết sức nhỏ giọt, chỉ vài tàu được đi qua mỗi ngày so với số hơn 130 tàu đi qua mỗi ngày trước chiến tranh.

Nhà phân tích Johannes Rauball của công ty Kpler ước tính rằng tổng thiệt hại nguồn cung dầu thô và khí ngưng tụ từ Trung Đông kể từ khi chiến tranh bắt đầu tới nay đã lên tới 496 triệu thùng.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent vào ngày thứ Tư tuyên bố Mỹ sẽ không gia hạn các biện pháp miễn trừ cho phép các nước mua dầu thô của Nga và Iran mà không phải chịu các biện pháp trừng phạt của Mỹ.

Sau khi chiến tranh bùng nổ, chính quyền ông Trump đã miễn trừ trừng phạt trong 30 ngày đối với các lô dầu Nga và Iran đã được đưa lên tàu chở dầu, cho phép các quốc gia mua những lô dầu này mà không trở thành đối tượng bị Mỹ trừng phạt. Biện pháp miễn trừ này đối với dầu Iran sẽ hết hạn vào ngày 19/4, còn miễn trừ đối với dầu Nga đã hết hạn từ hôm 11/4.

Trao đổi với các nhà báo, ông Bessent nói: “Chúng tôi sẽ không gia hạn giấy phép chung đối với dầu Nga và dầu Iran. Sự miễn trừ đối với dầu Nga áp dụng với các lô dầu có mặt trên biển trước ngày 11/3. Bởi vậy, miễn trừ đã hết hạn”.

Trong khi đó, Nhật Bản tuyên bố sẽ thiết lập một khuôn khổ tài chính trị giá khoảng 10 tỷ USD để giúp các nước châu Á đảm bảo nguồn cung năng lượng và tăng cường dự trữ năng lượng. Nga cũng sẵn sàng tăng cung cấp năng lượng cho Trung Quốc - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố trong chuyến thăm Bắc Kinh.

Tổng thống Trump: Chiến tranh sắp kết thúc, chứng khoán sẽ bùng nổ

19:57, 15/04/2026

Tổng thống Trump: Chiến tranh sắp kết thúc, chứng khoán sẽ bùng nổ

Chiến tranh ở Vùng Vịnh, cơ hội lớn cho Nga - Ấn Độ tăng cường hợp tác năng lượng

19:56, 15/04/2026

Chiến tranh ở Vùng Vịnh, cơ hội lớn cho Nga - Ấn Độ tăng cường hợp tác năng lượng

Chứng khoán Mỹ giữ đà tăng mạnh, giá dầu lao dốc gần 8% sau tin đàm phán hòa bình

08:18, 15/04/2026

Chứng khoán Mỹ giữ đà tăng mạnh, giá dầu lao dốc gần 8% sau tin đàm phán hòa bình

Giá vàng giằng co mốc 4.800 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng

Giá vàng giằng co mốc 4.800 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng

"Vàng đã tăng giá trong thời gian gần đây nhờ khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư có sự cải thiện, nhưng vẫn có những đợt bán mỗi khi tâm lý ham thích rủi ro suy giảm"...

Tổng thống Trump: Chiến tranh sắp kết thúc, chứng khoán sẽ bùng nổ

Tổng thống Trump: Chiến tranh sắp kết thúc, chứng khoán sẽ bùng nổ

"Tôi nghĩ rằng cuộc chiến sắp kết thúc, đã rất gần đến lúc kết thúc", ông Trump nói...

Nga đề nghị hỗ trợ Trung Quốc về cung ứng năng lượng

Nga đề nghị hỗ trợ Trung Quốc về cung ứng năng lượng

Tuyên bố này được Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đưa ra sau cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào ngày 15/4...

Chiến tranh ở Vùng Vịnh, cơ hội lớn cho Nga - Ấn Độ tăng cường hợp tác năng lượng

Chiến tranh ở Vùng Vịnh, cơ hội lớn cho Nga - Ấn Độ tăng cường hợp tác năng lượng

Trong bối cảnh cú sốc năng lượng toàn cầu do cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, Nga bày tỏ sẵn sàng tăng cường cung cấp dầu thô và khí đốt cho Ấn Độ - quốc gia có mức độ phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng nhu cầu của nền kinh tế đang tăng trưởng nhanh và dân số hơn 1,4 tỷ người...

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ kêu gọi Fed hạ lãi suất

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ kêu gọi Fed hạ lãi suất

Giữa lúc giá xăng dầu đang tăng cao do xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 14/4 tiếp tục kêu gọi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Thế giới

Những nền kinh tế lớn có tỷ lệ tiết kiệm hộ gia đình cao nhất, châu Á vắng bóng

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua "cơn gió ngược"

eMagazine

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Siết nợ xấu chây ì: Đề xuất hạn chế xuất cảnh, xử lý hình sự

Tài chính

VN-Index có thể tiếp tục quán tính tăng lên vùng 1820-1830 điểm

Chứng khoán

Hạ tầng thoát nước Hải Phòng chưa theo kịp tốc độ đô thị hoá

Địa phương

Khoảng cách điểm số thương hiệu giữa các ngân hàng đang thu hẹp

Doanh nghiệp

Thương mại biên giới Quảng Trị: Từ lợi thế hành lang Đông – Tây đến "nút thắt" hạ tầng

Thị trường

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

