Chứng khoán Mỹ trượt khỏi đỉnh trong lúc chờ tin Mỹ - Iran, giá dầu cầm cự mốc 100 USD/thùng

Bình Minh

08/05/2026, 08:10

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Năm (7/5) sau khi lập kỷ lục nội phiên mới, do giá dầu thu hẹp mức giảm sau khi giảm sâu vào đầu phiên...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Sự giằng co này cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trong lúc chờ những diễn biến mới về đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 0,38%, còn 7.337,11 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 0,13%, còn 28.806,2 điểm. Trước đó, cả hai chỉ số cùng lập kỷ lục nội phiên mới.

Chỉ số Dow Jones mất 313,62 điểm, tương đương giảm 0,63%, còn 49.596,97 điểm.

Trước phiên giảm này, thị trường đã lập kỷ lục mới trong phiên ngày thứ Tư, khi cả S&P 500 và Nasdaq cùng chốt phiên ở mức cao nhất mọi thời đại. Xu thế tăng vào đầu phiên đã bị đảo ngược khi giá dầu hồi về ngưỡng 100 USD/thùng sau khi giảm tới khoảng 5% trong phiên.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London giảm 1,2%, chốt ở mức 100,06 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 0,3%, còn 94,81 USD/thùng.

Tiến trình đàm phán để kết thúc cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran vẫn đang bấp bênh. Trong diễn biến mới nhất, lực lượng của Mỹ và Iran đã khai hỏa vào nhau tại eo biển Hormuz, đồng thời cáo buộc đối phương tấn công trước.

Tổng thống Donald Trump nói với kênh ABC News rằng lệnh ngừng bắn vẫn duy trì, nhưng trong một bài đăng sau đó trên mạng xã hội Truth Social, ông tuyên bố lực lượng Mỹ đã “phá hủy hoàn toàn” trang thiết bị của phía Iran trong vụ đối đầu này, bao gồm một số thuyền nhỏ và máy bay không người lái. Ông cũng khẳng định lại rằng Iran sẽ còn bị Mỹ tấn công nếu không đi đến một thỏa thuận hạt nhân với Mỹ.

Những diễn biến này xảy ra trong lúc các nguồn thạo tin và giới chức hai bên nói rằng Iran đang xem xét một đề xuất của Mỹ về chấm dứt chiến tranh, nhưng các vấn đề gai góc nhất trong quan hệ song phương sẽ tạm thời được gác lại. Tờ Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cấp cao Iran nói nước này sẽ không để Mỹ mở cửa eo biển Hormuz trở lại với “một kế hoạch phi thực tế”.

Truyền thông nhà nước Iran cùng ngày đưa tin rằng nước này chưa đi đến kết luận cuối cùng về đề xuất mà Mỹ đưa ra và cũng chưa đưa ra phản hồi với phía Mỹ.

Chiến lược gia Ross Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird nhận định những tia hy vọng về căng thẳng xuống thang ở Trung Đông, mùa báo cáo tài chính quý 1/2026 khả quan, và xu hướng tăng bền bỉ của cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy xu hướng thị trường giá lên của chứng khoán Mỹ.

“Thị trường đã dịch chuyển khá nhanh chóng từ bi quan sang lạc quan, và có lẽ đang ở trong tình trạng ‘mua quá nhiều’ (overbought) trước khi bước vào giai đoạn trầm lắng theo mùa, nhưng đây chỉ là những trở ngại nhỏ. Xu hướng vẫn sẽ là đi lên, trừ phi có điều gì đó bất ngờ xảy ra”, ông Mayfield nói với CNBC.

Nhiều cổ phiếu chip giảm trong phiên này, sau những phiên tăng mạnh liên tiếp của nhóm này trong thời gian gần đây. Điển hình là Intel và AMD với mức giảm đều trên 3%.

Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, có 9 nhóm giảm trong phiên này, dẫn đầu là nhóm nguyên vật liệu thô với mức giảm hơn 1,8% và nhóm năng lượng với mức giảm gần 1,8%. Trên sàn NYSE, có 18,3 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trong phiên, cao hơn so với mức bình quân 17,5 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.

Ngày thứ Sáu, mối quan tâm của thị trường sẽ hướng tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ - điểm dữ liệu có thể sẽ tác động tới triển vọng lãi suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Thị trường hiện vẫn đang kỳ vọng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong năm nay do thị trường lao động còn vững và giá năng lượng còn cao. Phát biểu ngày thứ Năm, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Beth Hammack cũng cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong thời gian tới trong môi trường kinh tế còn nhiều bất định.

Tăng 75% từ đầu năm, chứng khoán Hàn Quốc "nóng" chưa từng thấy

Chứng khoán Mỹ lập đỉnh mới, giá dầu "bốc hơi" gần 8% sau tin về đàm phán Mỹ - Iran

Rủi ro từ việc nợ công của Mỹ vượt 100% GDP

Tổng thống Trump cho EU thời hạn đến 4/7 để triển khai thỏa thuận thương mại

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày thứ Năm (7/5) cho biết ông sẽ cho Liên minh châu Âu (EU) thời hạn đến ngày 4/7 để thực hiện các cam kết trong thỏa thuận thương mại mà hai bên đã đạt được...

Thị trường giá lên của vàng và bạc đang trở lại?

Thị trường giá lên đưa giá vàng và giá bạc liên tục lập kỷ lục trong năm 2025 và đầu năm 2026 có thể được nối lại nếu Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình - một số nhà phân tích nhận định...

Giá vàng suy yếu sau khi bùng nổ qua mốc 4.700 USD/oz

“Nếu lệnh ngừng bắn duy trì, chiến tranh kết thúc và eo biển Hormuz mở cửa trở lại, giá vàng có thể tăng trở lại mốc 5.000 USD/oz", một chiến lược gia nhận định...

Số người siêu giàu ở châu Âu tăng 26% sau 5 năm, dẫn đầu là Đức

Số người siêu giàu tại châu Âu đang trong xu hướng tăng mạnh và tập trung chủ yếu ở Đức...

Giới đầu tư toàn cầu chuộng trái phiếu phát hành bằng tiền châu Á

Thị trường trái phiếu phát hành bằng các đồng tiền châu Á đang nổi lên như một điểm sáng trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu biến động mạnh do cuộc chiến tranh Mỹ - Iran...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

