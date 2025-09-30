Versace và cuộc chuyển giao đáng chú ý nhất mùa mốt 2025

Cái tên nào được Gen Z săm soi nhất tuần lễ thời trang năm nay? Trong số tất cả các nhà thiết kế ra mắt, cựu giám đốc sáng tạo của Miu Miu và hiện đã chuyển sang Versace, Dario Vitale, có lẽ là người đứng đầu danh sách…

Lời mời tham dự buổi trình diễn thời trang đầu tiên của Dario Vitale cho Versace trong mùa mốt 2025 - 2026 là một lá thư không có chữ ký. Nội dung bức thư hướng dẫn khách mời "mặc một bộ đồ táo bạo, như thể đang chế giễu sự nghiêm trang” để đến với một buổi tiệc mà “rèm cửa được kéo lại, rượu vang được ướp lạnh"...

Được gửi đúng vào buổi sáng của ngày diễn ra show thời trang - mà trong vài tuần qua vẫn còn được giữ bí mật về hình thức trình diễn, bức thư mời là cái nhìn thoáng qua đầu tiên về những gì có thể mong đợi từ người kế nhiệm Donatella Versace. Tân giám đốc sáng tạo Dario Vitale cũng người đầu tiên dẫn dắt thương hiệu bên ngoài gia đình Versace.

Buổi trình diễn đã thực sự thoát khỏi vẻ hào nhoáng, phô trương, vốn đã làm nên tên tuổi của nhà mốt Ý. Ở hậu trường sau buổi diễn, Vitale chia sẻ anh đang tìm kiếm một điều gì đó “thực tế”. Show diễn được tổ chức tại Pinacoteca Ambrosiana, một dinh thự xa hoa trước đây được chuyển thành phòng trưng bày, nơi lưu giữ các tác phẩm của những danh họa hàng đầu Caravaggio và Da Vinci.mốt

Dario Vitale kế nhiệm Donatella Versace, trở thành giám đốc sáng tạo của Versace.

Sự thay đổi này được thể hiện bằng những dấu hiệu trang trí lộn xộn: giữa những tủ đồ cổ và đồ vật kỳ lạ, một chiếc giường chưa dọn ở giữa phòng được bao quanh bởi những chiếc ly rỗng, một gạt tàn và những gói thuốc chữa đau đầu, tràn ra sàn.

Đến với Versace, Vitale hy vọng sẽ là một sức mạnh đột phá xóa bỏ những quan niệm cũ và mở ra một chương mới đầy năng lượng kết hợp gợi cảm và "liều lĩnh", một tầm nhìn gợi nhớ đến quy tắc ăn mặc của Gianni Versace mà không hề hoài niệm.

Donatella Versace, người đã lãnh đạo công ty lâu hơn cả người anh trai quá cố Gianni, vẫn tiếp tục là đại sứ chính của thương hiệu. Versace cũng đang trong quá trình toàn tất các thủ tục bán lại cho tập đoàn Prada, với giá gần 1,4 tỷ USD.

Prada Group cũng là công ty mẹ của Miu Miu, nơi Vitale từng là giám đốc thiết kế cho dòng thời trang nữ cho đến tận gần đây. Tất cả những điều này có thể đã làm nản lòng một nhà thiết kế, nhưng Vitale, 42 tuổi, không thiếu sự tự tin.

Ông cho thấy những nỗ lực đầu tiên đầy táo bạo, nhằm khẳng định vị trí của Versace trong tủ quần áo của Gen Z. Một nỗ lực thoát khỏi “đền thờ” và đưa trang phục trở lại đúng với cuộc sống hàng ngày. Một sự diễn giải đặc biệt nhắm đến thế hệ trẻ với sở thích phong cách vintage và nghệ thuật layering (xếp lớp). Vitale nói, "thần thoại bắt đầu khi các vị thần và nữ thần hơi chán việc tán tỉnh nhau, vì vậy họ xuống núi Olympus để đi dạo giữa những người thường".

Thực tế đã chứng minh, bộ sưu tập mới nhất không có váy dạ hội nào cả. "Chúng tôi làm cho các thiết kế thực tế hơn một chút. Tôi biết rất nhiều người bạn không tiếc tiền mặc một chiếc áo vest da thêu xa hoa, để đến câu lạc bộ disco ở góc đường, chứ không phải để đến Met Gala. Nhưng khi tôi đến kho lưu trữ của Gianni Versace, điều tôi quan tâm nhất là cảm nhận về Gianni, về di sản của Versace. Có rất nhiều tầng lớp khách hàng đáng trân trọng, đó là điều tôi muốn làm ở đây".

Nếu Versace trước đây là sự gợi cảm được "điêu khắc" hoàn hảo, thì Vitale mang đến vẻ gợi cảm "phóng khoáng". Sự phá cách thể hiện qua tính thẩm mỹ bán phá vỡ: những chiếc váy thun gần như chỉ được giữ lại một cách lỏng lẻo bên trên chiếc quần lót có logo ở phía sau. Áo dệt kim được cắt khoét sâu bên sườn như áo ba lỗ khoe cơ bắp ở Miami Beach và dây thắt lưng, thậm chí cả khóa kéo trên quần jean cạp cao cũng được để mở hoặc kéo hững hờ.

Sự đối lập gợi cảm - thanh lịch đạt đỉnh điểm với áo bra top bằng vải lưới kim loại và chân váy đồng bộ, lại được khoác ngoài bằng một chiếc áo len cashmere nhỏ nhắn buộc quanh hông, một sự tương phản bất ngờ giữa sự khiêu khích xác thịt và nét thanh lịch tư sản.

Màn ra mắt của Vitale không đưa ra câu trả lời chắc chắn mà là khởi xướng một cuộc đối thoại, giữa các chất liệu đối lập: Da, lụa, denim và kim loại hòa quyện trong kỹ thuật xếp lớp đầy nghệ sĩ. Những chiếc áo bluson da được trang trí bằng miếng vá, áo len khoác ngoài áo sơ mi và áo phông tối giản, cùng với những chiếc áo khoác da thêu, tạo nên sự mâu thuẫn hấp dẫn giữa vẻ thanh lịch Ý và sự thái quá bản năng của Gen Z.

Các chi tiết di sản như quần jean sọc, quần tây biểu tượng, các đường nét khối màu và chất liệu da chạm khắc tái định hình tính thẩm mỹ cốt lõi, làm sống lại những hình ảnh từ kho lưu trữ nhưng đặt chúng vào bối cảnh hiện đại. Những chiếc váy ngắn mang hơi hướng thập niên 1980 khoét sâu phần lưng. Áo vest được cắt xẻ hai bên để lộ phần thân trên, và được mặc cùng quần jean in họa tiết táo bạo hoặc quần jean kẻ sọc…

Bảng màu trong bộ sưu tập cũng vụt qua với tốc độ chóng mặt, những sắc tím, xanh lá cây, vàng, xanh dương, đỏ và sọc xen kẽ. Hình in các nghệ sĩ Madonna, Boy George và Prince đã tạo nên một không gian và bộ sưu tập tràn đầy năng lượng của một thời đại khiêu gợi táo bạo và tươi sáng hơn, theo đúng nghĩa đen của từ này.

Sự chuyển đổi thể hiện qua việc cân bằng giữa sự gợi cảm kinh điển của Versace với một phong cách điềm tĩnh hơn, cho thấy sự tham chiếu tinh tế từ trường phái Prada. Một sự đối chiếu thú vị trong bối cảnh thương hiệu vừa thay đổi chủ sở hữu.

Tập đoàn Prada đã đạt thỏa thuận mua lại Versace với giá gần 1,4 tỷ USD hồi tháng 4 năm nay.

Rõ ràng Versace của Vitale mong muốn trở thành hình mẫu cho tín đồ thời trang Gen Z. Có vẻ như sắp tới đây, chúng ta sẽ được chứng kiến nhóm khách hàng trẻ đeo túi đeo hông, khoe cơ bắp trên bãi biển, tôn thờ biểu tượng đầu Medusa bằng vàng và có chiếc ví đủ lớn để chứa đựng những tưởng tượng hoang dại nhất.