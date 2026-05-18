Đức và Nhật Bản tăng tốc cuộc đua hydro: BMW, Toyota thử nghiệm giao thông không phát thải
Trọng Hoàng
18/05/2026, 12:56
Hydro xanh đang được Đức và Nhật Bản xem là một trong những trụ cột chiến lược cho quá trình chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải carbon. Trong bối cảnh xe điện pin đang chiếm ưu thế trên thị trường toàn cầu, hai nền kinh tế công nghiệp hàng đầu thế giới vẫn kiên trì thúc đẩy công nghệ pin nhiên liệu hydro như một giải pháp bổ sung cho giao thông vận tải và công nghiệp nặng…
Chuyến thăm Nhật Bản mới đây của Bộ
trưởng Giao thông Đức Patrick Schnieder cho thấy Berlin và Tokyo đang nỗ lực
đưa hydro ra khỏi giai đoạn thử nghiệm để tiến tới thương mại hóa quy mô lớn.
Từ các mẫu xe hydro của BMW và Toyota đến chuỗi cung ứng hydro lỏng xuyên quốc
gia, hai nước đang tìm cách xây dựng nền tảng cho một hệ sinh thái năng lượng mới, dù con đường phía trước vẫn còn rất nhiều thách thức.
BMW
VÀ TOYOTA TĂNG TỐC PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ PIN NHIÊN LIỆU
Trong chuyến công tác tại Nhật Bản,
Bộ trưởng Patrick Schnieder đã đến nhà máy pin nhiên liệu của Toyota bằng chiếc
BMW iX5 Hydrogen và rời đi trên mẫu Toyota Crown FCEV. Cả hai mẫu xe đều sử
dụng pin nhiên liệu hydro để tạo ra điện năng vận hành động cơ.
Việc lựa chọn phương tiện không chỉ
mang tính biểu tượng mà còn phản ánh xu hướng hợp tác ngày càng sâu rộng giữa
hai hãng xe hàng đầu thế giới trong lĩnh vực hydro.
BMW và Toyota hiện đang cùng phát
triển thế hệ thứ ba của công nghệ truyền động bằng pin nhiên liệu. Theo kế
hoạch, hai bên sẽ cùng nghiên cứu các linh kiện và hệ thống nhằm tạo ra bộ pin
nhiên liệu nhỏ gọn hơn, hiệu suất cao hơn và phù hợp với sản xuất hàng loạt.
Một số kỹ sư của BMW đã được cử sang
Nhật Bản làm việc trực tiếp với Toyota để đẩy nhanh quá trình phát triển công
nghệ.
Sau khi hoàn tất giai đoạn nghiên
cứu, BMW dự kiến sản xuất hệ thống truyền động hydro tại một nhà máy ở Áo,
trong khi Toyota sẽ sản xuất tại Nhật Bản. BMW đặt mục tiêu tung ra mẫu xe
hydro thương mại đầu tiên vào năm 2028. Toyota cũng có kế hoạch nâng cấp các
dòng xe hydro hiện hữu bằng nền tảng công nghệ mới.
Dù chưa công bố chi tiết kỹ thuật
hay sản lượng dự kiến, động thái hợp tác giữa hai hãng cho thấy hydro vẫn được
xem là một lựa chọn chiến lược dài hạn bên cạnh xe điện pin.
Phát biểu sau chuyến thăm thành phố
Toyota, Bộ trưởng Patrick Schnieder cho rằng hợp tác giữa BMW và Toyota mang ý
nghĩa “đột phá” đối với tương lai công nghệ hydro.
Theo ông, việc đưa hydro vào sản
xuất quy mô lớn sẽ giúp các nền kinh tế công nghiệp giảm phụ thuộc không chỉ
vào nhiên liệu hóa thạch mà cả vào chuỗi cung ứng pin đang tập trung mạnh tại
một số quốc gia.
“Chúng ta cần đưa hydro vào sản xuất
hàng loạt để không bị phụ thuộc hoàn toàn vào pin và nhiên liệu hóa thạch, đồng
thời xây dựng được chuỗi cung ứng đa dạng hơn”, ông Schnieder nhấn mạnh.
ĐỨC
VÀ NHẬT BẢN ĐẨY MẠNH HỢP TÁC XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI HYDRO
Đức và Nhật Bản đã triển khai quan
hệ đối tác năng lượng từ năm 2019, trong đó hydro là một trong những lĩnh vực
trọng tâm.
Berlin hiện dự báo nhu cầu hydro
xanh sẽ tăng rất mạnh vào năm 2030, đặc biệt trong các ngành công nghiệp tiêu
thụ năng lượng lớn như thép, hóa chất, vận tải biển và logistics. Tuy nhiên,
Đức khó có khả năng tự đáp ứng đủ nguồn cung trong nước và sẽ phải nhập khẩu
lượng lớn hydro từ nước ngoài.
