Chứng khoán Sen Vàng bị phạt gần 400 triệu đồng

Trong đó, công ty này bị phạt 85 triệu đồng theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) do không duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ.

Cụ thể: công ty không bố trí nhân sự làm việc tại bộ phận kiểm soát nội bộ và không duy trì hoạt động kiểm soát nội bộ).

- Phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật, áp dụng tình tiết tăng nặng “Vi phạm hành chính nhiều lần” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin các tài liệu: Báo cáo thường niên năm 2021, Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2021, Báo cáo quản trị công ty năm 2021, Báo cáo thường niên năm 2022, Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022, Báo cáo quản trị công ty năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2023, Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2023, Báo cáo quản trị công ty năm 2023; Chậm công bố thông tin các tài liệu: Báo cáo tài chính (BCTC) Quý 2/2021, BCTC Quý 3/2021, BCTC Quý 4/2021, Báo cáo tỷ lệ An toàn tài chính (ATTC) năm 2021 được kiểm toán, Báo cáo tỷ lệ ATTC năm 2022 được kiểm toán, BCTC Quý 2/2023, BCTC Quý 3/2023, BCTC Quý 4/2023, Nghị quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT ngày 27/03/2023 về việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Nghị quyết HĐQT số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 31/05/2024 về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc;

- Phạt 20 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 33 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Nghị định số 128/2021/NĐ-CP) do không tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về phương tiện, hình thức công bố thông tin.

Cụ thể: dữ liệu công bố thông tin trước ngày 11/04/2024 được lưu trữ dự phòng tại website gls1.vn và không được công bố công khai.

- Phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại khoản 3 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 34 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP do không báo cáo đối với thông tin phải báo cáo theo quy định pháp luật, áp dụng tình tiết tăng nặng “Vi phạm hành chính nhiều lần” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Cụ thể: công ty không báo cáo các tài liệu: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021, Báo cáo tình hình hoạt động tháng 10, 11, 12 năm 2021, Báo cáo tình hình hoạt động tháng 1, 2, 3, 4 năm 2022, Báo cáo tỷ lệ ATTC tháng 8, 10, 11, 12 năm 2021, Báo cáo tỷ lệ ATTC tháng 1, 2, 3, 4 năm 2022, BCTC năm 2021 được kiểm toán, Báo cáo quản trị rủi ro bán niên năm 2021, Báo cáo quản trị rủi ro năm 2021, Báo cáo quản trị rủi ro bán niên năm 2022, Báo cáo quản trị rủi ro bán niên năm 2023, Báo cáo quản trị rủi ro năm 2023; Chậm báo cáo các tài liệu: Báo cáo quản trị rủi ro bán niên năm 2024);

Cuối cùng, phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán, áp dụng tình tiết tăng nặng “Vi phạm hành chính nhiều lần” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Cụ thể: công ty không lưu giữ các tài liệu: Hợp đồng/Phụ lục thuê văn phòng tại trụ sở chính trong giai đoạn từ tháng 05/2017 đến tháng 5/2024, Quy chế công bố thông tin, Quy trình tư vấn, Quy tắc đạo đức hành nghề.

Mới đây, GLS công bố doanh thu quý 4/2024 giảm 8% so với cùng kỳ đạt hơn 8 tỷ; chi phí tăng 891% từ -515 triệu đồng lên hơn 4 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế giảm 57% từ 9,2 tỷ đồng xuống còn gần 4 tỷ đồng.

Theo GLS thì doanh thu giảm là do hoạt động tư vấn và hợp đồng tiền gửi; tổng chi phí là gần 4,8 tỷ là do chi phí tiền lương và chi phí hoạt động và lợi nhuận giảm là do công ty tập trung vào các hoạt động chính và kiểm soát tốt các phát sinh trong kỳ.

Lũy kế năm 2024, GLS báo lãi hơn 328 triệu đồng - trong khi cùng kỳ lãi hơn 867 triệu đồng.