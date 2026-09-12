Chứng khoán Mỹ hồi điểm sau báo cáo CPI, giá dầu tăng 9% trong tuần này

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (11/9), chấm dứt chuỗi 4 phiên giảm liên tiếp trước đó, nhờ giá dầu thô hạ nhiệt...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Ngoài ra, nhà đầu tư cổ phiếu dường như cũng không lo lắng nhiều dù báo cáo lạm phát tiêu dùng làm tăng mạnh khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất vào tuần tới.

Giá dầu thô đi xuống trong phiên này, nhưng chốt tuần với mức tăng khoảng 9% do xung đột quân sự leo thang ở Vùng Vịnh.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 509,19 điểm, tương đương tăng 0,98%, đạt 52.573,29 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,86%, đạt 7.656,98 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,965, đạt 26.333,04 điểm.

Trước phiên tăng này, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ đều đã giảm liên tục trong 4 phiên. Bởi vậy, dù phục hồi trong phiên này, Dow Jones vẫn giảm 1,6% cả tuần, S&P 500 mất 0,8% và Nasdaq giảm 0,7%.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 2,8%, đóng cửa ở mức 104,61 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 2,4%, chốt ở mức 100,05 USD/thùng.

Cả tuần, giá dầu Brent tăng 8,7% và giá dầu WTI tăng 9,4%. Trước phiên giảm ngày thứ Sáu, dầu Brent đã có 5 phiên tăng liên tiếp và dầu WTI có 8 phiên tăng liên tiếp.

Giá dầu xuống thang trong phiên ngày thứ Sáu sau khi truyền thông nhà nước Iran cho biết nước này sắp có cuộc gặp với các nước Vùng Vịnh tại Oman để thảo luận về vấn đề eo biển Hormuz. Đây được xem là tín hiệu cho thấy các nỗ lực ngoại giao đang được nối lại sau khi căng thẳng leo thang mạnh trong những ngày gần đây, với những đợt tấn công liên tiếp nhằm vào hạ tầng dầu khí và tàu bè trong khu vực.

Ngoài đà tăng mạnh của giá dầu, gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu ở Phố Wall trong tuần này còn có mối lo lãi suất cao hơn lâu hơn. Các báo cáo lạm phát Mỹ công bố trong tuần này đều cho thấy sự dai dẳng của lạm phát, theo đó củng cố mạnh khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 15-16/9.

Ngày thứ Sáu, báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy CPI tháng 8 của nước này tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai mức tăng này của chỉ số toàn phần đều phù hợp với dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

CPI lõi, thước đo không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% so với tháng trước, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo, và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, bằng dự báo.

Sau khi báo cáo này được công bố, thị trường lãi suất lãi suất tương lai đặt cược khả năng 87% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày 15-16/9, tức ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới. Trước đó, khả năng này ở mức gần 70%.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ duy trì xu hướng tăng trong phiên ngày thứ Sáu, đồng nghĩa một yếu tố bất lợi khác đối với giá cổ phiếu. Lợi suất tăng một phần phản ánh khả năng Fed sắp nâng lãi suất.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm - kỳ hạn có mức độ nhạy cảm cao nhất với lãi suất ngắn hạn của Fed - tăng 7,8 điểm cơ bản, đạt 4,628%, sau khi đạt mức cao nhất kể từ tháng 7/2024.

Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng 2,9 điểm cơ bản, đạt 4,97%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này đạt 4,992%, cao nhất kể từ tháng 10/2023.

“Cuộc tranh luận đã dịch chuyển nhanh từ câu hỏi liệu Fed có tăng lãi suất hay không tới câu hỏi liệu Fed cần tăng lãi suất bao nhiêu lần trong chu kỳ này. Chúng tôi không cho rằng Fed sẽ chỉ tăng lãi suất một lần rồi thôi. Đây không đơn thuần là vấn đề điều chỉnh nền kinh tế. Việc lạm phát cao hơn mục tiêu suốt nửa thập kỷ qua có thể khiến các nhà hoạch định chính sách đi đến kết luận rằng họ cần tăng lãi suất nhiều hơn một lần để lập lại sự ổn định của giá cả”, chiến lược gia trưởng Seema Shah của công ty Principal Asset Management nhận định với hãng tin CNBC.

Trên thị trường năng lượng, nhà đầu tư đang chuẩn bị tâm thế cho một cuộc chiến tranh kéo dài giữa Mỹ và Iran, khi xung đột leo thang mạnh trong tuần vừa rồi và tờ Wall Street Journal đưa tin rằng các cố vấn cấp cao của Nhà Trắng đã thảo luận với Tổng thống Donald Trump về khả năng các hành động thù địch có thể kéo dài qua nhiệm kỳ hiện tại của ông. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố rằng xung đột sẽ kết thúc sau cuộc bầu cử giữa kỳ của Mỹ vào đầu tháng 11, và giá dầu thô và khí đốt cũng sẽ giảm sau cuộc bỏ phiếu này.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London trong tuần này. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

"Một lần nữa, những lo ngại về địa chính trị lại là yếu tố chi phối mọi thứ”, nhà phân tích Jim Reid từ Deutsche Bank nhận định trong một báo cáo.

Ông Tamas Varga, nhà phân tích tại công ty PVM Oil Associates, nói với CNBC rằng vấn đề then chốt đối với các nhà đầu tư là liệu tình trạng thiếu hụt nguồn cung dầu hiện nay mang tính cơ cấu hay chỉ là nhất thời.

"Mặc dù không thể loại trừ khả năng giá dầu tiếp tục tăng mạnh và quay lại mức đỉnh 126 USD/thùng ghi nhận hồi tháng 4 khi dự trữ dầu toàn cầu và khu vực liên tục sụt giảm, nhưng cần lưu ý rằng giá dầu càng tăng cao thì nhu cầu tiêu thụ sẽ càng bị triệt tiêu mạnh mẽ", ông Varga nói. Ông nhấn mạnh rằng sự khác biệt giữa cuộc khủng hoảng hiện nay và cuộc khủng hoảng năm 1990 - thời điểm diễn ra chiến tranh Vùng Vịnh lần thứ nhất - là ngày nay, nhu cầu dầu mỏ có độ co giãn cao hơn so với 35 năm trước.

Ông Varga cho rằng năng lượng tái tạo "hoàn toàn có khả năng" thay thế "một phần nhu cầu sử dụng dầu thô," đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất điện.