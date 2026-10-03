Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 27/9 - 3/10/2026: Nguồn cung dầu diesel căng thẳng, trái phiếu toàn cầu tiếp tục bị bán tháo

Nguồn cung dầu diesel tiếp tục căng thẳng, trong khi làn sóng bán tháo đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ tại nhiều nền kinh tế lập đỉnh nhiều năm...

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Tuần này, Nhóm 7 nền kinh tế công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) nhất trí xả kho dự trữ dầu diesel và dầu mỏ sau sức ép từ Mỹ.

Nỗ lực chấm dứt chiến tranh Mỹ - Iran vẫn gặp trở ngại, chính sách thương mại Mỹ, các biện pháp hỗ trợ kinh tế Trung Quốc và tác động của làn sóng đầu tư AI cũng là những diễn biến đáng chú ý trong tuần.

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 27/9 - 3/10 do VnEconomy điểm lại:

Mỹ - Iran tiếp tục đàm phán giữa nguy cơ leo thang quân sự

Tuần này, Mỹ và Iran tiếp tục trao đổi qua trung gian Qatar, song chưa tháo gỡ được bất đồng về các bước thực hiện kế hoạch hòa bình. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất của Iran về thỏa thuận ngừng bắn. Còn Tehran khẳng định không giảm bớt các điều kiện đã đưa ra.

Trong khi đó, Mỹ điều thêm khoảng 9.000 quân nhân cùng tàu chiến tới Trung Đông và áp thêm trừng phạt với các cá nhân, tổ chức bị cáo buộc hỗ trợ Iran mua vũ khí và linh kiện. Iran cũng chuẩn bị phương án đáp trả nếu Washington nối lại các cuộc tấn công quy mô lớn.

Tổng thống Trump từ chối đề xuất ngừng bắn của Iran, Tehran tuyên bố không nhượng bộ

Nguồn cung nhiên liệu toàn cầu thắt chặt

Nguy cơ thiếu nhiên liệu gia tăng khi chiến tranh Mỹ - Iran tiếp tục cản trở vận chuyển qua eo biển Hormuz. Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel, còn Trung Quốc chưa cấp phép xuất khẩu nhiên liệu trong tháng 10, khiến nguồn cung thêm thắt chặt.

Để hạ nhiệt thị trường, ngày 2/10, G7 nhất trí xả kho dự trữ 100 triệu thùng dầu thô và diesel. Mỹ tuyên bố không cấm xuất khẩu diesel, song áp lực nguồn cung vẫn lớn trước mùa đông.

Trung Quốc có thể "giải cứu" thị trường dầu diesel, nhưng chưa chắc sẽ hành động

Giới chuyên gia nâng dự báo giá dầu vì lo ngại gián đoạn nguồn cung kéo dài

Nga gia hạn lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel giữa lúc nguồn cung toàn cầu thắt chặt

Tổng thống Trump vẫn cân nhắc phương án cấm xuất khẩu dầu diesel

Xuất khẩu dầu thô qua eo biển Hormuz phục hồi nhưng vận chuyển nhiên liệu vẫn hạn chế

Nhật Bản có thể vẽ lại bản đồ dầu mỏ toàn cầu

Chiến tranh Mỹ - Iran khiến EU tốn thêm 100 tỷ euro để mua nhiên liệu

Các nước châu Âu đang làm gì để giải tỏa cú sốc giá nhiên liệu?

Giá siêu tàu chở dầu cũ tăng bùng nổ do thiếu tàu nghiêm trọng

Những nền kinh tế xuất khẩu dầu diesel nhiều nhất thế giới

Bán tháo trái phiếu toàn cầu tiếp diễn, chi phí vay leo thang

Lo ngại lạm phát và nợ công tiếp tục thúc đẩy làn sóng bán tháo trái phiếu chính phủ toàn cầu. Lợi suất tăng đẩy chi phí vay lên cao, gây sức ép lên chính phủ và doanh nghiệp, đặc biệt là các công ty vay nhiều để đầu tư hạ tầng AI.

Bán tháo trái phiếu chính phủ toàn cầu tiếp diễn, lợi suất liên tục lập đỉnh

Đồng euro rớt giá xuống đáy 17 tháng, yên Nhật sụt mạnh, USD cao nhất 1 năm rưỡi

Đồng yên hồi giá mạnh sau cảnh báo mới từ Nhật Bản

Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao đe dọa các công ty vay nợ nhiều để đầu tư AI

Lạm phát tăng, nhiều nền kinh tế mới nổi vẫn trì hoãn tăng lãi suất

Giá vàng giảm, Goldman Sachs giữ dự báo 4.900 USD/oz

Dù có những phiên hồi phục, giá vàng thế giới tuần này vẫn giảm do sức ép từ đồng USD mạnh và lợi suất trái phiếu cao. Ngân hàng Goldman Sachs tiếp tục giữ dự báo giá vàng đạt 4.900 USD/oz trước cuối năm 2026 nhưng cũng cảnh báo giá vàng có thể biến động mạnh theo cả hai chiều.

Vàng sụt giá dù số liệu việc làm Mỹ yếu hơn dự báo, hoàn tất một tuần giảm

Goldman Sachs giữ nguyên dự báo giá vàng đạt 4.900 USD/oz trước cuối năm 2026

Giá vàng hồi phục dù đồng USD nhảy lên mức cao nhất 1 năm rưỡi

Mỹ chuẩn bị biện pháp thương mại mới, thuế quan tiếp tục bị kiện

Mỹ dự kiến công bố các biện pháp ứng phó với tình trạng dư thừa công suất tại Trung Quốc, Nhật Bản và một số nền kinh tế khác trong vài tuần tới. Trong khi đó, chính sách thuế quan toàn cầu của Tổng thống Trump tiếp tục đối mặt với thách thức pháp lý khi tòa án xem xét căn cứ áp thuế trong phiên điều trần ngày 30/9.

