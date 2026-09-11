Chứng khoán Mỹ giảm một mạch 4 phiên, giá dầu nhảy hơn 6%

Xu hướng bán tháo trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp diễn, đẩy lợi suất tăng mạnh, khiến sức ép đối với giá cổ phiếu càng thêm lớn...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ tụt điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (10/9), khi số liệu lạm phát bán buôn có phần nóng hơn dự báo và giá dầu đồng loạt vượt ngưỡng 100 USD/thùng. Xu hướng bán tháo trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ tiếp diễn, đẩy lợi suất tăng mạnh, khiến sức ép đối với giá cổ phiếu càng thêm lớn.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 316,56 điểm, tương đương giảm 0,6%, còn 52.064,1 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 0,58%, còn 7.591,7 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,65%, còn 26.081,72 điểm.

Đây là phiên giảm thứ tư của cả ba chỉ số.

Nhà đầu tư ở Phố Wall bi quan thấy rõ khi giá dầu không ngừng tăng cao trong bối cảnh cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran đã kéo dài sang tháng thứ 7. Thị trường hiện tại hầu như không còn kỳ vọng vào một kết thúc sớm cho cuộc chiến và đang nghĩ nhiều hơn về kịch bản xung đột kéo dài, đồng nghĩa nguồn cung dầu từ Vùng Vịnh khó phục hồi nhanh chóng.

Lúc đóng cửa, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 6,42 USD/thùng, tương đương tăng 6,34%, đạt 107,63 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 6,43 USD/thùng, tương đương tăng 6,69%, đạt 102,48 USD/oz.

Đây là phiên đầu tiên kể từ tháng 5, giá dầu WTI vượt ngưỡng 100 USD/thùng. Các mức giá đóng cửa của phiên này cũng là cao nhất của cả hai loại dầu kể từ hôm 19/5.

Từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran bắt đầu vào cuối tháng 2 đến nay, giá dầu WTI đã tăng 52,9%, còn tính từ đầu năm, giá dầu này đã tăng 78,5%.

Báo cáo từ Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá bán buôn (PPI) tháng 8 của nước này tăng 0,4% so với tháng trước, phù hợp với dự báo mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm trước, chỉ số tăng 5,4%, cao hơn gấp đôi so với mục tiêu lạm phát 2% của Fed và cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo.

Biến động chỉ số PPI tháng 7 cũng được điều chỉnh thành tăng 0,1%, thay vì đi ngang như lần công bố đầu tiên.

Sau khi báo cáo trên được công bố, thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng 70% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp vào tuần tới, tăng từ mức 62% trước đó - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Phản ánh kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng mạnh ở tất cả các kỳ hạn.

Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng hơn 11 điểm cơ bản, đạt 4,954%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này đạt 4,989%, mức cao nhất kể từ ngày 26/10/2023.

Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 13 điểm cơ bản, đạt 4,56%, mức cao nhất kể từ tháng 7/2024. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 8 điểm cơ bản, đạt 5,368%.

Những diễn biến tăng mạnh này của giá dầu và lợi suất trái phiếu gây áp lực giảm đặc biệt mạnh lên các cổ phiếu chip, điển hình là cổ phiếu Intel đóng cửa với mức giảm 5,6% và Micron giảm 4,7%.

Cổ phiếu Apple trở thành điểm sáng của phiên với mức tăng 3,6%, phản ánh tâm lý lạc quan của nhà đầu tư sau khi “táo khuyết” công bố sản phẩm smartphone gập đầu tiên của hãng.

Phiên ngày thứ Sáu, thị trường đón nhận một báo cáo lạm phát khác từ Bộ Lao động Mỹ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8. Giới phân tích nhận định điểm dữ liệu này sẽ có tác động lớn tới kỳ vọng về quyết định lãi suất của Fed trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần tới.

“Báo cáo PPI chưa thực sự giải quyết được câu hỏi liệu Fed có tăng lãi suất vào tuần tới hay không. Nhưng việc giá dầu WTI tăng vượt 100 USD/thùng và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ lập đỉnh mới chắc chắn sẽ làm gia tăng tầm quan trọng của báo cáo CPI sắp được công bố”, trưởng phân tích vĩ mô Stephen Coltman của công ty 21Shares viết trong một báo cáo.

Liên quan tới giá dầu, đà tăng được đẩy mạnh khi các tàu chở dầu và hạ tầng dầu khí ở Vùng Vịnh liên tiếp trở thành mục tiêu trong các cuộc tấn công.

Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã giành quyền kiểm soát cảng Mocha của Yemen vào thứ Năm, gây thêm mối đe dọa đối với hoạt động giao thông trên Biển Đỏ, trong khi lưu thông qua eo biển Hormuz vẫn bị hạn chế do các vụ tấn công tàu chở dầu trong khu vực gia tăng những ngày gần đây.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 1 tháng trở lại đây. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Ông Simon-Peter Massabni, Giám đốc phát triển kinh doanh của trang XS.com, cho biết các cuộc tấn công từ Yemen nhằm vào cơ sở năng lượng của Saudi Arabia đã tạo ra một nguồn rủi ro mới cho thị trường, mở rộng mối lo ngại ra ngoài phạm vi Iran và eo biển Hormuz. Ông nhận định rằng mối đe dọa không còn chỉ giới hạn ở một điểm nghẽn duy nhất mà nay đã bao gồm nguy cơ gián đoạn lan rộng sang các tuyến đường xuất khẩu trong khu vực, các cơ sở sản xuất dầu và cơ sở hạ tầng năng lượng khác.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Mỹ có thể tấn công núi Pickaxe của Iran, khu vực nằm gần cơ sở làm giàu uranium Natanz vốn đã bị hư hại nặng nề, và cho biết cuộc chiến có khả năng sẽ kéo dài qua cả cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

Iran tuyên bố đã tấn công 10 tàu gần eo biển Hormuz trong ngày thứ Tư, sau khi Mỹ tấn công 5 tàu chở dầu của Iran. Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết họ sẽ leo thang các biện pháp đáp trả đối với bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai.

Một báo cáo phân tích mới của công S&P Global Energy nhận định: "Trong bối cảnh triển vọng về một giải pháp dứt điểm cho cuộc xung đột với Iran trở nên mờ mịt và giá dầu thô Brent lần đầu tiên vượt mốc 100 USD kể từ tháng 7, thị trường dầu thô đang bước vào một trạng thái bình thường mới kéo dài với rủi ro gián đoạn mang tính thường trực chứ không chỉ là nhất thời”.

Giới chuyên gia nhận định đợt tăng này của giá dầu kéo dài trong bao lâu sẽ phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Các nhà phân tích của ngân hàng ING nhận định Trung Quốc đã đẩy mạnh mua dầu trong những tuần gần đây sau nhiều tháng nhu cầu ảm đạm, qua đó thúc đẩy thị trường dầu thô vật chất. Theo báo cáo của ING, nếu Trung Quốc tiếp tục tăng mua dầu, tác động của bất kỳ sự gián đoạn nguồn cung nào đối với giá dầu sẽ bị khuếch đại, đẩy giá lên cao hơn. Ngược lại, giá dầu có thể giảm nếu Trung Quốc giảm nhập khẩu dầu.

"Trong nhiều tháng, triển vọng tăng của giá dầu đã bị hạn chế chủ yếu dựa trên cơ sở nhu cầu yếu từ Trung Quốc”, ông David Jorbenaze, trưởng bộ phận thị trường dầu toàn cầu tại công ty cung cấp thông tin hàng hóa ICIS, nhận xét.