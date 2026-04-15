Chứng khoán Mỹ giữ đà tăng mạnh, giá dầu lao dốc gần 8% sau tin đàm phán hòa bình

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (14/4), khi nhà đầu tư tràn đầy hy vọng về khả năng Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận hòa bình...

Giá dầu thô sụt giảm mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố đàm phán với Iran có thể sắp được nối lại.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 1,18%, đạt 6.967,38 điểm. Ở mức này, thước đo rộng nhất của chứng khoán Mỹ chỉ còn thấp hơn chưa đầy 1% so với mức đỉnh của 52 tuần.

Chỉ số Dow Jones tăng 317,74 điểm, tương đương tăng 0,66%, đạt 48.535,99 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 1,96%, chốt phiên ở mức 23.639,08 điểm.

Trao đổi với tờ báo New York Post vào ngày thứ Ba, ông Trump nói đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể sẽ được nối lại ở Pakistan trong hai ngày tới. Tuyên bố này được đưa ra sau khi cuộc đàm phán vào cuối tuần trước không mang lại một thỏa thuận nào và Mỹ tiến hành phong tỏa các hải cảng của Iran từ ngày thứ Hai.

Trong một diễn biến tích cực khác, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Israel và Lebanon đã nhất trí tiến hành đàm phán trực tiếp sau một cuộc gặp do Mỹ đứng ra làm trung gian ở Washington vào ngày thứ Ba.

Những thông tin khả quan này được đưa ra trong bối cảnh giá dầu thế giới nhạy cảm cao độ với tình hình Trung Đông. Diễn biến giá dầu tác động tới kỳ vọng lạm phát và lãi suất, từ đó ảnh hưởng tới giá cổ phiếu ở Phố Wall. Tuy triển vọng kết thúc cuộc chiến vẫn còn bất định, những dấu hiệu tích cực về việc đi đến một giải pháp đã đủ mang lại sự hưng phấn cho nhà đầu tư.

“Hiện tại, vẫn chưa có một giải pháp để kết thúc chiến tranh, nhưng nhà đầu tư không muốn bỏ lỡ sự phục hồi này của thị trường”, nhà quản lý danh mục Burns McKinney của công ty NFJ Investment Group nhận định với hãng tin Reuters.

Một “chất xúc tác” khác cho phiên tăng này là số liệu thống kê công bố ngày thứ Ba cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của Mỹ tăng yếu hơn dự báo. PPI toàn phần chỉ tăng 0,5% trong tháng trước, thấp hơn mức dự báo tăng 1,1% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. PPI lõi - loại trừ giá năng lượng và thực phẩm - tăng 0,1%, so với mức báo là tăng 0,5%.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường đang đặt cược khả năng 33% Fed hạ lãi suất một lần trong năm nay, tăng nhẹ so với mức đặt cược 29% của ngày hôm trước.

Ngoài ra, các chỉ số còn nhận được sự hỗ trợ khi mùa báo cáo tài chính quý 1/2026 của Mỹ có sự khởi đầu tích cực. Loạt cổ phiếu tài chính như BlackRock và Citigroup ghi nhận mức tăng mạnh sau khi công bố kết quả kinh doanh quý đầu năm tốt hơn dự báo.

“Thị trường có vẻ đã vượt qua được giai đoạn đỉnh điểm của sự bất định. Đã có quá nhiều bất định đến từ xung đột ở Iran, nỗi lo về sự gián đoạn do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra, mối lo về lạm phát và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed)”, chiến lược gia Anthony Saglimbene của công ty Ameriprise nhận xét. Ông cho rằng nhà đầu tư đang dần loại bỏ những kịch bản xấu nhất liên quan tới những vấn đề này, và nhà đầu tư đang mạnh tay mua cổ phiếu khi thấy định giá đã có sự cải thiện trong thời gian gần đây.

Năng lượng là nhóm duy nhất trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500 giảm điểm phiên này, với mức giảm 2,2% do sức ép từ cú sụt mạnh của giá dầu. Trái lại, công nghệ là nhóm dẫn đầu xu thế tăng, điển hình như cổ phiếu Oracle với mức tăng 4,7%.

“Tôi không loại trừ khả năng căng thẳng ở Vùng Vịnh có thể leo thang trở lại và thị trường lại giảm điểm. Nhưng tôi nghĩ khả năng đó là thấp. Thị trường đã phản ánh một mức độ nhất định nỗi lo về Iran rồi. Có vẻ như các chỉ số đang quay trở lại vùng kỷ lục… và mùa báo cáo tài chính này cũng sẽ thúc đẩy xu hướng tăng”, chiến lược gia Ross Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird nói với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm 7,87%, chốt ở mức 91,28 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London giảm 4,6% chốt ở mức 94,79 USD/thùng.

Theo nhà phân tích Vivek Dhar của ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, việc Mỹ phong tỏa eo biển Hormuz “đe dọa trực tiếp” hoạt động xuất khẩu dầu của Iran qua tuyến đường này. Ông cho biết trong tháng 3, Iran xuất khẩu khoảng 1,7 triệu thùng dầu qua eo Hormuz. “Bởi vậy, việc Mỹ phong tỏa eo Hormuz làm gia tăng mức độ khan hiếm dầu thô và các sản phẩm tinh chế trên thị trường vật chất”, ông Dhar nói.

Trong báo cáo hàng tháng công bố ngày thứ Ba, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo cú sốc nguồn cung dầu do chiến tranh Iran sẽ gây suy yếu nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu trong năm nay, khi người tiêu dùng phản ứng với giá dầu tăng cao. Cơ quan này nhận định trong quý 2/2026, nhu cầu dầu toàn cầu sẽ giảm 1,5 triệu thùng, mức giảm mạnh nhất trong một quý kể từ đại dịch Covid-19.