Trong quan hệ Mỹ - Trung, hai bên công bố thỏa thuận giảm thuế đối với lượng hàng hóa trị giá 30 tỷ USD mỗi bên.

Mỹ sắp công bố biện pháp ứng phó với dư thừa công suất tại Trung Quốc

Chính sách thuế quan toàn cầu của Tổng thống Trump tiếp tục đối mặt với thách thức pháp lý

Mỹ và Trung Quốc công bố kết quả cuộc gặp thượng đỉnh

Trung Quốc đẩy mạnh mua đậu tương Mỹ

Chi phí sinh hoạt và lãi vay đè nặng người dân Mỹ

Giá cả và lãi vay cao khiến việc mua nhà, mua ô tô ngày càng khó khăn với người Mỹ, trong khi niềm tin của người tiêu dùng xuống đáy 12 năm. Thuế quan, giá năng lượng và làn sóng đầu tư AI tiếp tục gây sức ép lên lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Niềm tin của người tiêu dùng Mỹ xuống thấp nhất trong 12 năm qua

Khó như mua nhà ở Mỹ bây giờ: Lãi suất tăng, giá nhà cao kỷ lục

Ô tô ngày càng đắt đỏ với nhiều người Mỹ

Khoảng cách tài sản giữa người siêu giàu và người giàu ở Mỹ gia tăng mạnh

Những yếu tố đẩy lạm phát và lãi suất ở Mỹ tăng cao

Cơn sốt AI khiến Mỹ khó kiểm soát lạm phát

Từ nay đến năm 2035, AI có thể khiến 11 triệu người lao động Mỹ phải chuyển nghề

Trung Quốc tung biện pháp hỗ trợ kinh tế giữa lúc sức mua yếu

Ngày 29/9, Trung Quốc công bố loạt biện pháp kích thích kinh tế, mở rộng tín dụng giá rẻ cho hạ tầng, công nghệ và doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ lãi vay cho người mua nhà lần đầu từ 1/10. Các biện pháp này nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế suy yếu, bất động sản khủng hoảng kéo dài.

Trung Quốc công bố loạt biện pháp mới nhằm kích thích nền kinh tế

Cổ phiếu tiêu dùng Trung Quốc thất thế trong lúc cổ phiếu AI lên cơn sốt

Xe Trung Quốc làm thay đổi cục diện cạnh tranh ô tô toàn cầu

Sự phát triển của các hãng xe Trung Quốc đang gây sức ép lên ngành ô tô toàn cầu. Để bù đắp doanh số và lợi nhuận, nhiều hãng dồn nguồn lực vào Mỹ, khiến GM lo ngại cạnh tranh sẽ gay gắt hơn. Ngay trong Trung Quốc, cuộc đua giành thị phần cùng tình trạng dư thừa công suất cũng đang thúc đẩy làn sóng hợp nhất và tái cơ cấu.

Ngành ô tô Trung Quốc đứng trước làn sóng hợp nhất

Vì sao xe điện Trung Quốc vẫn tăng thị phần tại Na Uy dù người mua dè dặt?

GM lo cạnh tranh gay gắt khi các hãng xe tập trung vào Mỹ để tránh đối thủ Trung Quốc

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AI nâng đỡ thương mại toàn cầu

Thương mại toàn cầu tiếp tục tăng trưởng bất chấp chiến tranh và thuế quan, nhờ nhu cầu hàng công nghệ phục vụ AI và sự dịch chuyển thị trường. Đầu tư AI cũng thúc đẩy sản xuất tại châu Âu và châu Á, còn Trung Quốc duy trì đà xuất khẩu nhờ lợi thế chi phí, quy mô và chuỗi cung ứng.

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Vì sao khó kìm hãm đà xuất khẩu của Trung Quốc?

Sản xuất toàn cầu sôi động nhờ làn sóng đầu tư AI

Nợ công Pháp gia tăng, EU bất đồng về chi tiêu

Nợ công Pháp đã lên mức tương đương 119% GDP, trong khi lãi suất vay kỳ hạn 10 năm tiến sát 5%, khiến gánh nặng trả lãi ngày càng lớn. Tại Liên minh châu Âu (EU), bất đồng về chi tiêu gia tăng khi Đức cùng 5 thành viên khác yêu cầu cắt giảm hàng trăm tỷ euro trong dự thảo ngân sách của khối.

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Những nền kinh tế thu thuế nhiều nhất và ít nhất

Nhật Bản tăng phí, siết điều kiện cư trú với người nước ngoài

Từ 1/10, Nhật Bản tăng mạnh lệ phí cư trú, trong đó phí xin thường trú tăng gấp 20 lần. Các điều kiện về thu nhập, lương hưu và tiếng Nhật cũng được siết chặt, đặt ra thêm yêu cầu với người nước ngoài muốn sinh sống lâu dài tại đây.

Nhật Bản tăng phí, siết chặt quy chế người nước ngoài cư trú: Những điều cần biết

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Cảnh báo bong bóng AI có thể vỡ sớm hơn dự kiến

Nhà đầu tư Michael Burry điều chỉnh dự báo về thời điểm bong bóng AI có thể vỡ, đồng thời tăng đặt cược vào đà giảm của cổ phiếu liên quan. Ông lo ngại doanh thu từ AI không theo kịp quy mô vốn đầu tư khổng lồ.

Michael Burry cảnh báo bong bóng AI có thể vỡ sớm hơn so với dự kiến ban đầu