Versace và cuộc chuyển giao đáng chú ý nhất mùa mốt 2025
Băng Sơn
30/09/2025, 15:36
Cái tên nào được Gen Z săm soi nhất tuần lễ thời trang năm nay? Trong số tất cả các nhà thiết kế ra mắt, cựu giám đốc sáng tạo của Miu Miu và hiện đã chuyển sang Versace, Dario Vitale, có lẽ là người đứng đầu danh sách…
Lời mời tham dự buổi trình diễn thời trang đầu tiên của
Dario Vitale cho Versace trong mùa mốt 2025 - 2026 là một lá thư không có chữ ký. Nội dung bức thư hướng dẫn khách mời
"mặc một bộ đồ táo bạo, như thể đang chế giễu sự nghiêm trang” để đến với
một buổi tiệc mà “rèm cửa được kéo lại, rượu vang được ướp lạnh"...
Được gửi đúng vào buổi sáng của ngày diễn ra show thời trang
- mà trong vài tuần qua vẫn còn được giữ bí mật về hình thức trình diễn, bức
thư mời là cái nhìn thoáng qua đầu tiên về những gì có thể mong đợi từ người
kế nhiệm Donatella Versace. Tân giám đốc sáng tạo Dario Vitale cũng người đầu
tiên dẫn dắt thương hiệu bên ngoài gia đình Versace.
Buổi trình diễn đã thực sự thoát khỏi vẻ hào nhoáng, phô
trương, vốn đã làm nên tên tuổi của nhà mốt Ý. Ở hậu trường sau buổi diễn, Vitale chia sẻ anh đang tìm kiếm một điều
gì đó “thực tế”. Show diễn được tổ chức tại Pinacoteca Ambrosiana, một dinh thự
xa hoa trước đây được chuyển thành phòng trưng bày, nơi lưu giữ các tác phẩm của
những danh họa hàng đầu Caravaggio và Da Vinci.mốt
Sự thay đổi này được thể hiện bằng những dấu hiệu trang trí lộn
xộn: giữa những tủ đồ cổ và đồ vật kỳ lạ, một chiếc giường chưa dọn ở giữa
phòng được bao quanh bởi những chiếc ly rỗng, một gạt tàn và những gói thuốc chữa
đau đầu, tràn ra sàn.
Đến với Versace, Vitale hy vọng sẽ là một sức mạnh đột
phá xóa bỏ những quan niệm cũ và mở ra một chương mới đầy năng lượng kết hợp gợi
cảm và "liều lĩnh", một tầm nhìn gợi nhớ đến quy tắc ăn mặc của
Gianni Versace mà không hề hoài niệm.
Donatella Versace, người đã lãnh đạo công ty lâu hơn cả người
anh trai quá cố Gianni, vẫn tiếp tục là đại sứ chính của thương hiệu. Versace
cũng đang trong quá trình toàn tất các thủ tục bán lại cho tập đoàn Prada, với giá gần 1,4 tỷ USD.
Prada Group cũng là công ty mẹ
của Miu Miu, nơi Vitale từng là giám đốc thiết kế cho dòng thời trang nữ cho đến
tận gần đây. Tất cả những điều này có thể đã làm nản lòng một nhà thiết kế, nhưng
Vitale, 42 tuổi, không thiếu sự tự tin.
Ông cho thấy những nỗ lực đầu tiên đầy táo bạo, nhằm khẳng định
vị trí của Versace trong tủ quần áo của Gen Z. Một nỗ lực thoát khỏi “đền thờ”
và đưa trang phục trở lại đúng với cuộc sống hàng ngày. Một sự diễn giải đặc biệt
nhắm đến thế hệ trẻ với sở thích phong cách vintage và nghệ thuật layering (xếp
lớp). Vitale nói, "thần thoại bắt đầu khi các vị thần và nữ thần hơi chán
việc tán tỉnh nhau, vì vậy họ xuống núi Olympus để đi dạo giữa những người thường".
Thực tế đã chứng minh, bộ sưu tập mới nhất không có váy dạ hội
nào cả. "Chúng tôi làm cho các thiết kế thực tế hơn một chút. Tôi biết rất
nhiều người bạn không tiếc tiền mặc một chiếc áo vest da thêu xa hoa, để đến
câu lạc bộ disco ở góc đường, chứ không phải để đến Met Gala. Nhưng khi tôi đến
kho lưu trữ của Gianni Versace, điều tôi quan tâm nhất là cảm nhận về Gianni, về
di sản của Versace. Có rất nhiều tầng lớp khách hàng đáng trân trọng, đó là điều
tôi muốn làm ở đây".
Nếu Versace trước đây là sự gợi cảm được "điêu khắc"
hoàn hảo, thì Vitale mang đến vẻ gợi cảm "phóng khoáng". Sự phá cách
thể hiện qua tính thẩm mỹ bán phá vỡ: những chiếc váy thun gần như chỉ được giữ
lại một cách lỏng lẻo bên trên chiếc quần lót có logo ở phía sau. Áo dệt kim được
cắt khoét sâu bên sườn như áo ba lỗ khoe cơ bắp ở Miami Beach và dây thắt lưng,
thậm chí cả khóa kéo trên quần jean cạp cao cũng được để mở hoặc kéo hững hờ.
