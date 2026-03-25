Chứng khoán TPHCM bán giải chấp cổ phiếu của lãnh đạo TCM

HSC sẽ bán giải chấp 300.000 cổ phiếu TCM của ông Nguyễn Văn Nghĩa - thành viên HĐQT TCM, từ ngày 25/03-25/04, thông qua hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

CTCP Chứng khoán TPHCM (mã HCM-HOSE) thông báo bán giải chấp chứng khoán ký quỹ của khách hàng là người nội bộ/ người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng.

HSC lưu ý số lượng cổ phiếu này được ước tính tại thời điểm công bố thông tin, thực tế bán có thể ít hoặc nhiều hơn do thị giá biến động làm thay đổi giá trị tài sản đảm bảo.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, cơ cấu cổ đông của TCM gồm: E-Land Asia Holdings Pte Ltd nắm giữ hơn 52,677 triệu cổ phiếu, chiếm 47,02%; ông Nghĩa đang nắm giữ hơn 11,2 triệu cổ phiếu, chiếm 10% vốn điều lệ TCM. Các cổ đông khác nắm giữ hơn 48 triệu cổ phiếu, chiếm 42,98%.

Dự kiến sau lệnh bán giải chấp của HSC, ông Nghĩa sẽ giảm sở hữu tại TCM còn khoảng 10,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,74%.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa (1963) và có trình độ Cử nhân Kinh tế. Ngoài TCM, ông còn đang giữ vai trò quan trọng tại nhiều doanh nghiệp khác, như Chủ tịch tại Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Vận tải Thanh Long, CTcổ phiếu Tasa Group, CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (mã AMS-UPCoM), đồng thời tham gia HĐQT CTCP Lizen (mã LCG-HOSE), CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex (mã SAV-HOSE).

Mới đây, HĐQT TCM đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 chưa kiểm toán với doanh thu thuần đạt hơn 3.644 tỷ đồng, bằng 80,5% kế hoạch, lợi nhuận đạt hơn 271,3 tỷ đồng, bằng 97,3% kế hoạch.

Năm 2026, HĐQT công ty lên hoạch doanh thu thuần dự kiến đạt 4.386 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt gần 293 tỷ đồng, tăng lần lượt tăng 20,3% và 8% so với thực hiện năm 2025.

Ngày 17/4 tới, TCM sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 tại Nhà hàng Hoa Sứ 2 (Tầng Trệt), số 18 Hoàng Việt, Phường Tân Sơn Nhất, Tp. Hồ Chí Minh.

Theo nhận định trước đó của VCBS, thì VCBS đã có khuyến nghị trung lập với giá mục tiêu 23.697 đồng/cổ phiếu, tương đương với P/E mục tiêu đạt 9.65x. VCBS cho rằng, triển vọng của TCM trong ngắn hạn khó có sự đột phá do triển vọng không khả quan từ nhu cầu của các thị trường chủ lực.

Chốt phiên ngày 25/3, giá cổ phiếu TCM tăng 1,35% lên 22.500 đồng/cổ phiếu.

Cùng lý do bị bán giải chấp, NovaGroup đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp 31.069 cổ phiếu NVL trong phiên 20/3 theo phương thức khớp lệnh.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu của NovaGroup giảm từ 491,86 triệu cổ phiếu, chiếm 22,037% xuống còn 491,83 triệu cổ phiếu, chiếm 22,035% vốn điều lệ Novaland.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu NVL giảm 3,2% trong phiên 20/3, mặc dù trước đó đã phục hồi hơn 30% từ mệnh giá (10.500 đồng/cp chốt ngày 9/3) và chốt phiên ngày 25/3, giá NVL tăng 4,15% lên 13.800 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, CTCP Diamond Properties - tổ chức liên quan đến ông Bùi Thành Nhơn đã đăng ký bán ra 2,157 triệu cổ phiếu NVL, nhằm cân đối danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 13/3 - 10/4/2026, theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Nếu thành công, Diamond Properties sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Novaland từ gần 171,4 triệu cổ phiếu, chiếm 7,679% xuống còn hơn 169,2 triệu cổ phiếu, chiếm 7,582% vốn tại NVL.

Được biết, NVL đã chốt ngày đăng ký cuối cùng để tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026. Thời gian tổ chức là ngày 23/4 tới. Địa điểm và nội dung họp, công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời.