Chuyến thăm Anh của Tổng thống Trump hứa hẹn nhiều thỏa thuận lớn

Trong chuyến thăm, hai nhà nhà lãnh đạo sẽ ký kết “một thỏa thuận hợp tác công nghệ hàng đầu thế giới” và “một thỏa thuận trong lĩnh vực hạt nhân dân sự quan trọng”...

Tuần này, Mỹ và Anh dự kiến sẽ công bố nhiều thỏa thuận lớn về công nghệ và năng lượng hạt nhân dân sự trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới London. Chuyến thăm dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày thứ Tư (17/9).

Chính phủ Anh kỳ vọng chuyến thăm sẽ giúp thắt chặt quan hệ quân sự, an ninh và năng lượng giữa hai nước, sau khi London đạt được thỏa thuận thương mại và chỉ chịu mức thuế quan đối ứng cơ sở của Mỹ là 10%.

Theo lịch trình, lễ đón chính thức Tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào ngày thứ Tư theo nghi lễ hoàng gia. Vào ngày thứ Năm (18/9), Thủ tướng Anh Keir Starmer sẽ tiếp đón ông Trump tại dinh thự riêng của ông ở vùng đồng quê Chequers.

Tại đây, các cuộc thảo luận song phương sẽ diễn ra nhằm thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai nước trong các vấn đề như Ukraine, đồng thời hoàn thiện thỏa thuận thuế quan của Mỹ với nhôm và thép nhập khẩu từ Anh.

Theo ông David Pares, người phát ngôn của ông Starmer, trong chuyến thăm của ông Trump, hai nhà nhà lãnh đạo sẽ ký kết “một thỏa thuận hợp tác công nghệ hàng đầu thế giới” và “một thỏa thuận trong lĩnh vực hạt nhân dân sự quan trọng”.

“Mỹ và Anh có mối quan hệ gắn kết nhất thế giới. Tuần này, chúng ta sẽ chứng kiến sự thay đổi lớn trong mối quan hệ đó”, ông Pares phát biểu với phóng viên ngày Chủ nhật (14/9).

Theo các nhà phân tích, thời gian qua, ông Starmer và ông Trump đã vượt qua những khác biệt về quan điểm chính trị để phát triển mối quan hệ tốt đẹp. Thủ tướng Anh là nhà lãnh đạo quốc gia đầu tiên đạt đươc thỏa thuận với ông Trump về việc giảm thuế đối ứng.

Theo thỏa thuận này, Mỹ cho biết sẽ giảm thuế quan với cả ô tô, nhôm và thép nhập khẩu từ Anh. Trong khi các chi tiết liên quan tới thuế quan ô tô đã được thống nhất hồi tháng 6, thỏa thuận về thuế quan với nhôm và thép hiện vẫn chưa được hoàn tất.

“Chúng tôi đảm bảo sẽ đưa ra thông báo về thuế quan thép sớm nhất có thể”, Bộ trưởng Kinh doanh Anh Peter Kyle phát biểu với hãng tin BBC ngày 14/9.

Trước thềm chuyến thăm của ông Trump, hôm thứ Bảy (13/9), Anh thông báo nhận được cam kết đầu tư trị giá hơn 1,25 tỷ bảng Anh, tương đương 1,69 tỷ USD, từ các công ty Mỹ như PayPal, Bank of America.

Theo nguồn tin thân cận của hãng tin Reuters, công ty chế tạo chip Nvidia và startup trí tuệ nhân tạo OpenAI dự kiến ​​sẽ công bố các thỏa thuận đầu tư như một phần của thỏa thuận công nghệ được đề cập ở trên.

Nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây CoreWeave của Mỹ cũng cho biết sẽ công bố kế hoạch đầu tư vào Anh trong tuần này.

Ông Pares cho biết một quan chức Anh sẽ có mặt tại Mỹ vào ngày thứ Hai (15/9) để hoàn thiện các chi tiết về chuyến thăm của ông Trump.

Việc này trở nên phức tạp hơn sau khi ông Starmer quyết định sa thải đại sứ Anh tại Mỹ Peter Mandelson vào tuần trước do ông này có mối liên hệ với một tội phạm bị kết án tại Mỹ.

Đây sẽ là chuyến thăm thứ hai của ông Trump tới vương quốc Anh trong vòng hai tháng qua. Vào cuối tháng 7, ông đã dành thời gian tại sân golf ở Scotland.

Theo ông Pares, trong chuyến thăm tuần này, hai bên cũng sẽ đưa ra thông báo về việc tăng cường hợp tác văn hóa, bao gồm việc thúc đẩy phát triển bóng rổ ở Anh và phát triển quan hệ đối tác giữa các tổ chức di sản và nghệ thuật.