Giá vàng hồi phục dù đồng USD nhảy lên mức cao nhất 1 năm rưỡi

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (1/10), nhờ xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 tiếp tục giảm mạnh và lợi suất trái phiếu chính phủ xuống thang...

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuy nhiên, mức tăng của giá vàng bị hạn chế do dầu thô và đồng USD cùng tăng giá mạnh.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.178,5 USD/oz, tăng 20,5 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng gần 0,5% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 61,12 USD/oz, tăng 0,58 USD/oz, tương đương tăng gần 1%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 12/2026 tăng 0,4%, đóng cửa ở mức 4.202,3 USD/oz.

Phiên này chứng kiến các yếu tố tác động lên giá vàng có sự phân ly thay vì đồng loạt gây áp lực giảm như trong thời gian gần đây.

Một mặt, giá vàng được hỗ trợ bởi đặt cược của nhà đầu tư vào một động thái tăng lãi suất của Fed trong tháng 10 này giảm mạnh và sự phục hồi vào cuối phiên của thị trường trái phiếu chính phủ.

Mặt khác, áp lực mất giá đối với kim loại quý tiếp tục đến từ giá năng lượng tăng cao, mối lo lạm phát và lãi suất cao hơn lâu hơn, và đà tăng giá mạnh của đồng USD.

Sau báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (PCE) từ Bộ Thương mại Mỹ hôm thứ Năm - báo cáo mang tới những số liệu yếu hơn dự báo - xác suất Fed tăng lãi suất trong cuộc họp ngày 27-28/10 của Fed đã giảm liên tục. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường hiện chỉ còn đặt cược khả năng gần 25% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp này, giảm mạnh từ mức khoảng 70% vào đầu tuần.

Thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu bán tháo vào đầu phiên, sau đó hồi phục về cuối phiên, khiến lợi suất trái phiếu xuống thang sau khi lập đỉnh mới của nhiều năm.

Trong đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đạt mức cao nhất kể từ tháng 4/2022 rồi kết thúc phiên với mức giảm 5 điểm cơ bản, còn 5,243%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm đạt mức cao nhất 24 năm, sau đó giảm hơn 2 điểm cơ bản, còn 5,613%.

Tuy nhiên, thị trường vẫn đang đặt cược khả năng gần 80% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, trong bối cảnh giá năng lượng tiếp tục leo thang, đe dọa làm gia tăng áp lực lạm phát trên toàn cầu.

Phiên ngày thứ Năm, giá dầu thô Brent giao tháng 12/2026 tại London tăng hơn 4%, đóng cửa ở mức hơn 102 USD/thùng, sau khi có tin Mỹ điều thêm binh sỹ và tàu sân bay tới Trung Đông và Trung Quốc hạn chế xuất khẩu các sản phẩm từ dầu. Những thông tin này đẩy cao mối lo về tình trạng thắt chặt kéo dài của nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Đồng USD tăng giá mạnh trong phiên ngày thứ Năm, với chỉ số Dollar Index tăng gần 0,7%, đóng cửa ở mức 102,02 điểm, cao nhất kể từ tháng 4/2025. USD tăng giá mạnh một phần do đồng euro bị bán tháo vì mối lo ngại về tác động của giá năng lượng cao và bất định chính trị đến nền kinh tế eurozone.

“Kỳ vọng tăng lãi suất giảm bớt đã hỗ trợ giá kim loại quý trong phiên này. Bất kỳ điều gì làm tăng khả năng Fed nâng lãi suất đều có thể làm sứt mẻ tâm lý trên thị trường vàng. Bất kỳ sự gia tăng mạnh mẽ nào về giá năng lượng và bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào ở Trung Đông cũng có tác động bất lợi đến giá vàng”, ông David Meger - Giám đốc phụ trách giao dịch kim loại của công ty High Ridge Futures - nhận định với hãng tin Reuters.

Nhà đầu tư cũng đang trở nên thận trọng hơn trong lúc chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 9 của Mỹ, theo dự kiến sẽ được Bộ Nông nghiệp nước này công bố vào ngày thứ Sáu. Điểm dữ liệu này có thể tác động đáng kể tới triển vọng lãi suất Fed.

“Khẩu vị rủi ro yếu đi và xác xuất Fed tăng lãi suất giảm bớt đang hỗ trợ giá vàng, nhưng xu hướng ngắn hạn của vàng vẫn nghiêng về giảm. Giá vàng vẫn có khả năng kiểm tra mốc 4.000 USD/oz, nhất là nếu báo cáo việc làm sắp được công bố nóng hơn kỳ vọng”, nhà phân tích cấp cao Achilleas Georgolopoulos nhận định trong một báo cáo.

Ngân hàng HSBC cắt giảm dự báo mức giá trung bình của vàng năm 2026 và 2027 về mức tương ứng 4.490 USD/oz và 4.825 USD/oz, cho rằng giá vàng có thể tiếp tục đương đầu áp lực giảm trong ngắn hạn nhưng dường như đã gần chạm đáy. Báo cáo của HSBC cũng nhận định các ngân hàng trung ương có thể duy trì hoạt động mua vàng khi giá giảm, nhất là khi giá vàng giảm về mức 4.000 USD/oz hoặc thấp hơn.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 0,9 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.056,6 tấn vàng.

Lúc đầu giờ sáng nay (2/10), giá vàng và giá bạc tại thị trường châu Á chưa có nhiều thay đổi so với đóng cửa phiên Mỹ.

Lúc 7h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 0,2%, còn 4.171 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm hơn 0,1%, còn 61 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương 131,6 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 25.770 đồng (mua vào) và 26.180 đồng (bán ra), tăng 20 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.