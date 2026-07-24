Giá vàng lao dốc vì nỗi lo lãi suất cao hơn lâu hơn

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (23/7), trượt khỏi mức đỉnh của 2 tuần, khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đẩy giá dầu thô vượt qua mốc 100 USD/thùng, làm gia tăng mối lo lạm phát và củng cố triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất.
Tuy nhiên, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có phiên mua ròng vàng thứ tư liên tiếp.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.050,6 USD/oz, giảm 82 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm gần 2% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.
Giá bạc giao ngay còn 57,78 USD/oz, giảm 2,05 USD/oz, tương đương giảm 3,4%.
Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 giảm 2,5%, đóng cửa ở mức 4.050,2 USD/oz.
Trước phiên giảm này, giá vàng đã đạt mức cao nhất kể từ hôm 7/7 trong phiên ngày thứ Tư. Một loạt yếu tố bất lợi đã gây áp lực giảm lên thị trường kim loại quý trong phiên này.
Đầu tiên là đà leo thang dữ dội của giá dầu thô đẩy cao mối lo lạm phát toàn cầu, củng cố triển vọng lãi suất cao hơn, lâu hơn. Cùng với đó, khả năng Fed tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay đưa tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh.
Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 5 sau khi phiến quân Houthi ở Yemen tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia khi các tàu này đi qua Biển Đỏ. Diễn biến này làm dấy lên mối lo ngại rằng sự gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu sẽ lan rộng thay vì chỉ tập trung vào eo biển Hormuz.
Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng hơn 0,3%, đóng cửa ở mức 101,44 điểm.
Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 4 điểm cơ bản, lên mức 4,699%, cao nhất kể từ tháng 1/2025. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, lên 4,353%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 2 điểm cơ bản, đạt 5,167%.
Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 83% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, từ mức 68% của phiên ngày hôm trước - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty sàn giao dịch CME.
“Giá dầu thô tăng đang đẩy lợi suất trái phiếu lên vì kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ không thể hạ lãi suất vì lạm phát trở thành một vấn đề lớn. Lợi suất trái phiếu tăng là ‘kẻ thù’ của các nhà đầu cơ giá lên trên thị trường vàng và bạc vì các kim loại quý này không có lợi suất”, nhà phân tích Jim Wyckoff của công ty American Gold Exchange nhận định với hãng tin Reuters.
Ông Wyckoff nhấn mạnh rằng thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ không điều chỉnh lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào tuần tới, nhưng nhiều khả năng sẽ thể hiện một lập trường chính sách tiền tệ nghiêng về thắt chặt. “Nếu Fed gây ngạc nhiên bằng cách tỏ ra mềm mỏng hơn hoặc cứng rắn hơn so với dự báo, thị trường sẽ có phản ứng”, ông nói.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới mua ròng thêm 1,1 tấn vàng trong phiên ngày thứ Năm, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.009 tấn vàng. Từ đầu tuần tới nay, quỹ đã mua ròng 10 tấn vàng.
Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (24/7), giá vàng và giá bạc gần như đi ngang so với mức chốt của phiên Mỹ.
Lúc 6h50 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giao dịch ở mức gần 4.049 USD/oz và giá bạc giao ngay gần mức 57,7 USD/oz - theo Kitco.
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