Nâng hạng thị trường: Cơ hội và thách thức song hành
Minh Huy
11/04/2026, 14:09
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam được nhìn nhận mang ý nghĩa tích cực trong dài hạn, song các chuyên gia cho rằng tác động ngắn hạn đã được phản ánh. Dòng vốn ngoại phân hóa, trong khi dư địa tăng trưởng vẫn đến từ kỳ vọng tái định giá và các động lực nội tại của nền kinh tế….
Tại
hội thảo “Nắm bắt cơ hội giữa dòng biến động”
do Công ty Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV) tổ
chức ngày 10/04, các chuyên gia cho rằng việc thị trường chứng khoán Việt Nam
được FTSE Russell nâng hạng mang ý nghĩa quan trọng về dài hạn, song tác động
ngắn hạn cần được nhìn nhận thận trọng, cả về dòng vốn lẫn diễn biến thị trường.
DÒNG VỐN NGOẠI KHÓ ĐOÁN, KỲ VỌNG TÁI
ĐỊNH GIÁ DÀI HẠN
Ông
Nguyễn Xuân Bình, Giám đốc Khối Phân tích KBSV, nhận định câu chuyện nâng hạng
thị trường không còn mới, do đó tác động tích cực lên thị trường có xu hướng giảm
dần theo thời gian. Ngay từ tháng 9 năm ngoái, khi FTSE Russell đưa Việt Nam
vào danh sách theo dõi nâng hạng, phần lớn kỳ vọng của thị trường đã được phản
ánh vào giá.
Dẫn
chứng từ các thị trường như Qatar hay Saudi Arabia, ông Bình cho biết diễn biến
thường mang tính chu kỳ: Thị trường tăng mạnh trước thời điểm nâng hạng nhưng
có xu hướng điều chỉnh sau khi thông tin chính thức được công bố. Với Việt Nam,
kịch bản tương tự có thể lặp lại.
Ông
Bình cũng cho rằng dòng vốn ngoại sẽ tiếp tục phân hóa. Trong đó, các quỹ chủ động
thường giải ngân sớm để đón đầu quá trình nâng hạng, trong khi các quỹ thụ động
sẽ chỉ phân bổ vốn sau khi Việt Nam chính thức được đưa vào rổ chỉ số. Vì vậy,
thị trường có thể tiếp tục hưởng lợi trong giai đoạn từ nay đến thời điểm nâng
hạng dự kiến vào cuối quý 3 hoặc đầu quý 4, trước khi đối mặt với rủi ro điều
chỉnh ngắn hạn sau đó.
“Chiến
lược hợp lý là tham gia trước giai đoạn nâng hạng, đồng thời cân nhắc chốt lời
một phần sau khi sự kiện diễn ra để bảo toàn thành quả,” ông Bình nhấn mạnh.
Đồng quan điểm, ông Trần
Đức Anh, Giám đốc Kinh tế Vĩ mô & Chiến lược thị trường KBSV, cho rằng
chênh lệch định giá giữa thị trường cận biên và thị trường mới nổi là một trong
những động lực quan trọng của quá trình nâng hạng.
Theo thống kê của KBSV, hệ
số P/E của các thị trường mới nổi thường cao hơn khoảng 1 - 2 điểm so với thị
trường cận biên, qua đó mở ra dư địa “tái định giá” khi Việt Nam chính thức được
nâng hạng.
“Việc nâng hạng giống như
nâng chuẩn từ khách sạn 2 sao lên 3 sao, mặt bằng giá sẽ được điều chỉnh cao
hơn, đồng thời đây là động lực đáng chú ý trong trung và dài hạn đối với thị
trường chứng khoán Việt Nam”, ông Đức Anh ví von.
DƯ ĐỊA TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN
RỘNG MỞ
Liên
quan đến diễn biến thị trường, theo ông Võ Nguyễn Khoa Tuấn, Giám đốc nghiệp vụ
cấp cao lĩnh vực chứng khoán, Dragon Capital, diễn biến địa chính trị, đặc biệt
là căng thẳng tại Trung Đông trong quý 1/2026, đã khiến thị trường tài chính biến
động mạnh, kéo theo sự dịch chuyển trong tâm lý nhà đầu tư từ trạng thái lạc
quan sang thận trọng và phòng thủ.
Trong
bối cảnh đó, ông Tuấn cho rằng đây cũng là thời điểm mở ra cơ hội cho nhà đầu
tư trung và dài hạn tích lũy cổ phiếu ở vùng giá hợp lý. Thực tế cho thấy, dù
thị trường gặp nhiều biến động, nhiều quỹ đầu tư vẫn ghi nhận mức sinh lời
20 - 50% trong năm qua, phản ánh cơ hội luôn tồn tại ngay cả trong giai đoạn khó
khăn.
Theo
ông Khoa Tuấn cho rằng yếu tố quan trọng nhất lúc này là kỷ luật đầu tư và quản
trị rủi ro. Nhà đầu tư cần hạn chế sử dụng đòn bẩy, duy trì tỷ trọng tiền mặt
phù hợp và chủ động giải ngân khi thị trường xuất hiện các nhịp điều chỉnh mạnh.
“Những giai đoạn thị trường biến động mạnh,
tâm lý hoảng loạn thường lại là cơ hội để tích lũy cổ phiếu tốt với định giá hấp
dẫn đồng thời nhà đầu tư cần duy trì tầm nhìn trung và dài hạn trong bối cảnh
vĩ mô còn nhiều biến số”, ông Khoa Tuấn nhận định.
Về
triển vọng trong thời gian tới, chuyên gia KBSV đánh giá xác suất thị
trường bứt phá là lớn hơn việc giảm sâu, vì Việt Nam vẫn còn dư địa tăng trưởng
trong 5 - 10 năm tới, trong khi Chính phủ đang quyết tâm thúc đẩy tăng trưởng.
Theo
đó, đầu tư công là một lựa chọn tốt cho trung hạn. Trước đây, tăng trưởng được
dẫn dắt bởi FDI, nhưng hiện tại FDI chưa phục hồi đủ mạnh để đóng vai trò đầu
tàu. Vì vậy, để đạt mục tiêu tăng trưởng cao, Việt Nam sẽ phải dựa nhiều hơn
vào động lực nội tại, đặc biệt là đầu tư công.
Lưu
ý rằng, nhiều cổ phiếu trong nhóm này có vốn hóa nhỏ, hay đòn bẩy tài chính
cao, do đó phù hợp hơn với đầu tư theo sóng ngắn hạn.
Chuyên
gia cũng cho rằng nên chọn các nhóm cổ phiếu đầu ngành cho chiến lược “bắt đáy”
trung hạn. Khi thị trường có thông tin tiêu cực, nên tập trung vào các doanh
nghiệp đầu ngành, có nền tảng tốt và triển vọng dài hạn rõ ràng, như một số cái
tên nằm trong nhóm bán lẻ, cảng biển, logistics, công nghệ với lợi thế cạnh
tranh bền vững trong 5 - 10 năm tới.
Ở
góc nhìn dài hạn, ông Trần Đức Anh, cho rằng nếu nhìn trong tầm 10 năm tới, có
hai nhóm ngành được dự báo gần như duy trì tăng trưởng là ngân hàng và bán lẻ.
Với
nhóm ngân hàng, việc nền kinh tế Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào tín dụng, cùng
tăng trưởng tín dụng duy trì khoảng 10 - 20%/năm, tiếp tục tạo nền tảng cho
tăng trưởng lợi nhuận ổn định. Theo ông, ưu tiên nên dành cho các ngân hàng tư
nhân top đầu, có lợi thế về công nghệ, bên cạnh các ngân hàng quốc doanh vốn có
tính ổn định và an toàn cao.
Đối
với nhóm bán lẻ, động lực đến từ tăng trưởng kinh tế và sự mở rộng nhanh của tầng
lớp trung lưu, giúp thúc đẩy tiêu dùng dài hạn. Dù một số cổ phiếu nhóm này có
thể biến động ngắn hạn, triển vọng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực.
Giá dầu thô đi xuống, kết thúc tuần giảm mạnh nhất kể từ năm 2020, do lệnh ngừng bắn mong manh vẫn duy trì...
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 3 tăng mạnh nhất trong gần 4 năm qua, khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh đẩy giá xăng dầu tăng cao trên toàn cầu tăng cao và nền kinh tế lớn nhất thế giới không nằm ngoài xu thế này...
Trong kịch bản cơ sở, dự báo chỉ số VN-Index đóng cửa tại 1.967 điểm, tăng 10,2% so với năm 2025 thấp hơn mức dự báo 2.100 điểm được đưa ra trong báo cáo chiến lược phát hành đầu năm do phản ánh rủi ro bất định từ bên ngoài.
Triển vọng lãi suất cao hơn, lâu hơn do lạm phát tăng vẫn đang là yếu tố gây áp lực giảm giá lên thị trường kim loại quý...
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: