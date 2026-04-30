Dow Jones giảm 5 phiên liên tiếp, giá dầu nhảy lên ngưỡng 120 USD/thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư (29/4) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với Dow Jones có phiên giảm thứ 5 liên tiếp, trong bối cảnh Mỹ tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ nguyên lãi suất.

Giá dầu thô không ngừng leo thang và đã vượt ngưỡng 120 USD/thùng trong sáng nay (30/4).

Lúc đóng cửa, Dow Jones mất 280,12 điểm, tương đương giảm 0,57%, còn 48.861,81 điểm. Chỉ số Dow Jones giảm 0,04%, còn 7.135,95 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,04%, đạt 24.673,24 điểm.

Giới phân tích gần đây nói rằng các nhà đầu tư cổ phiếu ở Phố Wall đã không còn lo lắng nhiều về cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran, nhưng trên thực tế đà leo thang của giá dầu do cuộc xung đột này vẫn đang phủ bóng lên thị trường. Việc Dow Jones có 5 phiên giảm liên tiếp đã phản ánh áp lực từ giá dầu, trong khi những mức kỷ lục liên tiếp được S&P 500 và Nasdaq thiết lập trong những phiên gần đây cho thấy mặt lạc quan trong tâm lý của nhà đầu tư.

Giá dầu không ngừng leo thang khi eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa và những nỗ lực để đi tới một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran đang “dậm chân tại chỗ”. Giá dầu Brent giao sau tại thị trường London chốt phiên ngày thứ Tư với mức tăng khoảng 6%, đạt 118,03 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng gần 7%, đạt 106,88 USD/thùng.

Lúc gần 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent tăng thêm khoảng 1,6% so với đóng cửa phiên trước, vượt 120 USD/thùng, mức cao nhất kể từ giữa năm 2022, thời điểm không lâu sau khi cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine nổ ra. Giá dầu WTI cũng vượt mức 107 USD/thùng.

“Chừng nào xung đột giữa Mỹ và Iran còn tiếp diễn, giá năng lượng còn cao và sự bất định trên toàn cầu vẫn duy trì, sẽ có kỳ vọng rằng tất cả những điều này sẽ tác động tới hành vi chi tiêu của người tiêu dùng. Sẽ đến một lúc nào đó ảnh hưởng đó sẽ được phản ánh vào lợi nhuận của các công ty niêm yết”, nhà quản lý quỹ Matthew Keator của công ty Keator Group nhận xét với hãng tin Reuters.

Giá dầu duy trì đà leo thang sau khi tờ báo Wall Street Journal dẫn nguồn tin là quan chức Mỹ nói rằng Tổng thống Donald Trump yêu cầu các trợ lý chuẩn bị cho việc tiếp tục phong tỏa các hải cảng của Iran ở khu vực eo biển Hormuz. Tiếp đó, trang Axios đưa tin ông Trump đã từ chối đề xuất của Iran để mở lại eo biển này và nói Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục việc phong tỏa cho tới khi Tehran đi đến một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ.

Tại buổi họp báo sau khi kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed, Chủ tịch Fed Jerome Powell nói giá dầu tăng cao sẽ “đẩy lạm phát toàn phần tăng” trong ngắn hạn. Tại cuộc họp này, Fed giữ nguyên lãi suất ở khoảng 3,5-3,75% như dự báo, nhưng có 3 thành viên trong Hội đồng Thống đốc Fed phản đối việc đưa vào tuyên bố nội dung nghiêng về hạ lãi suất trong thời gian tới.

Sau khi tuyên bố lãi suất của Fed được đưa ra, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai không còn đặt cược vào việc Fed sẽ hạ lãi suất trong năm nay, thậm chí cho rằng Fed sẽ chờ đợi lâu hơn sang năm 2027 mới có một đợt giảm nữa.

Thị trường vẫn đang được hỗ trợ bởi tâm lý lạc quan của nhà đầu tư về mùa báo cáo tài chính quý 1/2026.

Phiên này, nhà đầu tư chờ loạt công ty công nghệ vốn hóa lớn gồm Alphabet, Amazon, Meta Platforms và Microsoft công bố báo cáo sau khi thị trường đóng cửa phiên giao dịch chính thức. Họ kỳ vọng cao vào việc các “ông lớn” này mang tới những con số doanh thu đủ để biện minh cho lượng vốn khổng lồ đã rót vào đầu tư trí tuệ nhân tạo (AI).