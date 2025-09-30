Thứ Ba, 30/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Đẹp +

Thêm một hãng hàng xa xỉ bị đánh cắp dữ liệu khách hàng

Quỳnh Chi

30/09/2025, 08:20

Ngày càng nhiều sự cố từ bên cung cấp dịch vụ thứ ba làm lộ dữ liệu khách hàng, bao gồm tên và thông tin liên hệ. Có vẻ như các nhà bán lẻ hàng xa xỉ đối mặt với ngày càng nhiều mối đe dọa an ninh mạng…

Harrods là cái tên xa xỉ tiếp theo bị ảnh hưởng bởi tấn công mạng.
Harrods là cái tên xa xỉ tiếp theo bị ảnh hưởng bởi tấn công mạng.

Khách hàng của Harrods, trung tâm thương mại xa xỉ tại London, Anh đã bị đánh cắp dữ liệu cá nhân. Vụ việc đánh dấu cột mốc mới nhất trong chuỗi tấn công mạng và rò rỉ dữ liệu khách hàng nhằm vào các doanh nghiệp lớn của Vương quốc Anh trong năm nay.

Harrods mô tả vụ lộ thông tin trong một email gửi đến khách hàng vào tối thứ Sáu tuần trước là một “sự cố riêng lẻ”.

Email nêu rõ: “Bên thứ ba đã xác nhận đây là một sự cố riêng lẻ đã được kiểm soát. Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với họ để đảm bảo mọi biện pháp cần thiết được thực hiện. Chúng tôi cũng đã thông báo đến tất cả cơ quan chức năng liên quan”.

Thông qua email này, người phát ngôn đại diện của Harrods cho biết dữ liệu khách hàng, bao gồm tên và thông tin liên hệ, đã bị lấy khỏi hệ thống. Tuy nhiên, nhà bán lẻ này từ chối tiết lộ danh tính nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, với lý do “cuộc điều tra vẫn đang diễn ra”.

Harrods cũng thừa nhận sự cố an ninh mạng đã gây ảnh hưởng tới gần nửa triệu khách hàng tại trung tâm thương mại xa xỉ này.

Harrods thuộc sở hữu của quỹ đầu tư quốc gia Qatar và nổi tiếng với cửa hàng flagship tại khu mua sắm cao cấp Knightsbridge, London. Doanh nghiệp này cũng đã từng bị tấn công dữ liệu bất thành vào tháng 5 vừa qua.

Harrods cũng đã từng bị tấn công dữ liệu bất thành vào tháng 5 vừa qua.
Harrods cũng đã từng bị tấn công dữ liệu bất thành vào tháng 5 vừa qua.

Người phát ngôn của Harrods cho biết trong email: “Không có hệ thống nào của Harrods bị xâm nhập. Điều quan trọng cần lưu ý là dữ liệu khách hàng bị đánh cắp đến từ một nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, và không liên quan đến những nỗ lực truy cập trái phép vào một số hệ thống của Harrods hồi đầu năm nay”.

Thông tin bị rò rỉ không bao gồm mật khẩu tài khoản hay chi tiết thanh toán. Đồng thời Harrods khẳng định đã liên hệ với những khách hàng bị ảnh hưởng.

Thực tế, các công ty khác tại Anh đang phải đối mặt với làn sóng tấn công mạng trong năm nay, trong đó có cả nhà bán lẻ xa xỉ đối thủ của Harrods - Marks & Spencer.

Trên phạm vi toàn cầu, tính từ đầu năm tới nay, hàng loạt các vụ rò rỉ dữ liệu khách hàng tại các nhà mốt xa xỉ như Chanel hay Christian Dior đã xảy ra tại khắp các quốc gia.

Mới đây nhất, ngày 15/9, tập đoàn xa xỉ Kering thông báo tin tặc đã đánh cắp thông tin cá nhân của hàng triệu khách hàng tại Balenciaga, Gucci và Alexander McQueen trong một vụ tấn công mạng. Dữ liệu khách hàng bị lấy đi bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ cư trú và tổng số tiền mà khách hàng đã chi tiêu tại các cửa hàng xa xỉ trên toàn cầu.

Tin tặc đã đánh cắp thông tin cá nhân của hàng triệu khách hàng tại Balenciaga, Gucci và Alexander McQueen trong một vụ tấn công mạng.
Tin tặc đã đánh cắp thông tin cá nhân của hàng triệu khách hàng tại Balenciaga, Gucci và Alexander McQueen trong một vụ tấn công mạng.

Kering cho biết vụ rò rỉ dữ liệu xảy ra từ tháng 6. Tuy nhiên, không có thông tin tài chính nào bị đánh cắp – như số tài khoản ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng hay các loại giấy tờ định danh do chính phủ cấp.

“Vào tháng 6, chúng tôi phát hiện một bên thứ ba không được phép đã tạm thời xâm nhập vào hệ thống và truy cập một phần dữ liệu khách hàng từ một số thương hiệu thuộc tập đoàn. Sự cố này không liên quan đến bất kỳ thông tin tài chính nào,” người phát ngôn của Kering cho biết, đồng thời khẳng định công ty đã tăng cường bảo mật hệ thống công nghệ thông tin sau vụ việc.

Về mặt pháp lý, Kering không có nghĩa vụ phải công khai rộng rãi sự cố, miễn là doanh nghiệp đã thông báo cho tất cả cá nhân bị ảnh hưởng bằng các hình thức khác.

Nhóm tin tặc đứng sau vụ tấn công tự xưng là “Shiny Hunters”. Nhóm này tuyên bố đã nắm giữ dữ liệu liên quan đến 7,4 triệu địa chỉ email, đồng nghĩa với việc số nạn nhân thực tế có thể cũng ở mức tương tự.

Một mẫu dữ liệu nhỏ được chia sẻ với BBC để làm bằng chứng cho thấy hàng nghìn thông tin khách hàng bị đánh cắp dường như là thật. Sau khi được phân tích, các tệp này đã bị xóa.

Trong dữ liệu bị đánh cắp có chỉ ra chi tiết “Tổng doanh số” – thể hiện số tiền mà mỗi khách hàng đã chi tiêu tại từng thương hiệu. Một số khách hàng đã chi hơn 10.000 USD. Thậm chí có người chi từ 30.000 đến 86.000 USD tại các cửa hàng, theo phân tích từ mẫu dữ liệu nhỏ mà BBC tiếp cận.

Dữ liệu bị đánh cắp có chỉ ra chi tiết số tiền mà mỗi khách hàng đã chi tiêu tại từng thương hiệu.
Dữ liệu bị đánh cắp có chỉ ra chi tiết số tiền mà mỗi khách hàng đã chi tiêu tại từng thương hiệu.

Thông tin này đặc biệt đáng lo ngại đối với các nạn nhân, bởi những khách hàng chi tiêu lớn có thể trở thành mục tiêu của các vụ tấn công hoặc lừa đảo thứ cấp, nếu tin tặc quyết định phát tán dữ liệu cho các nhóm tội phạm khác.

Vụ rò rỉ diễn ra trong bối cảnh làn sóng tấn công mạng nhằm vào các thương hiệu xa xỉ, khi Cartier và Louis Vuitton cũng đã thông báo sự cố dữ liệu tới khách hàng và công chúng. Tháng 7 vừa rồi, Louis Vuitton đã xác nhận bị tin tặc nhắm mục tiêu và đánh cắp thông tin khách hàng.

Những cuộc tấn công mạng đánh cắp dữ liệu khách hàng này là hồi chương cảnh tỉnh lớn đối với quy trình bảo mật thông tin khách hàng của các nhà mốt xa xỉ.

Trong bối cảnh dữ liệu là một phần tài sản quan trọng đối với tất cả mọi người, đặc biệt đối với các khách hàng cấp cao, nếu các thương hiệu không tìm cách thay đổi và nâng cao mức bảo vệ, trong tương lai dữ liệu của khách hàng bị lộ sẽ không chỉ đơn giản là tên tuổi và khả năng chi tiêu.

Rủi ro về lộ dữ liệu khách hàng tại các nhà mốt xa xỉ

08:56, 12/08/2025

Rủi ro về lộ dữ liệu khách hàng tại các nhà mốt xa xỉ

Từ dữ liệu đến trải nghiệm trong thời đại số

08:00, 30/06/2025

Từ dữ liệu đến trải nghiệm trong thời đại số

Dữ liệu tìm kiếm nói gì về thị trường xa xỉ năm 2025?

17:51, 21/11/2024

Dữ liệu tìm kiếm nói gì về thị trường xa xỉ năm 2025?

Từ khóa:

rò rỉ dữ liệu tấn công mạng tiêu dùng Vneconomy xa xỉ

Đọc thêm

5 móc khóa đồ chơi có thể

5 móc khóa đồ chơi có thể "soán ngôi" Labubu

Móc khoá thú bông nói chung đang trở thành phụ kiện túi xách xa xỉ trên toàn cầu. Khi móc khoá Labubu dần trở nên nhàm chán, những nhân vật “xấu lạ” khác lại dần thu hút sự hiếu kỳ của các tín đồ thời trang…

Bộ sưu tập mới tại Milan: Gen Z và tái chế

Bộ sưu tập mới tại Milan: Gen Z và tái chế

Đó có thể là một show diễn với các người mẫu bước đi trên một đống quần áo bỏ đi đồ sộ. Đó cũng có thể là bối cảnh ấn tượng làm nền cho bộ sưu tập với chủ đề tái chế. Nhưng Diesel chọn cách khác...

Phụ kiện tập luyện thể thao ngày càng xa xỉ

Phụ kiện tập luyện thể thao ngày càng xa xỉ

Các tín đồ thời trang đang tự hỏi: bộ sưu tập túi xách mới ra mắt của thương hiệu đồ tập Alo Yoga có thể chinh phục khách hàng mức giá ngang ngửa túi xa xỉ Hermès hay không…

Thời trang Việt tiếp tục kể câu chuyện bản sắc

Thời trang Việt tiếp tục kể câu chuyện bản sắc

Tiếp cận các ngôi sao, tỏa sáng bằng tài năng tại các sàn diễn quốc tế hay kiên trì giới thiệu sản phẩm đến các đại lý bán lẻ... Đó là những lựa chọn khác nhau của các nhà thiết kế để đưa thời trang Việt ra thế giới…

Ngành hàng xa xỉ nên ưu tiên người tiêu dùng Gen X?

Ngành hàng xa xỉ nên ưu tiên người tiêu dùng Gen X?

Trong khi các doanh nghiệp đang mải mê chạy theo các cộng đồng hâm mộ Gen Z, thì Gen X – vốn thường bị bỏ qua – lại đang bước vào giai đoạn đỉnh cao của thu nhập và chi tiêu…

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

Dân sinh

[Video]: Lũ quét tràn về xã miền núi Thanh Hoá

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Video

Đà Nẵng đăng cai giải IRONMAN cự ly toàn phần vào năm 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Du lịch Đà Nẵng thắng lớn tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025

Du lịch

2

Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu Nvidia, giá dầu bốc hơi 3% vì tin OPEC+

Thế giới

3

Cùng Anh Trai “Say Hi” - Bộ đôi Sinh lời VIB đưa người dùng vào kỷ nguyên sinh lợi kép đến 9,3%

Tài chính

4

Bất động sản đang định hình lựa chọn của các hộ gia đình

Bất động sản

5

BAF và Muyuan cùng rót 12.000 tỷ xây dựng “chung cư nuôi heo” tại Việt Nam

Doanh nghiệp

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy