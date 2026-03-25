Chứng khoán Mỹ giảm điểm vì giá dầu đóng cửa trên mức 100 USD/thùng

Bình Minh

25/03/2026, 08:04

Tuy nhiên, giá dầu đã giảm hơn 5%, rơi sâu khỏi mốc này vào đầu giờ sáng nay (25/3), sau khi có tin Mỹ đã gửi một kế hoạch 15 điểm tới Iran nhằm kết thúc chiến tranh…

Ảnh minh họa - Ảnh: CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (24/3), khi giá dầu thô vẫn giữ trên mốc 100 USD/thùng. Tuy nhiên, giá dầu đã giảm hơn 5%, rơi sâu khỏi mốc này vào đầu giờ sáng nay (25/3), sau khi có tin Mỹ đã gửi một kế hoạch 15 điểm tới Iran nhằm kết thúc chiến tranh.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,37%, còn 6.556,37 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 84,41 điểm, tương đương giảm 0,18%, còn 46.124,06 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,84%, còn 21.761,89 điểm.

Phát biểu trước báo giới vào ngày thứ Ba, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nước này “đang đàm phán” với Iran và Tehran “muốn đi đến một thỏa thuận”.

Trước đó, vào hôm thứ Hai, ông Trump có một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social nói rằng Mỹ và Iran đã “có các cuộc thảo luận rất tốt đẹp và hiệu quả về một giải pháp hoàn toàn và triệt để về sự thù nghịch của hai bên ở Trung Đông”. Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran lại nói rằng hai nước hiện tại không có bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Giới đầu tư ở Phố Wall đang đặt câu hỏi lớn rằng các cuộc đàm phán có đang thực sự diễn ra và có dẫn tới chấm dứt chiến tranh trong thời gian sớm hay không. Bất chấp các tuyên bố của ông Trump, Israel và Iran vẫn tiến hành các cuộc tấn công lẫn nhau trong ngày thứ Ba. Ngoài ra, có tin Lầu Năm Góc đang có kế hoạch chuyển khai thêm 3.000 binh sỹ tới Trung Đông, dù Mỹ chưa đưa ra quyết định về đưa bộ binh tới Iran.

Sau khi giảm trong phiên ngày thứ Hai, giá dầu tăng trở lại trong phiên ngày thứ Ba.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng 4,55%, chốt ở mức 104,49 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giao sau tại New York tăng 4,79%, chốt ở mức 92,35 USD/thùng.

Giá dầu cao khiến các nhà đầu tư lo ngại lạm phát sẽ leo thang, buộc các ngân hàng trung ương giữ lãi suất cao hơn lâu hơn, hoặc thậm chí tăng lãi suất.

Trao đổi với hãng tin Reuters, chiến lược gia Kevin Gordon của công ty nghiên cứu tài chính Schwab Center for Financial Research nhận định giá dầu cao và lãi suất cao là một “cú đấm kép” đối với nền kinh tế Mỹ, có thể dẫn tới tình trạng đình lạm - một môi trường không có lợi cho giá cổ phiếu.

“Môi trường bây giờ khiến nhà đầu tư thiếu sự tin tưởng. Có lẽ nhà đầu tư đều ngại mua hay bán cổ phiếu vào những lúc như thế này, ông Gordon nói với hãng tin Reuters.

Các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai hiện không còn đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trong năm nay. Trước chiến tranh Mỹ - Iran, thị trường đặt cược sẽ có 2 lần giảm lãi suất của Fed trong năm 2026. Thậm chí, thị trường còn đang đặt cược khả năng 30% Fed sẽ có một đợt tăng lãi suất trong năm nay - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty quản lý sàn giao dịch CME.

Năng lượng vẫn là nhóm cổ phiếu ngành đạt kết quả tốt nhất trong phiên này, với mức tăng 2%. Nếu tính từ đầu tháng, nhóm này đã tăng hơn 9% và trở thành nhóm duy nhất trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500 đạt trạng thái dương.

“Hiện tại, vẫn đang có quá nhiều bất ổn liên ở Iran, và do đó, tôi cho rằng thị trường sẽ còn giằng co cho tới khi mọi thứ trở nên rõ ràng hơn. Nếu S&P 500 không giữ được mốc 6.500 điểm, chỉ số này sẽ giảm sâu hơn”, chiến lược gia Terry Sandven của công ty US Bank Asset Management nhận định với hãng tin CNBC.

Sau khi thị trường Mỹ đóng cửa phiên giao dịch chính thức của ngày thứ Ba, tờ báo New York Times đưa tin Mỹ đã gửi tới Iran một bản kế hoạch gồm 15 điểm để kết thúc chiến tranh.

Thông tin này đẩy giá dầu thô sụt mạnh trong phiên ngoài giờ và đưa các chỉ số chứng khoán ở khu vực châu Á tăng điểm mạnh.

Lúc 7h45 theo giờ Việt Nam, giá dầu thô Brent giảm hơn 6,3%, còn khoảng 97,9 USD/thùng. Giá dầu thô WTI giảm 5,8%, giao dịch ở mức 86,9 USD/thùng.

Hai thị trường chứng khoán châu Á mở cửa đầu tiên trong khu vực đều “xanh” rực. Chỉ số ASX 200 của chứng khoán Australia tăng hơn 1,6%, còn chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng hơn 3,2%.

Chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh khi giá dầu trượt khỏi mốc 100 USD/thùng

Thế giới bên "bờ vực" gián đoạn nguồn cung LNG

Thị trường trái phiếu toàn cầu mất 2,5 nghìn tỷ USD trong hơn 3 tuần vì chiến sự Iran

Theo tiết lộ của nguồn thạo tin với hãng tin Bloomberg, mức phí không chính thức lên tới 2 triệu USD mỗi chuyến tàu đi qua eo Hormuz đã được đặt ra...

Kể từ khi chiến sự Iran bùng phát, dự trữ ngoại hối của Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm mạnh, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng duy trì chính sách tỷ giá hiện tại và đặt ra câu hỏi liệu Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ (CBRT) có phải dùng tới dự trữ vàng để bảo vệ đồng lira hay không...

Vào ngày thứ Ba (24/3), Liên minh châu Âu (EU) và Australia đã ký thỏa thuận thương mại được chờ đợi từ lâu, đồng thời thông qua một hiệp ước an ninh mới, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ song phương...

Lãi suất đi vay ở Mỹ đang trên đà tăng mạnh do mối lo ngại về lạm phát theo giá dầu trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran...

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Ba (24/3) cho biết Mỹ và Iran đang “đàm phán ngay lúc này”, đồng thời cho rằng Tehran muốn sớm đạt thỏa thuận hòa bình, dù phía Iran phủ nhận việc đối thoại trực tiếp với Washington...