Sự đối lập gợi cảm - thanh lịch đạt đỉnh điểm với áo bra top
bằng vải lưới kim loại và chân váy đồng bộ, lại được khoác ngoài bằng một chiếc
áo len cashmere nhỏ nhắn buộc quanh hông, một sự tương phản bất ngờ giữa sự
khiêu khích xác thịt và nét thanh lịch tư sản.
Màn ra mắt của Vitale không đưa ra câu trả lời chắc chắn mà
là khởi xướng một cuộc đối thoại, giữa các chất liệu đối lập: Da, lụa, denim và
kim loại hòa quyện trong kỹ thuật xếp lớp đầy nghệ sĩ. Những chiếc áo bluson da
được trang trí bằng miếng vá, áo len khoác ngoài áo sơ mi và áo phông tối giản,
cùng với những chiếc áo khoác da thêu, tạo nên sự mâu thuẫn hấp dẫn giữa vẻ
thanh lịch Ý và sự thái quá bản năng của Gen Z.
Các chi tiết di sản như quần jean sọc, quần tây biểu tượng,
các đường nét khối màu và chất liệu da chạm khắc tái định hình tính thẩm mỹ cốt
lõi, làm sống lại những hình ảnh từ kho lưu trữ nhưng đặt chúng vào bối cảnh hiện
đại. Những chiếc váy ngắn mang hơi hướng thập niên 1980 khoét sâu phần lưng. Áo
vest được cắt xẻ hai bên để lộ phần thân trên, và được mặc cùng quần jean in họa
tiết táo bạo hoặc quần jean kẻ sọc…
Bảng màu trong bộ sưu tập cũng vụt qua với tốc độ chóng mặt,
những sắc tím, xanh lá cây, vàng, xanh dương, đỏ và sọc xen kẽ. Hình in các nghệ
sĩ Madonna, Boy George và Prince đã tạo nên một không gian và bộ sưu tập tràn đầy
năng lượng của một thời đại khiêu gợi táo bạo và tươi sáng hơn, theo đúng nghĩa
đen của từ này.
Sự chuyển đổi thể hiện qua việc cân bằng giữa sự gợi cảm kinh
điển của Versace với một phong cách điềm tĩnh hơn, cho thấy sự tham chiếu tinh
tế từ trường phái Prada. Một sự đối chiếu thú vị trong bối cảnh thương hiệu vừa
thay đổi chủ sở hữu.
Rõ ràng Versace của Vitale mong muốn trở thành hình mẫu cho tín
đồ thời trang Gen Z. Có vẻ như sắp tới đây, chúng ta sẽ được chứng kiến nhóm
khách hàng trẻ đeo túi đeo hông, khoe cơ bắp trên bãi biển, tôn thờ biểu tượng
đầu Medusa bằng vàng và có chiếc ví đủ lớn để chứa đựng những tưởng tượng hoang
dại nhất.
Thêm một hãng hàng xa xỉ bị đánh cắp dữ liệu khách hàng
Ngày càng nhiều sự cố từ bên cung cấp dịch vụ thứ ba làm lộ dữ liệu khách hàng, bao gồm tên và thông tin liên hệ. Có vẻ như các nhà bán lẻ hàng xa xỉ đối mặt với ngày càng nhiều mối đe dọa an ninh mạng…
5 móc khóa đồ chơi có thể "soán ngôi" Labubu
Móc khoá thú bông nói chung đang trở thành phụ kiện túi xách xa xỉ trên toàn cầu. Khi móc khoá Labubu dần trở nên nhàm chán, những nhân vật “xấu lạ” khác lại dần thu hút sự hiếu kỳ của các tín đồ thời trang…
Bộ sưu tập mới tại Milan: Gen Z và tái chế
Đó có thể là một show diễn với các người mẫu bước đi trên một đống quần áo bỏ đi đồ sộ. Đó cũng có thể là bối cảnh ấn tượng làm nền cho bộ sưu tập với chủ đề tái chế. Nhưng Diesel chọn cách khác...
Phụ kiện tập luyện thể thao ngày càng xa xỉ
Các tín đồ thời trang đang tự hỏi: bộ sưu tập túi xách mới ra mắt của thương hiệu đồ tập Alo Yoga có thể chinh phục khách hàng mức giá ngang ngửa túi xa xỉ Hermès hay không…
Thời trang Việt tiếp tục kể câu chuyện bản sắc
Tiếp cận các ngôi sao, tỏa sáng bằng tài năng tại các sàn diễn quốc tế hay kiên trì giới thiệu sản phẩm đến các đại lý bán lẻ... Đó là những lựa chọn khác nhau của các nhà thiết kế để đưa thời trang Việt ra thế giới…
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: