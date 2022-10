Chứng khoán Mỹ “xanh rực” sau 6 phiên giảm liên tiếp, giá dầu tăng mạnh nhờ dự trữ của Mỹ giảm

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (28/9), với chỉ số Dow Jones thoát khỏi mức đáy của năm 2022, sau khi Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) tuyên bố sẽ mua vào trái phiếu để ổn định thị trường tài chính nước này - động thái được coi là một sự đảo ngược gây sửng sốt đối với chính sách tiền tệ thắt chặt mà hầu hết các ngân hàng trung ương trên thế giới đang theo đuổi để chống lạm phát.

Giá dầu thô có thêm một phiên hồi phục nhờ thống kê cho thấy lượng dầu tồn kho của Mỹ giảm xuống.

Theo tin từ CNBC, động thái của BOE đã giúp ổn định tỷ giá đồng Bảng. Gần đây, đồng Bảng đã trở thành tâm điểm chú ý trên thị trường tài chính toàn cầu sau khi rớt giá xuống mức thấp kỷ lục so với đồng USD, khiến nhà đầu tư lo lắng về ảnh hưởng lan rộng khắp thế giới của việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mạnh tay nâng lãi suất. Phiên này, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cũng rút khỏi mức cao nhất trong hơn 1 thập kỷ, xoa dịu nỗi lo rằng lãi suất tăng sẽ bóp nghẹt nền kinh tế Mỹ.

Lúc đóng cửa, Dow Jones tăng 548,75 điểm tương đương tăng 1,88%, chốt ở 29.683,74 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,97%, đạt 3.719,04 điểm, chỉ một ngày sau khi thiết lập đáy mới của thị trường đầu cơ giá xuống (bear market). Chỉ số Nasdaq tăng 2,05%, chốt ở 11.051,64 điểm.

Cả Dow Jones và S&P 500 cùng chấm dứt chuỗi 6 phiên giảm trước đó. Sau phiên này, Dow Jones đang thấp hơn 19,7% so với đỉnh 52 tuần; S&P 500 thấp hơn 22,8% so với kỷ lục; và Nasdaq đã giảm 31,8% so với đỉnh.

BOE tuyên bố sẽ tạm thời mua vào trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn dài nhằm ổn định tỷ giá đồng Bảng đang trên đà tuột dốc không phanh. Sau tuyên bố này, đồng Bảng vào cuối phiên tăng 1,4% so với USD, lên gần 1,09 Bảng đổi 1 USD.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm chốt phiên ở mức xấp xỉ 3,7%, sau khi bùng nổ qua mức 4% lần đầu tiên kể từ năm 2008.

Giá cổ phiếu tăng trên diện rộng. Apple là một trường hợp hiếm hoi giảm, với mức giảm khoảng 1,3%, sau khi hãng tin Bloomberg dẫn nguồn thạo tin nói rằng hãng công nghệ khổng lồ này sẽ từ bỏ kế hoạch tăng sản lượng điện thoại iPhone mới vì nhu cầu không đạt kỳ vọng.

Một số chuyên gia ở Phố Wall lo ngại rằng nhà đầu tư còn chưa phản ánh vào giá cổ phiếu sự giảm tốc của lợi nhuận doanh nghiệp niêm yết và ảnh hưởng của những đợt tăng lãi suất của Fed. Việc S&P 500 lập đáy sau sâu hơn đáy trước là một chỉ báo cho thấy một số cổ phiếu vẫn còn dư địa để giảm.

“Kịch bản chủ đạo của chúng tôi là sẽ có một cuộc hạ cánh cứng trước năm 2023. Tôi sẽ ngạc nhiên nếu kinh tế Mỹ không suy thoái trong năm 2023. Tôi không biết chắc thời điểm là lúc nào nhưng chắc chắn là trước cuối 2023. Tôi cho rằng lần suy thoái này sẽ không lớn hơn các cuộc suy thoái thường thấy”, nhà đầu tư nổi tiếng, tỷ phú Stanley Druckenmiller nói với CNBC.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 3,5%, chốt phiên ở 89,32 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 4,65%, chốt ở 82,15 USD/thùng.

Báo cáo hàng tuần từ Bộ Năng lượng Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô của nước này giảm 215.000 thùng trong tuần gần nhất; dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất giảm tương ứng 2,4 triệu thùng và 2,9 triệu thùng, do hoạt động lọc hoá giảm sút.

Hoạt động sản xuất dầu của Mỹ ở Vịnh Mexico đang mất sản lượng khoảng 190.000 thùng/ngày, tương đương khoảng 11% tổng sản lượng, do bão Ian – theo số liệu của Chính phủ Mỹ. Giá bán buôn xăng ở nước này cũng tăng do một số nhà máy lọc dầu ở vùng Midwest và vùng Bờ Tây gián đoạn hoạt động. Ngoài ra, sự phục hồi của thị trường chứng khoán Phố Wall cũng hỗ trợ cho giá dầu phiên này.

Dù vậy, giá dầu vẫn đang đương đầu với áp lực giảm từ xu hướng tăng giá của đồng USD, chính sách tiền tệ thắt chặt, và nguy cơ suy thoái kinh tế toàn cầu.

Ngân hàng Goldman Sachs vừa cắt giảm dự báo giá dầu năm 2023, trên cơ sở cho rằng nhu cầu tiêu thụ dầu của thế giới sẽ yếu đi và đồng USD sẽ mạnh lên. Tuy nhiên, Goldman Sachs cũng nói rằng sự thắt chắt của nguồn cung dầu toàn cầu tiếp tục củng cố triển vọng của giá vàng trong dài hạn.

Nguồn thạo tin tiết lộ rằng trong cuộc họp sản lượng vào ngày 5/10 tới, Nga có thể đề xuất OPEC+ giảm sản lượng khai thác dầu 1 triệu thùng/ngày. OPEC+ là liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và một số thành viên ngoài khối gồm Nga.