Từng nợ đầm đìa, Hy Lạp giờ đây liên tục thặng dư ngân sách

Thặng dư ngân sách sơ cấp của Hy Lạp đạt hơn 5 tỷ euro trong 3 tháng đầu năm nay, lớn hơn gấp đôi so với mục tiêu gần 2,3 tỷ USD. Kết quả này cho thấy một sự thay đổi lớn ở Hy Lạp, quốc gia từng là tâm điểm của cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu hồi thập niên 2010.

Theo dữ liệu do Bộ Kinh tế và tài chính Quốc gia Hy Lạp công bố cách đây ít ngày, trong quý 1/2026, Chính phủ nước này đạt thặng dư ngân sách sơ cấp 5,175 tỷ USD, trong khi mục tiêu đề ra là 2,298 tỷ USD.

Cơ quan này nói rằng những khoản thu ngân sách sớm và một lần là nguyên nhân chính khiến mức thặng dư lớn tới như vậy. Nếu không tính các khoản thu như khoản hỗ trợ 884 triệu euro từ Quỹ Phục hồi của Liên minh châu Âu (EU) dành cho Hy Lạp lẽ ra được giải ngân vào tháng 6, hay một khoản 461 triệu euro từ Quỹ Đầu tư châu Âu, mức thặng dư ngân sách của quý 1 là 358 triệu USD.

Tuy nhiên, tình hình tài chính công của Athens đã có sự cải thiện rõ rệt trong những năm gần đây. Cùng kỳ năm 2025, thặng dư ngân sách sơ cấp của nước này là 5,148 tỷ USD.

Thu ngân sách ròng của Chính phủ Hy Lạp trong 4 tháng đầu năm nay đạt gần 25,2 tỷ euro, cao hơn 2,1 tỷ euro so với mục tiêu. Trong đó, thu từ thuế đạt hơn 22,7 tỷ euro. Chi ngân sách đạt gần 23,3 tỷ euro, ít hơn 686 triệu euro so với dự báo.

Nợ quốc gia của Hy Lạp hiện ở mức khoảng 362 tỷ euro (380 tỷ USD), với tỷ lệ nợ công trên tổng sản phẩm trong nước (GDP) được dự báo giảm về khoảng 137% trong năm nay, từ mức gần 146% của năm ngoái.

Sau khi nợ công đạt đỉnh hơn 209% GDP vào năm 2020, Hy Lạp đã thúc đẩy một trong những cuộc phục hồi kinh tế và giảm nợ đáng chú ý nhất trên toàn cầu. Nước này hiện đang tích cực đẩy nhanh việc trả nợ, thực hiện các khoản trả trước hàng tỷ euro đối với các gói cứu trợ ban đầu từ EU. Nhờ đó, tỷ lệ nợ công/GDP của Hy Lạp đã giảm hơn 60 điểm phần trăm so với đỉnh trong vòng 2 thập kỷ.

Xếp hạng tín nhiệm của Hy Lạp đã được cải thiện mạnh mẽ. Các tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn như Fitch đã đặt xếp hạng của Hy Lạp ở mức "BBB-" hoặc cao hơn, đi kèm triển vọng ổn định đến tích cực dựa trên cơ sở những nỗ lực quản lý ngân sách mạnh mẽ và giảm nợ bền vững.

Theo dự kiến, trong năm nay, Hy Lạp sẽ trả trước hạn khoảng 7 tỷ euro đã vay từ EU trong gói cứu trợ đầu tiên. Trong cuộc khủng hoảng nợ công, Hy Lạp đã nhận 3 gói cứu trợ trị giá tổng cộng 280 tỷ euro, tương đương hơn 327 tỷ USD.

Với thặng dư ngân sách sơ cấp mạnh mẽ và tăng trưởng GDP khả quan của Hy Lạp, các chuyên gia dự báo nợ quốc gia của nước này sẽ tiếp tục giảm đều đặn trong những năm tới. Theo đó, Hy Lạp được cho là sẽ không còn là nước nặng nợ nhất EU trong năm nay, “nhường lại” vị trí này cho Italy.

Tỷ lệ nợ công/GDP của Italy được Chính phủ nước này dự báo sẽ đạt đỉnh 138,6% trong năm 2026, tăng 1,5 điểm phần trăm so với năm 2025.

Trong 3 năm gần đây nhất, Hy Lạp đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đều đặn hơn 2% mỗi năm, cao hơn nhiều so với mức trung bình của EU, nhờ hoạt động đầu tư, nhu cầu trong nước và du lịch mạnh mẽ.