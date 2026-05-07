Trang chủ Thế giới

Tăng 75% từ đầu năm, chứng khoán Hàn Quốc “nóng” chưa từng thấy

Bình Minh

07/05/2026, 08:38

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc đang tăng “nóng” chưa từng thấy, khi năm 2026 chỉ mới trôi qua hơn 4 tháng mà mức tăng của chỉ số Kospi đã sắp vượt thành quả tăng 76% - mạnh nhất thế giới - của cả năm ngoái...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (6/4), Kospi - chỉ số chứng khoán chính của Hàn Quốc - tăng 6,5%, nâng tổng mức tăng từ đầu năm đến nay lên 75%. Đây là lần thứ 8 trong năm nay chỉ số này tăng hơn 5% trong một phiên giao dịch, so với chỉ một lần duy nhất trong năm 2025.

Các nhà đầu tư nước ngoài đã mua ròng hơn 2 tỷ USD cổ phiếu thuộc Kospi trong phiên này, chỉ thấp hơn một chút so với mức kỷ lục được thiết lập vào tháng 10/2025.

Sự hứng khởi này chủ yếu xoay quanh một chủ đề: trí tuệ nhân tạo (AI). Từng bị các nhà đầu tư toàn cầu xem nhẹ, các công ty Hàn Quốc hiện đang được đánh giá lại nhờ lợi thế công nghệ của họ trong chuỗi cung ứng AI, khiến sản phẩm và cổ phiếu của các công ty này trở nên rất được săn đón.

Ông Chan H. Lee, một đối tác quản lý tại quỹ đầu tư Petra Capital Management ở Seoul, nhận định: "Vẫn còn rất nhiều tiềm năng tăng trưởng. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng Hàn Quốc, mà là câu chuyện về chu kỳ bộ nhớ AI toàn cầu. Giá trị nội tại của Samsung Electronics cuối cùng cũng đã được công nhận”.

Các nhà sản xuất chip nhớ đang là những cổ phiếu được săn đón nhất trên thế giới do tình trạng thiếu hụt nguồn cung và kỳ vọng của nhà đầu tư rằng các công ty này có thể tiếp tục tăng trưởng bất kể chu kỳ kinh tế tổng thể có ra sao.

Giá cổ phiếu của Samsung Electronics Co. và SK Hynix Inc. đã tăng hơn gấp đôi trong năm nay, thiết lập một loạt các mức cao kỷ lục. Dù vậy, các nhà phân tích vẫn nhận thấy tiềm năng tiếp tục tăng trưởng nhờ nhu cầu không ngừng đối các sản phẩm chip của Samsung và SK Hynix, cũng như mức định giá vẫn còn thấp của các cổ phiếu này.

Thị trường cũng được hỗ trợ bởi nỗ lực của Tổng thống Lee Jae Myung nhằm biến cổ phiếu thành nền tảng của sự giàu có của các hộ gia đình ở Hàn Quốc, thông qua việc giới thiệu các cải cách để củng cố quản trị doanh nghiệp và cải thiện lợi nhuận cho cổ đông.

Mặc dù cuộc chiến ở Iran đã làm tăng rủi ro cho một số ngành mũi nhọn của Hàn Quốc do giá dầu tăng cao, xung đột này cũng đã làm nổi bật khả năng cạnh tranh toàn cầu mà các nhà đóng tàu và công ty quốc phòng Hàn Quốc đã âm thầm tích lũy trong nhiều năm.

Nhưng dù có sự hội tụ của các yếu tố tích cực, cũng có những lo ngại rằng đà tăng của chứng khoán Hàn Quốc đang trở nên quá mức. Việc Kospi đóng cửa phiên 6/5 ở mức 7.384,56 đã đưa chỉ số này vượt xa mục tiêu từng được coi là không thể đạt được là 5.000 điểm mà Tổng thống Lee đã công bố trong chiến dịch tranh cử của ông vào năm ngoái.

Kospi cũng đang tiến gần đến mục tiêu cuối năm đầy tham vọng là 8.000 điểm mà ngân hàng Mỹ Goldman Sachs Group Inc. đặt ra vào tháng trước. Trong một dấu hiệu của sự “xanh vỏ, đỏ lòng”, hơn 600 cổ phiếu trong số 835 thành viên của Kospi đã giảm trong phiên ngày 6/5 mặc dù chỉ số chính tăng mạnh. Điều này có nghĩa là sự tăng điểm đang tập trung vào chỉ một số ít cổ phiếu.

Các nhà bán khống đang tăng cường đặt cược rằng một sự điều chỉnh thị trường là không thể tránh khỏi sau một đợt tăng nhanh và bùng nổ như vậy - ông Ihor Dusaniwsky, trưởng bộ phận phân tích và dự báo tại công ty S3 Partners, cho biết trong một báo cáo trong tháng 5 này.

Ông Jung In Yun, CEO công ty Fibonacci Asset Management Global, cảnh báo: "Tôi cũng sẽ cẩn trọng từ đây vì bối cảnh vĩ mô không còn hoàn toàn hỗ trợ. Thị trường đang ngày càng phụ thuộc vào sự tăng trưởng lợi nhuận của một số ít các công ty hàng đầu trong lĩnh vực bán dẫn. Nếu thanh khoản toàn cầu thắt chặt hơn nữa, hoặc kỳ vọng chi tiêu cho AI bắt đầu bình thường hóa, sự biến động có thể tăng mạnh do xu hướng tăng đã trở nên tập trung vào một số ít cổ phiếu”.

Nhưng dù xu hướng tăng đã trở nên bấp bênh, một số nhà phân tích vẫn cho rằng tăng trưởng thu nhập - được dự báo sẽ vượt mức 200% đối với các cổ phiếu thuộc Kospi trong 12 tháng tới - là đủ để biện minh cho kỳ vọng rằng thị trường sẽ tiếp tục đi lên.

Cổ phiếu Samsung vẫn đang giao dịch ở mức giá chỉ lớn gấp 6 lần so với thu nhập dự phóng. Đối với SK Hynix, tỷ lệ này hiện chỉ ở mức 5,3 lần, chỉ bằng một phần nhỏ so với mức 22 lần của Nvidia Corp.

Ông Stanley Tang, một nhà quản lý danh mục đầu tư cao cấp tại Sumitomo Mitsui DS Asset Management Co., nhận định: "Đà tăng của thị trường Hàn Quốc được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố thuận lợi. Thu nhập của các nhà sản xuất chip đạt mức cao lịch sử nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ AI, còn các nhà đóng tàu hưởng lợi từ chu kỳ tăng trưởng của ngành vận tải biển và giá thép thấp”.