Trong khi đó, Nhật Bản đặt mục tiêu
nâng công suất sử dụng hydro lên khoảng 12 triệu tấn mỗi năm vào năm 2040.
Tokyo cũng đang thúc đẩy phát triển amoniac như một giải pháp vận chuyển và lưu
trữ hydro hiệu quả hơn.
Nhật Bản thậm chí còn có kế hoạch bổ
sung amoniac như một loại nhiên liệu chuyển tiếp cho các nhà máy nhiệt điện
truyền thống nhằm giảm phát thải carbon trong giai đoạn chuyển đổi năng lượng. Tuy
nhiên, chuyến thăm của Bộ trưởng Đức cũng cho thấy phần lớn các dự án hydro
hiện nay vẫn mới dừng ở quy mô thử nghiệm hoặc thí điểm.
Tại cảng Kobe, ông Schnieder đã tham
quan nhà ga hydro lỏng đầu tiên trên thế giới. Tuy nhiên, cơ sở này hiện chủ
yếu phục vụ nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ, chưa bước vào vận hành thương
mại hoàn chỉnh.
Tại sân bay Kansai ở Osaka, xe buýt
và xe nâng chạy bằng pin nhiên liệu hydro cũng mới chỉ hoạt động dưới dạng dự
án thí điểm.
Một trong những thách thức lớn nhất
hiện nay là chi phí sản xuất hydro xanh vẫn cao hơn đáng kể so với nhiên liệu
hóa thạch. Hydro xanh được tạo ra thông qua quá trình điện phân nước bằng điện
từ năng lượng tái tạo, đòi hỏi lượng điện lớn cùng hạ tầng kỹ thuật phức tạp. Ngoài
ra, việc lưu trữ và vận chuyển hydro cũng khó khăn hơn nhiều so với dầu khí
truyền thống do yêu cầu nhiệt độ và áp suất cực cao.
Để giải quyết vấn đề này, Đức và
Nhật Bản đang tăng cường hợp tác nhằm xây dựng chuỗi cung ứng hydro quốc tế.
Tháng 9 năm ngoái, Kawasaki Heavy
Industries, Toyota, công ty điện lực Kepco, Daimler Truck, nhà cung cấp nhiên
liệu MB Energy và Cảng Hamburg đã ký thỏa thuận phát triển chuỗi cung ứng hydro
thương mại giữa Nhật Bản và Đức.
Song song với đó, chính phủ hai nước
cũng đang tìm kiếm các cơ chế tài chính nhằm hỗ trợ mở rộng sản xuất hydro và
hạn chế biến động giá trong giai đoạn đầu.
Nhiều tập đoàn công nghiệp lớn cũng
đang tham gia vào cuộc đua công nghệ hydro. Siemens Energy và Toray đang hợp
tác cải thiện công nghệ điện phân để giảm chi phí sản xuất hydro xanh. Trong
khi đó, Thyssenkrupp Nucera muốn mở rộng hiện diện tại thị trường điện phân của
Nhật Bản.
ĐỨC
ĐI TRƯỚC TRONG HẠ TẦNG HYDRO, NHẬT BẢN TĂNG TỐC XE TẢI NHIÊN LIỆU SẠCH
Trong lĩnh vực hạ tầng tiếp nhiên
liệu, Đức hiện đang có lợi thế rõ rệt so với Nhật Bản, đặc biệt đối với xe
thương mại hạng nặng.
Đầu năm nay, chính phủ Đức đã phân
bổ khoảng 220 triệu euro để xây dựng tối đa 40 trạm tiếp nhiên liệu hydro trên
toàn quốc và hỗ trợ đưa khoảng 400 xe tải chạy hydro vào hoạt động. Daimler
Truck cũng đã vận hành trạm tiếp nhiên liệu hydro lỏng đầu tiên dành cho xe tải
tại Đức.
Khác với hydro nén đang được sử dụng
phổ biến hiện nay, hydro lỏng cho phép tăng mật độ năng lượng và kéo dài quãng
đường di chuyển của xe tải đường dài. Tuy nhiên, công nghệ này đòi hỏi hạ tầng
lưu trữ và vận hành phức tạp hơn nhiều.
Tại Nhật Bản, công ty Fuso - thuộc
Daimler - cũng đang thử nghiệm xe tải chạy hydro lỏng. Tuy nhiên, Fuso gần đây
đã sáp nhập với Hino, công ty xe thương mại của Toyota, để thành lập liên doanh
mới mang tên Archion. Liên doanh này sẽ phải tái cấu trúc chiến lược phát triển
xe tải hydro trong bối cảnh công nghệ hydro nén và hydro lỏng đang cạnh tranh
song song.
Trước đó, Hino đã giới thiệu mẫu xe
tải hạng nặng Profia Z sử dụng pin nhiên liệu từ mẫu xe Toyota Mirai. Tuy
nhiên, xe vẫn sử dụng hydro nén thay vì hydro lỏng.
