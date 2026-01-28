Chứng khoán Mỹ lập kỷ lục nhờ cổ phiếu Big Tech, giá dầu tăng 3%

Báo cáo tài chính của các công ty công nghệ lớn và kết quả cuộc họp của Fed sẽ chi phối thị trường trong những phiên tới...

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba (27/1) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với Dow Jones giảm nhưng S&P 500 chốt ở mức cao chưa từng thấy do nhà đầu tư mua mạnh cổ phiếu của các công ty công nghệ vốn hóa lớn trước khi loạt Big Tech công bố báo cáo tài chính trong tuần này.

Giá dầu thô tăng mạnh do cơn bão lớn làm gián đoạn hoạt động khai thác dầu khí của Mỹ.

Lúc đóng cửa, S&P 500 tăng 0,41%, đạt kỷ lục 6.978,6 USD/oz. Chỉ số Nasdaq tăng 0,91%, đạt 23.817,1 USD/oz.

Riêng chỉ số Dow Jones mất 408,99 điểm, tương đương giảm 0,83%, còn 49.003,41 điểm. Gây sức ép lên Dow Jones phiên này là cú giảm gần 20% của cổ phiếu công ty dịch vụ y tế UnitedHealth.

Cổ phiếu công nghệ tiếp tục giữ vai trò trụ cột cho thị trường, với Apple tăng hơn 1% và Microsoft tăng hơn 2%. Tuần này, một loạt thành viên nhóm Magnificent 7 sẽ đưa ra kết quả kinh doanh quý 4/2025, gồm Meta Platforms, Microsoft và Tesla công bố vào ngày thứ Tư, và Apple công bố vào ngày thứ Năm.

“Ai ai cũng đang dõi theo bất kỳ điều gì có thể giúp họ có một cái nhìn sâu hơn về câu chuyện trí tuệ nhân tạo (AI). Thị trường muốn biết xem các công ty sẽ chi thêm bao nhiêu để đầu tư vào lĩnh vực này”, nhà quản lý danh mục Thomas Martin của công ty Globalt Investments nhận định với hãng tin Reuters.

Mối lo về mức định giá bị đẩy lên cao quá mức đã gây áp lực giảm lên các cổ phiếu AI lớn vào cuối năm ngoái, dẫn tới sức ép giảm lên toàn thị trường nói chung. Ông Martin cho rằng nỗi lo về bong bóng AI vẫn chưa được giải tỏa hoàn toàn, nhưng niềm ham thích của nhà đầu tư đối với các cổ phiếu này sẽ duy trì, ít nhất trong 2 năm tới.

“AI sẽ không biến mất. Hoạt động xây dựng các trung tâm dữ liệu vẫn duy trì. Việc sử dụng AI sẽ tiếp tục phát triển theo chiều hướng khám phá”, ông nói.

Cuộc họp chính sách tiền tệ đầu tiên trong năm 2026 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã khởi động vào ngày thứ Ba và sẽ kết thúc vào ngày thứ Tư bằng một tuyên bố về lãi suất và một buổi họp báo của Chủ tịch Jerome Powell. Cuộc họp này diễn ra trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu lo ngại rằng sự độc lập của Fed có thể lung lay dưới sức ép từ chính quyền ông Trump.

Thị trường dự báo Fed không thay đổi lãi suất trong lần họp này nhưng sẽ có hai đợt giảm lãi suất trong năm nay. Bất kỳ tín hiệu mềm mỏng nào của Fed cũng có thể đưa giá cổ phiếu ở Phố Wall đi lên.

Đáng chú ý, xu hướng tăng của chứng khoán Mỹ diễn ra khi đồng USD bị bán tháo và giá của các kim loại quý tăng mạnh. Có thể thấy, tâm lý ham thích rủi ro và phòng ngừa rủi ro cùng đang song hành trên thị trường tài chính. Trong khi kỳ vọng vào những đột phá của công nghệ AI tiếp sức cho thị trường chứng khoán, mối lo về bất ổn địa chính trị lại đang gây áp lực mất giá đối với USD và tiếp sức cho giá vàng.

Phiên ngày thứ Ba, giá vàng giao ngay tăng 3,4%, đạt kỷ lục mọi thời đại, còn chỉ số Dollar Index giảm hơn 1,3%, xuống mức thấp nhất 4 năm.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,98 USD/thùng, tương đương tăng 3,02%, chốt ở mức 67,57 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,76 USD/thùng, tương đương tăng 2,9%, chốt ở mức 62,39 USD/thùng.

Một cơn bão mùa đông với cường độ mạnh và phạm vi ảnh hưởng rộng đã khiến các nhà khai thác dầu của Mỹ thiệt hại sản lượng tới 2 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương 15% sản lượng dầu toàn quốc của nước này vào cuối tuần vừa rồi.

“Thời tiết lạnh giá ở Mỹ sẽ khiến lượng dầu tồn trữ của nước này giảm mạnh trong vài tuần tới, nhất là khi thời tiết xấu kéo dài”, nhà phân tích Tamas Varga của công ty PVM Oil nhận định với hãng tin Reuters.

Theo dữ liệu từ công ty Vortexa, xuất khẩu dầu thô và khí hóa lỏng (LNG) từ vùng Bờ Vịnh của Mỹ đã giảm xuống mức 0 vào ngày Chủ nhật do thời tiết cực đoan, sau đó phục hồi vào ngày thứ Hai.

Thị trường cũng đang dõi theo tình hình ở Trung Đông để đánh giá về khả năng liệu Mỹ có tấn công Iran hay không. Theo tiết lộ của giới chức Mỹ với Reuters, một hàng không mẫu hạm Mỹ cùng các tàu hộ tống đã tới Trung Đông. Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đang là một yếu tố quan trọng hỗ trợ giá dầu.