Chứng khoán Mỹ vẫn lập đỉnh mới dù đàm phán hòa bình bế tắc, giá dầu tăng 3%

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (11/5) nhờ vai trò trụ cột của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn và bất chấp việc giá dầu leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump từ chối đề xuất kết thúc chiến tranh mà Iran đưa ra.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,19%, đạt 7.412,84 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,1%, đạt 26.274,13 điểm. Cả hai thước đo này cùng lập kỷ lục đóng cửa và kỷ lục nội phiên.

Chỉ số Dow Jones tăng 0,19%, chốt ở mức 49.704,47 điểm.

Vào cuối tuần vừa rồi, Iran đã phản hồi đề xuất mà Mỹ đưa ra trước đó để kết thúc cuộc chiến tranh đã kéo dài hơn 2 tháng. Trong đề xuất mới nhất, phía Tehran nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt cuộc chiến trên tất cả các mặt trận và Mỹ dỡ lệnh trừng phạt đối với Iran - hãng tin Tasnim dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Sau đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày Chủ nhật, ông Trump nói ông không thích phản hồi này của Iran và nói rằng đề xuất đó là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Ngày thứ Hai, phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nói thỏa thuận ngừng bắn đã duy trì 1 tháng giữa Mỹ và Iran “đang trong tình trạng nguy kịch” và “yếu tới mức khó tin”. “Thỏa thuận đang trong lúc yếu nhất, sau khi họ gửi đề xuất đến cho tôi. Tôi thậm chí còn chẳng buồn đọc hết”, ông Trump nói.

Giá dầu tăng sau những diễn biến này, với giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York tăng 2,78%, chốt phiên ngày thứ Hai ở mức 98,07 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London ăng 2,88%, chốt ở 104,2 USD/thùng.

Theo CEO Jay Hatfield của công ty Infrastructure Capital Advisors, làn sóng đầu tư vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang quá mạnh mẽ, đến mức mà việc giá năng lượng tăng cao dường như không thể cản nổi xu hướng tăng của thị trường chứng khoán Mỹ. “Nhà đầu tư đang bỏ qua mối lo về Trung Đông”, ông Hatfield nói với hãng tin CNBC.

Nhà quản lý quỹ này tin rằng thị trường sẽ còn tăng trong 2 tháng tới nếu tình trạng bế tắc giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn, bởi căng thẳng này sẽ được cân bằng lại bởi sự bùng nổ công nghệ chưa từng có tiền lệ.

Các cổ phiếu công nghệ giữ vai trò dẫn dắt phiên tăng này của chứng khoán Mỹ, như Micron tăng 6,5% và Nvidia tăng gần 2%.

“Với sự bùng nổ của công nghệ, thị trường này không muốn giảm”, ông Hatfield nói thêm.

Tuần trước, S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức tăng tương ứng hơn 2% và 4%, đánh dấu tuần tăng thứ 6 liên tiếp của mỗi chỉ số. Dow Jones tăng 0,2% cả tuần, đánh dấu tuần tăng thứ 5 trong vòng 6 tuần.

Tuy nhiên, cũng có một số nhà quan sát cảnh báo rằng xu hướng tăng của chứng khoán Mỹ sẽ không thể kéo dài mãi.

Trong một bài đăng trên nền tảng Substack vào ngày thứ Hai, nhà đầu tư Michael Burry - người nổi tiếng nhờ dự báo chính xác về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 - nói rằng xu hướng tăng kéo dài của cổ phiếu công nghệ trong năm 2026 sắp kết thúc bằng một cú sập. "Thị trường đã vượt quá giới hạn rồi”, ông viết.

Tuần này, nhà đầu tư trên thị trường vàng sẽ dành sự quan tâm lớn cho số liệu lạm phát của Mỹ. Theo dự kiến, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 12/5 và tiếp đó là chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) vào ngày 13/5.

Các sự kiện quan trọng khác của tuần này bao gồm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 14-15/5 và khả năng Thượng viện Mỹ tiến hành bỏ phiếu để phê chuẩn ông Kevin Warsh cho cương vị Chủ tịch Fed.