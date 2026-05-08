Chứng khoán Mỹ trượt khỏi đỉnh trong lúc chờ tin Mỹ - Iran, giá dầu cầm cự mốc 100 USD/thùng

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm (7/5) sau khi lập kỷ lục nội phiên mới, do giá dầu thu hẹp mức giảm sau khi giảm sâu vào đầu phiên...

Sự giằng co này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong lúc chờ những diễn biến mới về đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,38%, còn 7.337,11 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,13%, còn 28.806,2 điểm. Trước đó, cả hai chỉ số cùng lập kỷ lục nội phiên mới.

Chỉ số Dow Jones mất 313,62 điểm, tương đương giảm 0,63%, còn 49.596,97 điểm.

Trước phiên giảm này, thị trường đã lập kỷ lục mới trong phiên ngày thứ Tư, khi cả S&P 500 và Nasdaq cùng chốt phiên ở mức cao nhất mọi thời đại. Xu thế tăng vào đầu phiên đã bị đảo ngược khi giá dầu hồi về ngưỡng 100 USD/thùng sau khi giảm tới khoảng 5% trong phiên.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm 1,2%, chốt ở mức 100,06 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,3%, còn 94,81 USD/thùng.

Tiến trình đàm phán để kết thúc cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran vẫn đang bấp bênh. Trong diễn biến mới nhất, lực lượng của Mỹ và Iran đã khai hỏa vào nhau tại eo biển Hormuz, đồng thời cáo buộc đối phương tấn công trước.

Tổng thống Donald Trump nói với kênh ABC News rằng lệnh ngừng bắn vẫn duy trì, nhưng trong một bài đăng sau đó trên mạng xã hội Truth Social, ông tuyên bố lực lượng Mỹ đã “phá hủy hoàn toàn” trang thiết bị của phía Iran trong vụ đối đầu này, bao gồm một số thuyền nhỏ và máy bay không người lái. Ông cũng khẳng định lại rằng Iran sẽ còn bị Mỹ tấn công nếu không đi đến một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ.

Những diễn biến này xảy ra trong lúc các nguồn thạo tin và giới chức hai bên nói rằng Iran đang xem xét một đề xuất của Mỹ về chấm dứt chiến tranh, nhưng các vấn đề gai góc nhất trong quan hệ song phương sẽ tạm thời được gác lại. Tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cấp cao Iran nói nước này sẽ không để Mỹ mở cửa eo biển Hormuz trở lại với “một kế hoạch phi thực tế”.

Truyền thông nhà nước Iran cùng ngày đưa tin rằng nước này chưa đi đến kết luận cuối cùng về đề xuất mà Mỹ đưa ra và cũng chưa đưa ra phản hồi với phía Mỹ.

Chiến lược gia Ross Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird nhận định những tia hy vọng về căng thẳng xuống thang ở Trung Đông, mùa báo cáo tài chính quý 1/2026 khả quan, và xu hướng tăng bền bỉ của cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy xu hướng thị trường giá lên của chứng khoán Mỹ.

“Thị trường đã dịch chuyển khá nhanh chóng từ bi quan sang lạc quan, và có lẽ đang ở trong tình trạng ‘mua quá nhiều’ (overbought) trước khi bước vào giai đoạn trầm lắng theo mùa, nhưng đây chỉ là những trở ngại nhỏ. Xu hướng vẫn sẽ là đi lên, trừ phi có điều gì đó bất ngờ xảy ra”, ông Mayfield nói với CNBC.

Nhiều cổ phiếu chip giảm trong phiên này, sau những phiên tăng mạnh liên tiếp của nhóm này trong thời gian gần đây. Điển hình là Intel và AMD với mức giảm đều trên 3%.

Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, có 9 nhóm giảm trong phiên này, dẫn đầu là nhóm nguyên vật liệu thô với mức giảm hơn 1,8% và nhóm năng lượng với mức giảm gần 1,8%. Trên sàn NYSE, có 18,3 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trong phiên, cao hơn so với mức bình quân 17,5 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.

Ngày thứ Sáu, mối quan tâm của thị trường sẽ hướng tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ - điểm dữ liệu có thể sẽ tác động tới triển vọng lãi suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Thị trường hiện vẫn đang kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm nay do thị trường lao động còn vững và giá năng lượng còn cao. Phát biểu ngày thứ Năm, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack cũng cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong thời gian tới trong môi trường kinh tế còn nhiều bất định.