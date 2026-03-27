Thứ Sáu, 27/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

OECD: Cú sốc năng lượng có thể khiến lạm phát ở Mỹ nhảy vọt lên 4,2%

Bình Minh

27/03/2026, 10:20

Định chế có trụ sở ở Paris cảnh báo rằng cú sốc giá năng lượng do xung đột giữa Mỹ và Iran có thể khiến tốc độ lạm phát ở Mỹ nhảy vọt lên 4,2% trong năm nay...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) vừa công bố một báo cáo về tác động tiềm ẩn của xung đột ở Trung Đông tới kinh tế toàn cầu, trong đó cảnh báo rằng cú sốc giá năng lượng có thể khiến tốc độ lạm phát ở Mỹ nhảy vọt lên 4,2% trong năm nay.

Đây sẽ là mức lạm phát cao nhất trong nhóm 7 nền công nghiệp phát (G7), phản ánh những ảnh hưởng tiêu cực của cuộc chiến Mỹ-Israel với Iran đến nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Định chế có trụ sở ở Paris, Pháp cũng dự báo giá năng lượng tăng sẽ đẩy cao lạm phát trên toàn thế giới, đi kèm rủi ro suy giảm tăng trưởng đáng kể nếu tình trạng gián đoạn xuất khẩu năng lượng từ Vùng Vịnh trở nên tồi tệ hơn.

Không chỉ Mỹ mà các quốc gia khác như Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ cũng sẽ phải đối mặt với sự leo thang mạnh mẽ của giá cả do cú sốc năng lượng - theo báo cáo của OECD. Các nhà phân tích của OECD nhận định: "Phạm vi và thời gian của cuộc xung đột rất khó đoán định, nhưng một giai đoạn kéo dài của giá năng lượng cao hơn sẽ làm tăng đáng kể chi phí kinh doanh và lạm phát giá tiêu dùng, với những hậu quả bất lợi cho tăng trưởng kinh tế”.

Năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) toàn phần của Mỹ tăng 2,7%. Dự báo lạm phát Mỹ mà OECD đưa ra cao hơn 1,5 điểm phần trăm so với con số này.

Áp lực gia tăng đối với người tiêu dùng sẽ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của Mỹ. OECD dự báo tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Mỹ sẽ chậm lại còn 2% trong năm nay và 1,7% vào năm 2027.

OECD cũng dự báo tăng trưởng kinh tế khu vực đồng euro giảm tốc đáng kể trong năm nay, chỉ đạt mức 0,8%, trước khi tăng tốc lên 1,2% vào năm sau.

Cùng với đó, tăng trưởng toàn cầu được dự báo sẽ chậm lại từ mức 3,3% năm ngoái xuống còn 2,9% vào năm 2026, trước khi tăng lên mức 3% vào năm 2027.

Theo OECD, vào đầu năm nay, các chỉ số kinh tế cho thấy dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể được điều chỉnh tăng 0,3 điểm phần trăm. Tuy nhiên, xung đột ở Trung Đông đã làm mất đi tiềm năng tăng tốc đó.

Ngoài ra, dự báo về tốc độ lạm phát toàn phần năm 2026 trong nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20) được OECD điều chỉnh tăng 1,2 điểm phần trăm, lên 4%. Dự báo lạm phát năm 2027 được điều chỉnh tăng 0,2 điểm phần trăm so với kỳ vọng mà OECD đưa ra vào tháng 12/2025, lên 2,7,%.

"Một thời kỳ gián đoạn kéo dài có thể dẫn đến tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng, có thể gây suy giảm tăng trưởng hơn nữa," OECD nhận định.

Trước khi xảy ra cuộc chiến ở Vùng Vịnh, tăng trưởng kinh tế toàn cầu còn đang cho thấy sự vững vàng, một phần được thúc đẩy bởi làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào trí tuệ nhân tạo (AI) và sự tăng trưởng bùng nổ của thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, triển vọng đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran vào cuối tháng 2 vừa qua, đẩy giá dầu và khí đốt tự nhiên lên cao và tạo ra hiệu ứng lan tỏa qua các hàng hóa khác bao gồm kim loại và phân bón.

Kế hoạch đầu tư của các công ty công nghệ lớn ở Mỹ và Trung Quốc đã tăng mạnh vào đầu năm nay, khi tâm lý kinh doanh được cải thiện trên diện rộng. Dù vậy, "khả năng trụ vững của nền kinh tế toàn cầu hiện đang bị thử thách", OECD nhận định, lưu ý rằng eo biển Hormuz là tuyến lưu thông của 1/4 lượng dầu mỏ được vận tải đường biển trên toàn cầu và 1/5 thương mại khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

OECD cũng cảnh báo sự gián đoạn nguồn cung phân bón đi qua eo biển Hormuz là một rủi ro đặc biệt, xét tới việc các quốc gia vùng Vịnh chiếm 34% xuất khẩu urê toàn cầu và một nửa xuất khẩu lưu huỳnh toàn cầu. Trung Đông cũng sản xuất hơn 1/3 nguồn cung helium và 2/3 bromine của thế giới - những nguyên tố quan trọng trong chuỗi cung ứng công nghiệp, bao gồm cả sản xuất con chip.

Báo cáo của OECD dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm nay, còn Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có khả năng sẽ có một đợt tăng lãi suất.

Trong cuộc họp chính sách tiền tệ gần đây nhất vào trung tuần tháng 3, Fed dự báo sẽ giảm lãi suất một lần trong năm 2026, đồng thời tăng nhẹ dự báo cả lạm phát và tăng trưởng năm 2026. Trong đó, Fed dự báo lạm phát lõi cả năm - tính theo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - sẽ là 2,7%, cao hơn so với dự báo trước đó là 2,4%. Tăng trưởng GDP được dự báo đạt 2,4%, so với mức 2,3% đưa ra trong lần dự báo trước.

Dự báo của OECD về lạm phát ở Mỹ cao hơn đáng kể so với con số dự báo của Fed và nhiều nhà dự báo khu vực tư nhân, một phần vì tổ chức này dự báo cú sốc giá năng lượng sẽ kéo dài hơn và cho rằng hàng rào thuế quan sẽ tiếp tục đẩy lạm phát lên.

OECD cho biết trong một "kịch bản tiêu cực", với giá dầu dao động ở mức 135 USD/thùng trong quý 2/2026, sản lượng kinh tế toàn cầu có thể thấp hơn hơn 0,5% so với mức trong kịch bản chính, còn giá tiêu dùng sẽ cao hơn gần 1% so với kịch bản chính.

Đọc thêm

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố khoản lỗ hoạt động 18,7 tỷ USD trong năm 2025, đánh dấu năm thứ ba liên tiếp cơ quan này thua lỗ...

Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ sẽ trở thành "ác mộng tồi tệ nhất" của Iran nếu Tehran không đáp ứng các yêu cầu của Washington, bao gồm mở lại eo biển Hormuz và chấm dứt chương trình hạt nhân...

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (26/3), khi giá dầu thô leo thang mạnh trong lúc nhà đầu tư ở Phố Wall đánh giá những diễn biến mới nhất trong cuộc xung đột quân sự ở Vùng Vịnh...

Dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy có khoảng 430.000 hộ gia đình ở Mỹ có giá trị tài sản từ 30 triệu USD trở lên...

Cú sốc giá dầu gần đây đã tạo ra một cơ hội lớn cho các nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc, khi giá nhiên liệu tăng cao có thể thúc đẩy nhu cầu sử dụng xe điện, nhất là tại khu vực châu Á...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy