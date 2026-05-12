Thứ Ba, 12/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Chứng khoán Mỹ vẫn lập đỉnh mới dù đàm phán hòa bình bế tắc, giá dầu tăng 3%

Bình Minh

12/05/2026, 08:19

“Với sự bùng nổ của công nghệ, thị trường này không muốn giảm”, một nhà quản lý quỹ nói...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.
Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (11/5) nhờ vai trò trụ cột của các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn và bất chấp việc giá dầu leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump từ chối đề xuất kết thúc chiến tranh mà Iran đưa ra.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 tăng 0,19%, đạt 7.412,84 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,1%, đạt 26.274,13 điểm. Cả hai thước đo này cùng lập kỷ lục đóng cửa và kỷ lục nội phiên.

Chỉ số Dow Jones tăng 0,19%, chốt ở mức 49.704,47 điểm.

Vào cuối tuần vừa rồi, Iran đã phản hồi đề xuất mà Mỹ đưa ra trước đó để kết thúc cuộc chiến tranh đã kéo dài hơn 2 tháng. Trong đề xuất mới nhất, phía Tehran nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt cuộc chiến trên tất cả các mặt trận và Mỹ dỡ lệnh trừng phạt đối với Iran - hãng tin Tasnim dẫn nguồn thạo tin cho biết.

Sau đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social vào ngày Chủ nhật, ông Trump nói ông không thích phản hồi này của Iran và nói rằng đề xuất đó là “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Ngày thứ Hai, phát biểu trước báo giới tại Nhà Trắng, ông Trump nói thỏa thuận ngừng bắn đã duy trì 1 tháng giữa Mỹ và Iran “đang trong tình trạng nguy kịch” và “yếu tới mức khó tin”. “Thỏa thuận đang trong lúc yếu nhất, sau khi họ gửi đề xuất đến cho tôi. Tôi thậm chí còn chẳng buồn đọc hết”, ông Trump nói.

Giá dầu tăng sau những diễn biến này, với giá dầu WTI giao sau tại thị trường New York tăng 2,78%, chốt phiên ngày thứ Hai ở mức 98,07 USD/thùng. Giá dầu Brent giao sau tại London ăng 2,88%, chốt ở 104,2 USD/thùng.

Theo CEO Jay Hatfield của công ty Infrastructure Capital Advisors, làn sóng đầu tư vào công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) đang quá mạnh mẽ, đến mức mà việc giá năng lượng tăng cao dường như không thể cản nổi xu hướng tăng của thị trường chứng khoán Mỹ. “Nhà đầu tư đang bỏ qua mối lo về Trung Đông”, ông Hatfield nói với hãng tin CNBC.

Nhà quản lý quỹ này tin rằng thị trường sẽ còn tăng trong 2 tháng tới nếu tình trạng bế tắc giữa Mỹ và Iran vẫn tiếp diễn, bởi căng thẳng này sẽ được cân bằng lại bởi sự bùng nổ công nghệ chưa từng có tiền lệ.

Các cổ phiếu công nghệ giữ vai trò dẫn dắt phiên tăng này của chứng khoán Mỹ, như Micron tăng 6,5% và Nvidia tăng gần 2%.

“Với sự bùng nổ của công nghệ, thị trường này không muốn giảm”, ông Hatfield nói thêm.

Tuần trước, S&P 500 và Nasdaq ghi nhận mức tăng tương ứng hơn 2% và 4%, đánh dấu tuần tăng thứ 6 liên tiếp của mỗi chỉ số. Dow Jones tăng 0,2% cả tuần, đánh dấu tuần tăng thứ 5 trong vòng 6 tuần.

Tuy nhiên, cũng có một số nhà quan sát cảnh báo rằng xu hướng tăng của chứng khoán Mỹ sẽ không thể kéo dài mãi.

Trong một bài đăng trên nền tảng Substack vào ngày thứ Hai, nhà đầu tư Michael Burry - người nổi tiếng nhờ dự báo chính xác về cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 - nói rằng xu hướng tăng kéo dài của cổ phiếu công nghệ trong năm 2026 sắp kết thúc bằng một cú sập. "Thị trường đã vượt quá giới hạn rồi”, ông viết.

Tuần này, nhà đầu tư trên thị trường vàng sẽ dành sự quan tâm lớn cho số liệu lạm phát của Mỹ. Theo dự kiến, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) vào ngày 12/5 và tiếp đó là chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) vào ngày 13/5.

Các sự kiện quan trọng khác của tuần này bao gồm chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 14-15/5 và khả năng Thượng viện Mỹ tiến hành bỏ phiếu để phê chuẩn ông Kevin Warsh cho cương vị Chủ tịch Fed.

“Trùm” bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom

17:58, 11/05/2026

“Trùm” bán khống Michael Burry: Thị trường bây giờ giống những tháng cuối của bong bóng dotcom

Chiến tranh Vùng Vịnh khiến thị trường năng lượng biến đổi sâu sắc và lâu dài

16:50, 11/05/2026

Chiến tranh Vùng Vịnh khiến thị trường năng lượng biến đổi sâu sắc và lâu dài

Chiến tranh khiến tâm lý người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục mới

11:13, 11/05/2026

Chiến tranh khiến tâm lý người tiêu dùng Mỹ giảm xuống mức thấp kỷ lục mới

Từ khóa:

chứng khoán chứng khoán Mỹ giá dầu thế giới

Đọc thêm

Mỹ lo ngại về sức mạnh công nghiệp ngày càng tăng của Trung Quốc

Mỹ lo ngại về sức mạnh công nghiệp ngày càng tăng của Trung Quốc

Mỹ lo ngại về sức mạnh công nghiệp đang ngày càng gia tăng của Trung Quốc, và điều này được phản ánh qua một cảnh báo của Phòng Thương mại Mỹ (US Chamber of Commerce)...

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dẫn đầu là mạng xã hội Facebook, với hơn 3,1 tỷ người dùng mỗi tháng, tương đương khoảng 40% dân số toàn cầu...

Mỹ cho doanh nghiệp vay hơn 53 triệu thùng dầu từ dự trữ chiến lược

Mỹ cho doanh nghiệp vay hơn 53 triệu thùng dầu từ dự trữ chiến lược

Lượng dầu trong đợt phân bổ mới dự kiến được đưa ra thị trường từ tháng 6 đến tháng 8, đúng mùa cao điểm đi lại bằng ô tô tại Mỹ...

Châu Á mua mạnh dầu Mỹ, kênh đào Panama ùn ứ nghiêm trọng

Châu Á mua mạnh dầu Mỹ, kênh đào Panama ùn ứ nghiêm trọng

Giá đặt chỗ đi qua kênh đào Panama tăng mạnh khi nhu cầu vận chuyển dầu từ Mỹ sang châu Á vọt lên. Theo dữ liệu giai đoạn tháng 3-4, mức đấu giá trung bình cho mỗi lượt qua kênh đào này lên khoảng 385.000 USD, thậm chí có trường hợp trên 1 triệu USD...

Tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ cao nhất 3 năm trước thềm thượng đỉnh Trung - Mỹ

Tỷ giá tham chiếu nhân dân tệ cao nhất 3 năm trước thềm thượng đỉnh Trung - Mỹ

Tỷ giá nhân dân tệ là một vấn đề quan trọng trong các căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc với phương Tây...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Thế giới

15 nền tảng mạng xã hội có nhiều người dùng nhất thế giới, Meta có 3 đại diện

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Thế giới

Dự trữ dầu của Trung Quốc lớn hơn tổng dự trữ của Mỹ, Nhật Bản và nhiều nước lớn

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Video

Tiềm năng từ điện hạt nhân quy mô nhỏ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bán ròng hơn 800 tỷ, chủ yếu xả cổ phiếu ngân hàng

Chứng khoán

2

Kiều bào châu Âu phát huy vai trò cầu nối trong khối đại đoàn kết

Tiêu điểm

3

Doanh nhân trí thức chủ động tham gia xây dựng, phản biện chính sách trong khối đại đoàn kết

Tiêu điểm

4

Khơi dậy tinh thần yêu nước, đổi mới sáng tạo của công nhân lao động

Tiêu điểm

5

Cảng Hàng không Quốc tế Gia Bình: Khởi đầu hợp tác chiến lược mới

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy