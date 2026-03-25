Thứ Tư, 25/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Iran thu phí đi qua eo biển Hormuz đối với một số tàu chở hàng

An Huy

25/03/2026, 10:29

Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Bloomberg, mức phí không chính thức lên tới 2 triệu USD mỗi chuyến tàu đi qua eo Hormuz đã được đặt ra...

Ảnh chụp từ vệ tinh eo biển Hormuz - Ảnh: Bloomberg.

Iran đã bắt đầu áp dụng phí quá cảnh đối với một số tàu chở hàng thương mại đi qua eo biển Hormuz - một nước đi thể hiện rõ quyền kiểm soát của Tehran tại tuyến đường biển trọng yếu nhất thế giới đối với hoạt động vận tải năng lượng toàn cầu.

Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Bloomberg, mức phí không chính thức lên tới 2 triệu USD mỗi chuyến tàu đi qua eo Hormuz đã được đặt ra, nhưng không phải là áp dụng với tất cả các tàu. Một số tàu đã thực hiện thanh toán, mặc dù cơ chế thanh toán hiện chưa rõ cả về loại tiền tệ nào sử dụng, và dường như cũng không có hệ thống cụ thể cho việc nộp phí này.

Iran đã tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz như một cách để gây sức ép đối với Mỹ sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến tranh nhằm vào Iran hôm 28/2. Việc áp phí quá cảnh cho thấy Tehran tiếp tục chi phối hoạt động giao thông ở Hormuz, tuyến đường mà khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) được tiêu thụ trên toàn cầu, cùng với một lượng lớn thực phẩm, kim loại và các vật liệu khác, đi qua mỗi ngày.

Trong bối cảnh cuộc chiến ở Trung Đông đã gần tròn 4 tuần và giá dầu đang neo ở vùng 100 USD/thùng, việc khai thông eo biển Hormuz để nối lại dòng chảy năng lượng từ Vùng Vịnh đang là một trong những vấn đề “nóng” nhất thế giới hiện nay.

Nguồn thạo tin nói với Bloomberg rằng cho biết các khoản thanh toán phí lưu thông qua eo biển Hormuz đã được xử lý một cách âm thầm. Sự thiếu minh bạch và sự không chắc chắn về việc chuyến tàu nào có thể là mục tiêu tiếp theo đang tạo thêm một trở ngại mới trên tuyến đường vận chuyển huyết mạch này.

Chỉ có một số ít tàu đi qua được eo biển Hormuz kể từ khi chiến tranh nổ ra, trong đó chủ yếu là tàu liên quan đến Iran. Một số ít tàu khác dường như đã đi theo các tuyến đường tương tự gần bờ biển Iran.

Ấn Độ - quốc gia đã có 4 tàu chở khí hóa lỏng ra khỏi Vịnh Ba Tư qua Hormuz kể từ khi chiến tranh nổ ra - tuyên bố vào ngày 24/3 rằng luật pháp quốc tế đảm bảo quyền tự do đi lại qua eo biển và không ai có thể áp đặt bất kỳ khoản phí nào cho việc sử dụng tuyến đường này.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông đã thảo luận về cuộc chiến Iran trong một cuộc gọi với Tổng thống Donald Trump, bao gồm cả tác động của cuộc xung đột đối với hành lang hàng hải. "Đảm bảo rằng eo biển Hormuz mở cửa, an toàn và có thể tiếp cận là điều cần thiết cho cả thế giới”, ông Modi viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Một nguồn tin cho biết Iran đã đưa ra ý tưởng chính thức hóa việc thu phí tàu bè đi qua eo biển Hormuz như một phần của thỏa thuận hậu chiến. Tuần trước, một nhà lập pháp Iran cho biết Quốc hội nước này đang thúc đẩy một đề xuất, mà theo đó, các quốc gia phải trả tiền cho Iran để sử dụng eo biển Hormuz như một tuyến đường vận chuyển an toàn.

Đối với các nhà sản xuất dầu mỏ Arab ở Vùng Vịnh, ngay cả một khoản phí không chính thức để đi qua eo Hormuz cũng không thể chấp nhận được, vì đây là một câu chuyện về chủ quyền, tiền lệ và khả năng vũ khí hóa một tuyến đường thương mại quan trọng cho xuất khẩu năng lượng - theo nguồn tin.

Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vốn dĩ phụ thuộc vào eo biển Hormuz để vận chuyển dầu mỏ ra thị trường toàn cầu. Hiện tại, các nước này đang dựa vào các đường ống dẫn dầu thay thế để tránh việc đi qua eo Hormuz, nhưng các đường ống này không thể thay thế hoàn toàn việc vận chuyển dầu qua Hormuz.

Lo thiếu lương thực, Iran cho phép tàu chở ngũ cốc đi qua eo biển Hormuz

08:53, 23/03/2026

Lo thiếu lương thực, Iran cho phép tàu chở ngũ cốc đi qua eo biển Hormuz

Phí bảo hiểm hàng hải ở eo biển Hormuz tăng gấp 4 lần

12:56, 17/03/2026

Phí bảo hiểm hàng hải ở eo biển Hormuz tăng gấp 4 lần

Thế giới bên “bờ vực” gián đoạn nguồn cung LNG

14:21, 23/03/2026

Thế giới bên “bờ vực” gián đoạn nguồn cung LNG

Từ khóa:

Hormuz Iran thế giới

Chủ đề:

Xung đột ở Iran

Đọc thêm

Thổ Nhĩ Kỳ bơm 30 tỷ USD dự trữ ngoại hối để hỗ trợ đồng lira

Thổ Nhĩ Kỳ bơm 30 tỷ USD dự trữ ngoại hối để hỗ trợ đồng lira

Kể từ khi chiến sự Iran bùng phát, dự trữ ngoại hối của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì chính sách tỷ giá hiện tại và đặt ra câu hỏi liệu Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) có phải dùng tới dự trữ vàng để bảo vệ đồng lira hay không...

EU và Australia ký thỏa thuận thương mại lịch sử sau 6 năm đàm phán

EU và Australia ký thỏa thuận thương mại lịch sử sau 6 năm đàm phán

Vào ngày thứ Ba (24/3), Liên minh châu Âu (EU) và Australia đã ký thỏa thuận thương mại được chờ đợi từ lâu, đồng thời thông qua một hiệp ước an ninh mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương...

Lãi suất đi vay ở Mỹ tăng mạnh do chiến tranh ở Trung Đông

Lãi suất đi vay ở Mỹ tăng mạnh do chiến tranh ở Trung Đông

Lãi suất đi vay ở Mỹ đang trên đà tăng mạnh do mối lo ngại về lạm phát theo giá dầu trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...

Mỹ gửi Iran kế hoạch 15 điểm để kết thúc chiến sự

Mỹ gửi Iran kế hoạch 15 điểm để kết thúc chiến sự

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Ba (24/3) cho biết Mỹ và Iran đang “đàm phán ngay lúc này”, đồng thời cho rằng Tehran muốn sớm đạt thỏa thuận hòa bình, dù phía Iran phủ nhận việc đối thoại trực tiếp với Washington...

Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì giá dầu đóng cửa trên mức 100 USD/thùng

Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì giá dầu đóng cửa trên mức 100 USD/thùng

Tuy nhiên, giá dầu đã giảm hơn 5%, rơi sâu khỏi mốc này vào đầu giờ sáng nay (25/3), sau khi có tin Mỹ đã gửi một kế hoạch 15 điểm tới Iran nhằm kết thúc chiến tranh…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

eMagazine

Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư EU–Việt Nam 2026: Từ đối thoại đến hành động

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước G7

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

eMagazine

Thúc đẩy hợp tác EU - Việt Nam: Góc nhìn từ các Đại sứ châu Âu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thao túng cổ phiếu ST8, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng

Khung pháp lý

2

Bộ Tài chính liên tục đốc thúc kiểm kê tài sản công trước 7 ngày hạn cuối

Tài chính

3

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo an ninh và nghị viện Liên bang Nga

Tiêu điểm

4

Mỹ gửi Iran kế hoạch 15 điểm để kết thúc chiến sự

Thế giới

5

Ngân hàng Thế giới đồng hành cùng Việt Nam xây hệ sinh thái công nghệ cao

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy