Ngành bao bì hướng tới sản xuất thân thiện với môi trường

Hiện nay, bao bì là một trong những ngành công nghiệp quan trọng trong việc bảo quản, vận chuyển và phân phối hàng hóa. Theo dự báo của Market Research Future, tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) cho thị trường toàn cầu của bao bì nhựa là 3,6%, bao bì giấy là 4,7% trong giai đoạn 2023 - 2030.

Về thị trường bao bì nhựa Việt Nam, theo Mordor Intelligence dự kiến sẽ tăng từ 10,07 triệu tấn vào năm 2023 lên 15,09 triệu tấn vào năm 2028, với mức tăng trưởng hàng năm trung bình đạt 8,44% (2023 - 2028).

Trong đó, bao bì giấy dự kiến đạt mức tăng trưởng đáng kể, từ 2,37 tỷ USD vào năm 2023 lên 3,77 tỷ USD vào năm 2028, với mức CAGR là 9,73%. Đồng thời, bao bì cho ngành thực phẩm, đồ uống tiếp tục chiếm thị phần đáng kể.

Dù vậy, Việt Nam đang đối mặt với nhiều nguy cơ từ rác thải nhựa. Theo số liệu thống kê từ Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi năm tại Việt Nam có khoảng 1,8 triệu tấn rác thải nhựa thải ra môi trường, 0,28 triệu đến 0,73 triệu tấn trong số đó bị thải ra biển - nhưng chỉ 27% trong số đó được tái chế, tận dụng bởi các cơ sở, doanh nghiệp.

Trong đó, mỗi ngày các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM thải ra môi trường khoảng 80 tấn rác thải nhựa nhưng tỷ lệ rất nhỏ các sản phẩm bao bì nhựa được tái chế, điều này gây ảnh hưởng lớn tới môi trường và lãng phí không nhỏ cho nền kinh tế. Trong số, rác thải được thải ra thì bao bì là một trong những chất thải công nghiệp và sinh hoạt được thải ra nhiều nhất hiện nay.

Ngày nay, đứng trước thực trạng ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa tăng cao, người tiêu dùng có xu hướng sử dụng bao bì xanh thay thế nhằm đảo bảo sức khỏe và cải thiện môi trường sống.

Bà Chu Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam (VBA), cho biết hòa cùng xu hướng chung của thế giới, ngành bao bì Việt Nam đang có sự chuyển mình vô cùng mạnh mẽ hướng đến phát triển xanh, sản xuất xanh và bền vững. Đây cũng là một bước tiến quan trọng, không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn mang lại lợi ích to lớn cho doanh nghiệp và cộng đồng.

Bên cạnh đó, ngành công nghiệp bao bì đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ về cả chất và lượng, các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng bao bì đã và đang nhanh chóng nắm bắt xu hướng mới và điều chỉnh chiến lược phù hợp để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Đồng tình, ông Ben Wong, Tổng Giám đốc, Informa Markets Việt Nam cho rằng sự bùng nổ của đô thị hóa, chủ nghĩa tiêu dùng, nhu cầu thương mại sôi động và các dịch vụ giao hàng qua ứng dụng là bốn nhân tố chính đang thúc đẩy mạnh mẽ việc sử dụng bao bì.

"Những nhu cầu này đòi hỏi các giải pháp bao bì phải đáp ứng nhiều chức năng, như vận chuyển và lưu trữ sản phẩm hiệu quả, kéo dài thời hạn sử dụng, đảm bảo an toàn, đồng thời chuyển đổi sang vật liệu thân thiện với môi trường, thiết kế thuận lợi cho tái chế", ông Ben Wong nhấn mạnh.

Thực tế, thời gian qua, đã có nhiều doanh nghiệp chủ động trong việc sử dụng bao bì tái chế. Đơn cử, Coca-Cola Việt Nam đã tiên phong trong việc áp dụng tuần hoàn bao bì tại Việt Nam thông qua việc với thiệu chai COCA-COLA™ được làm từ 100% nhựa tái chế vào tháng 9/2022, giúp giảm sử dụng hơn 2,000 tấn nhựa mới tại Việt Nam mỗi năm. Thông qua mối quan hệ đối tác cùng các nhà tái chế nhựa tại Việt Nam, Coca-Cola Việt Nam đã thu gom và tái chế tương ứng hơn 40% bao bì nhựa PET trong năm 2023.

Tương tự, Unilever Việt Nam cũng đã đạt 63% bao bì có khả năng tái chế hoặc dễ dàng phân hủy, đồng thời cắt giảm 52% lượng nhựa nguyên sinh trong sản xuất bao bì nhờ vào việc cắt giảm trực tiếp và sử dụng nhựa tái chế.

Hay sản phẩm hộp sữa NAN của Nestlé Việt Nam có muỗng và nắp sản xuất từ 66% nguyên liệu nguồn gốc thực vật. Viên nén cà phê Nestlé giảm bớt trọng lượng màng bọc; còn cà phê hòa tan đang hướng đến sử dụng bao bì đơn lớp, giúp việc tái chế sau sử dụng dễ dàng hơn…

Trong xu thế đó, Triển lãm Quốc tế lần thứ 17 về công nghệ xử lý, chế biến và đóng gói bao bì tại Việt Nam – ProPak Vietnam 2024 do Công ty Informa Markets Việt Nam tổ chức chính thức diễn ra từ ngày 03 – 05/04/2024 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

Triễn lãm là nơi để các doanh nghiệp ngành bao bì tìm kiếm máy móc, thiết bị, công nghệ đột phá mới nhằm tân tạo dây chuyền sản xuất, tối ưu hóa quy trình chế biến và đóng gói, mở rộng sản xuất, đồng thời đáp ứng các nhu cầu về phát triển bền vững.

Triển lãm ProPak Vietnam 2024 chào đón hơn 310 đơn vị trưng bày đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc), Đức, Hàn Quốc, Hà Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Italy (Ý), Nhật Bản, Singapore, Tây Ban Nha, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Việt Nam,…

ProPak Vietnam 2024 còn quy tụ nhiều doanh nghiệp quốc tế nổi tiếng đến trưng bày như Heat & Control Ptd Ltd., công ty TNHH Ishida Việt Nam, công ty Cổ Phần MKT Group, công ty TNHH Complepack, công ty TNHH Thương Mại & Kỹ Thuật V.M.S, công ty TNHH Greenpacks Việt Nam, Mahatanee Industrial Co. Ltd, Beijing Hanlin Hangyu International Trading Co.,…