Đà Nẵng phê duyệt Kế hoạch xúc tiến hợp tác với Nhật Bản giai đoạn 2026-2030
Ngô Anh Văn
18/05/2026, 11:52
UBND thành phố Đà Nẵng vừa phê duyệt Kế hoạch xúc tiến hợp tác giữa Đà Nẵng với các đối tác Nhật Bản giai đoạn 2026 - 2030, nhằm mục tiêu phát triển quan hệ hợp tác toàn diện trong giai đoạn mới hiệu quả và bền vững hơn…
Trong bối cảnh
toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, quan hệ hợp tác giữa thành phố Đà Nẵng và các
đối tác Nhật Bản đã trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy sự
phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Với những kết quả tích cực đạt được
trên hầu hết các lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế, mối quan hệ này không chỉ mang
lại lợi ích cho cả hai bên mà còn góp phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên
trường quốc tế.
Sở Ngoại vụ Đà
Nẵng cho biết, hiện thành phố đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác chính
thức với sáu địa phương của Nhật Bản, bao gồm các tỉnh, thành phố có thế mạnh
về công nghiệp, đô thị và công nghệ. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi
cho việc trao đổi kinh nghiệm, công nghệ mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác đầu
tư.
Hiện tại, Nhật Bản là một trong những đối tác chiến lược quan trọng của Đà
Nẵng trong phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến nay, Nhật Bản đã đầu tư hơn
300 dự án tại Đà Nẵng với tổng vốn đăng ký khoảng 1,22 tỷ USD, tập trung vào
các lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ thông tin, dịch vụ và hạ
tầng. Đây là những lĩnh vực then chốt, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế của thành phố.
Kim
ngạch xuất khẩu từ Đà Nẵng sang Nhật Bản duy trì mức cao, chỉ tính riêng trong
năm 2025 đã đạt khoảng 1 tỷ USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu đạt khoảng 488
triệu USD. Những con số này không chỉ phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của hoạt
động thương mại giữa hai bên mà còn cho thấy sự cân bằng trong cán cân thương
mại, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của nền kinh tế Đà
Nẵng.
Ngoài
ra, hợp tác trong các hoạt động hỗ trợ, viện trợ, cho vay ưu đãi (ODA) với Nhật
Bản cũng được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc cải thiện hạ
tầng đô thị, môi trường, giao thông và phát triển đô thị thông minh. Những dự
án này không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân mà còn tạo ra môi
trường đầu tư hấp dẫn, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến với Đà
Nẵng.
Trong
lĩnh vực du lịch, lượng khách Nhật Bản đến Đà Nẵng phục hồi mạnh mẽ sau đại
dịch COVID-19, đạt hơn 221.000 lượt khách chỉ riêng trong năm 2025, chiếm
khoảng 3,8% tổng lượng khách quốc tế đến thành phố. Điều này không chỉ góp phần
thúc đẩy ngành du lịch phát triển mà còn tạo điều kiện cho việc giao lưu văn
hóa, tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa hai dân tộc.
Bên
cạnh đó, các hoạt động giao lưu văn hóa, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, hợp
tác lao động và đối ngoại nhân dân giữa hai bên được duy trì thường xuyên.
Những sự kiện như Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản thành phố Đà Nẵng, Chương trình
giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản, các chương trình trao đổi sinh viên, thực
tập sinh và hợp tác đào tạo giữa các cơ sở giáo dục đã góp phần thắt chặt mối
quan hệ hữu nghị, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong tương
lai.
Theo
nhìn nhận của lãnh đạo thành phố, quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng và Nhật Bản đã
đạt được nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Những
thành tựu này không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên mà còn góp
phần nâng cao vị thế của Đà Nẵng trên trường quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập
và phát triển, việc tiếp tục duy trì và phát triển mối quan hệ này sẽ là một trong
những yếu tố then chốt giúp Đà Nẵng phát triển bền vững và toàn diện hơn trong
tương lai.