Theo kế hoạch của Đức, đến năm 2030,
khoảng 75% số xe thương mại hạng nặng đăng ký mới sẽ sử dụng nhiên liệu không
phát thải. “Phần lớn sẽ là xe điện dùng pin, nhưng hydro sẽ chiếm một tỷ trọng
đáng kể”, Bộ trưởng Patrick Schnieder nhận định. Trong khi đó, Nhật Bản hiện
chưa đưa ra các mục tiêu cụ thể tương tự đối với xe tải hydro.
Daimler hiện muốn đưa hệ thống tiếp
nhiên liệu hydro lỏng - được phát triển cùng Linde - vào Nhật Bản thông qua
liên doanh Archion nhằm thúc đẩy thị trường xe tải hydro tại nước này. Tuy nhiên, do Nhật Bản hiện mới chỉ có các trạm tiếp nhiên liệu hydro nén nên mẫu
xe tải H2FC của Fuso vẫn mới dừng ở cấp độ xe ý tưởng.
Nhiều năm qua, giới công
nghiệp vẫn tranh luận về vai trò của hydro trong tương lai giao thông toàn cầu.
Xe điện pin hiện chiếm ưu thế rõ rệt nhờ chi phí giảm nhanh, hạ tầng sạc ngày
càng mở rộng và hiệu suất năng lượng cao hơn. Trong khi đó, hydro vẫn được đánh
giá có tiềm năng lớn trong các lĩnh vực khó điện hóa hoàn toàn như vận tải
đường dài, hàng hải, hàng không và công nghiệp nặng.
Các tập đoàn như Toyota, BMW,
Daimler hay Kawasaki cho rằng hydro sẽ đóng vai trò bổ sung thay vì cạnh tranh
trực tiếp với xe điện pin.
Vấn đề cốt lõi hiện nay là liệu chi
phí sản xuất hydro xanh có thể giảm đủ nhanh để cạnh tranh với nhiên liệu hóa
thạch và công nghệ pin hay không. Dù còn nhiều rào cản, sự hợp tác giữa Đức và
Nhật Bản cho thấy hydro vẫn đang được xem là một trong những mắt xích quan
trọng trong chiến lược chuyển đổi năng lượng toàn cầu.
Hydro xanh và triển vọng khử carbon tại nền kinh tế lớn châu Á
18:52, 20/01/2026
Dự án hydro xanh lớn nhất Châu Âu đi vào hoạt động
01:29, 21/03/2025
Sản xuất hydro có thể trở thành ngành công nghiệp "nghìn tỷ đô"
Giám sát giao dịch hạn ngạch phát thải khí nhà kính, tín chỉ carbon, chặn vi phạm
Việc giám sát nhằm phát hiện các giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật về giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước; thực hiện hành vi cấu kết, lôi kéo người khác mua, bán hoặc sử dụng các phương pháp giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch để thao túng giá hạn ngạch phát thải, tín chỉ carbon…
22 địa phương triển khai kế hoạch sản xuất trồng trọt giảm phát thải
Triển khai Đề án “Sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050”, trong năm 2026, ngành trồng trọt sẽ tập trung hoàn thiện quy trình kỹ thuật, hệ thống đo lường - báo cáo - thẩm định phát thải (MRV) và xây dựng quy chuẩn kiểm kê khí nhà kính nhằm tạo hành lang pháp lý thống nhất trên toàn quốc.
Trump siết điện gió ngoài khơi, Trung Quốc tăng tốc dẫn đầu
Trong khi nhiều quốc gia đang đẩy mạnh phát triển điện gió ngoài khơi như một trụ cột quan trọng của quá trình chuyển đổi năng lượng, chính quyền Tổng thống Donald Trump lại đang tìm cách kìm hãm lĩnh vực này tại Mỹ bằng hàng loạt biện pháp hạn chế dự án và ưu tiên mở rộng khai thác nhiên liệu hóa thạch…
Brazil: Đạt tiến bộ kiểm soát phá rừng Amazon nhưng đối mặt đe dọa suy thoái rừng
Brazil đang đạt được những tiến bộ rõ rệt trong kiểm soát phá rừng Amazon, với tỷ lệ phá rừng dự kiến xuống mức thấp nhất kể từ năm 2012. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo một mối đe dọa khác đang gia tăng nhanh hơn và âm thầm hơn: suy thoái rừng, có thể làm suy yếu nghiêm trọng hệ sinh thái lớn nhất hành tinh trong những thập kỷ tới…
Dự kiến mức hỗ trợ các tổ chức, cá nhân chuyển đổi sang xe xanh tại Hà Nội
Thành phố Hà Nội dự kiến một số mức hỗ trợ bằng tiền cho người dân khi chuyển đổi xe máy xăng sang xe máy điện, từ 5-20 triệu đồng tùy từng đối tượng...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: