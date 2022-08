Chuỗi cà phê thay thế Starbucks tại Moscow có gì trong thực đơn?

Ngay sau khi mua lại Starbucks ở Nga và đặt tên là Stars Coffee, rapper Timati cam kết sẽ không làm “thất vọng hàng triệu người yêu thích cà phê” ở nước này. “Chúng ta có cơ hội không chỉ để thay đổi bảng hiệu, mà còn tạo ra một trường hợp thực tế về việc thay thế hàng nhập khẩu bằng những sản phẩm quốc nội tuyệt vời!”

Ngôi sao nhạc rap đã từng lấn sân lĩnh vực ẩm thực với thương hiệu bánh kẹp "Timati Burger" cùng chuỗi Black Star Burger. Anh cũng đã từng bắt tay hợp tác rất ăn ý với doanh nhân Pinskiy từ chuỗi nhà hàng món Á Redbox.

Hai người chủ mới của thương hiệu nhượng quyền đã cùng xuất hiên trong buổi khai trương cửa hàng ở trung tâm Moscow, đồng thời tiết lộ logo mới của chuỗi. Thay thế cho hình ảnh tiên cá của Starbucks là một “người em song sinh”, với mái tóc bồng bềnh, nụ cười bí ẩn và ngôi sao trên đầu - mặc dù thay vì vương miện Starbucks, cô ấy đội một chiếc mũ đội đầu của Nga được gọi là kokoshnik.

Timati nói những đặc trưng cũ như yếu tố nữ tính có thêm sự tương phản bởi màu nâu nam tính trong logo mới. "Ngoài việc có chung hình tròn thì chúng tôi chẳng có điểm chung nào trong logo cả”, ông Pinskiy - người chưa từng uống cà phê Starbucks - khẳng định.

Theo những thông tin mới nhất, chủ sở hữu mới có kế hoạch mở 90 cửa hàng Stars Coffee ở Moscow, 15 cửa hàng ở St.Petersburg và 15 cửa hàng ở các địa điểm khác. "Bucks is gone, stars stay" (Tiền đã đi, nhưng ngôi sao vẫn ở đây) có thể là khẩu hiệu mới.

Rapper Timati xuất hiên trong buổi khai trương cửa hàng ở trung tâm Moscow.

Các loại đồ uống có chứa caffein quen thuộc trong thực đơn cũng sẽ sử dụng nguồn nguyên liệu mới, tuy nhiên chuỗi cửa hàng vẫn giữ thói quen viết tên khách hàng lên cốc. Những khách quen của hãng cà phê Mỹ có thể tiếp tục thưởng thức các loại đồ uống quen thuộc trong thực đơn, ngoại trừ món độc quyền Frappuccinos của Starbucks.

Do Starbucks đã có nguồn lực và cơ sở sản xuất riêng nên Timati cho biết bộ đôi chủ sở hữu này phải tìm nhà cung cấp mới nhưng họ không gặp khó khăn gì. Anh nói: “Chúng tôi vừa tìm được các nhà cung cấp khác, tìm được các nhà rang xay phù hợp và bởi vì các nhân viên pha chế đã trộn tất cả một cách chính xác nên chúng tôi có một sản phẩm mà chúng tôi nghĩ là sẽ đủ sức cạnh tranh”.

“Cà phê vẫn được rang đậm, nhưng hương vị mềm mại hơn, với một lớp dầu cà phê nổi lên bề mặt của ly. Điều này có nghĩa là cà phê chỉ chảy ra khi các hạt được nghiền nát theo một quy trình cẩn thận, đảm bảo hương vị và dư vị cân bằng tươi sáng hơn", vị rapper có duyên với kinh doanh ẩm thực nói thêm. Stars Coffee cũng tuyên bố họ sẽ có những lựa chọn món ăn đi kèm tuyệt vời như bánh sừng bò tươi với nhiều loại nhân khác nhau, nước sốt sáng tạo cho món salad, và nhiều lựa chọn cho món mì ống, tất cả đều được tạo ra bởi những tài năng ẩm thực hàng đầu ở Nga.

“Mọi thứ trong menu sẽ tỏa ra vẻ đẹp và sức hấp dẫn tự nhiên của chúng. Ví dụ: món tráng miệng dưới dạng hạt cà phê với quả mâm xôi và bánh quy sô cô la không bột. Hoặc ba loại bánh ăn kèm cà phê: bánh mì ngắn với quả mâm xôi và caramel mâm xôi, ba viên sôcôla và một loại bánh quy Mỹ cỡ lớn với kết cấu mềm, xốp nhẹ”.

Cho tới hiện tại, thẩm mỹ décor bên trong các cửa hàng Stars Coffee cũng mang một nét tương đồng nổi bật với Starbucks, dựa trên các bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng giá cả có vẻ hợp ly hơn. Thương hiệu nhượng quyền mới này tậm chí còn tung ra ứng dụng Stars Coffee. Dịch từ tiếng Nga, trang web Stars Coffee cho biết cựu phó chủ tịch của Starbucks tại Nga và Kazakhstan, Ernesto Gonzalez, sẽ tham gia vào dự án.

Cho đến nay, không chỉ Starbucks mà nhiều thương hiệu phương Tây khác cũng đã đổi tên thương hiệu khi mở cửa trở lại tại Nga. Cụ thể, McDonald’s đã mở cửa trở lại với tên gọi Vkusno & Tochka, trong tiếng Anh có nghĩa là “tasty and that’s it”công ty kiểm toán Deloitte cũng đã hoạt động trở lại và đổi tên thành “Business Solutions and Technologies” hay Ernst & Young cũng đã đổi tên thành “Audit Technologies and Solutions Centre”…

Tuy nhiên, Vkusno & tochka kể từ khi mở cửa đã gặp nhiều khó khăn bởi với các lệnh trừng phạt phương Tây, và đã phải vật lộn để duy trì thực đơn nguyên bản, buộc công ty phải tạm thời ngừng phục vụ món khoai tây chiên đặc trưng. Thay vì logo hình chữ M màu vàng quen thuộc, cửa hàng đã treo logo thay thế mới - một chiếc bánh mì kẹp thịt cách điệu với hai miếng khoai tây chiên - cùng với khẩu hiệu: “Tên thì thay đổi nhưng tình yêu vẫn ở lại”.

Hiện Starbucks không bình luận về sự giống nhau trong tên gọi cũng như logo của thương hiệu Stars Coffee. Theo thông tin từ CNBC, doanh thu của Starbucks tại Nga hiện chiếm chưa đến 1% tổng doanh thu toàn cầu (khoảng hơn 30 tỷ USD). Chuỗi cà phê toàn cầu có trụ sở tại Mỹ đóng cửa tất cả quán cà phê của mình ở Nga vào đầu tháng 3 sau khi Nga tấn công Ukraine và rời bỏ hoàn toàn trong tháng 5 cùng thông báo sẽ vĩnh viễn rời khỏi thị trường Nga sau gần 15 năm hiện diện tuy nhiên tiếp tục trả lương cho 2.000 nhân sự thêm sáu tháng.