CII và HFIC được giao nghiên cứu dự án cải tạo Xa lộ Hà Nội 2

Hà Anh

30/03/2026, 20:53

Ban lãnh đạo CII cho biết dự án Xa lộ Hà Nội 2 được kỳ vọng tháo gỡ các "điểm nghẽn" giao thông tại các nút giao đồng mức thường xuyên gây ùn tắc vào giờ cao điểm.

Xa lộ Hà Nội.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (mã CII-HOSE) công bố về việc UBND TP.HCM ban hành công văn giao liên danh CII-HFIC làm nhà đầu tư đề xuất dự án BOT Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1.

Cụ thể: ngày 26/3/2026, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn chấp thuận giao Liên danh Nhà đầu tư Công ty CII và Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Tăng cường năng lực thông hành tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Xa lộ Hà Nội và Quốc lộ 1, đoạn từ cầu Sài Gòn đến nút giao Tân Vạn theo phương thức đối tác công tư (PPP) (“Xa lộ Hà Nội 2”).

Xa lộ Hà Nội 2 có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3.500 tỷ đồng với quy mô cải tạo 5 nút giao trọng điểm trên tuyến đường dài khoảng 15,4km.

Ban lãnh đạo CII cho biết dự án Xa lộ Hà Nội 2 được kỳ vọng tháo gỡ các "điểm nghẽn" giao thông tại các nút giao đồng mức thường xuyên gây ùn tắc vào giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, Xa lộ Hà Nội 2 còn có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối khu vực phía Đông Thành phố với các trung tâm công nghiệp - dịch vụ lớn tại Đồng Nai, Bình Dương (cũ) và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ), đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận về phía sân bay quốc tế Long Thành trong tương lai.

Trên hành lang chiến lược này việc nâng cao khả năng tiếp nhận, phân bổ lưu lượng và điều tiết giao thông trên tuyến Võ Nguyên Giáp - Xa lộ Hà Nội - Quốc lộ 1 không chỉ có ý nghĩa về hạ tầng vận tải mà còn góp phần phục vụ công tác ứng phó khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn và đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh, quốc phòng, song hành với tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo CII, việc được giao cùng đối tác nghiên cứu Xa lộ Hà Nội 2 tiếp tục khẳng định năng lực, kinh nghiệm và uy tín của CII trong lĩnh vực đầu tư phát triển hạ tầng giao thông.

Tính đến nay, bên cạnh 7 dự án đang vận hành thu phí với mức tăng trưởng ổn định, danh mục các dự án mới CII đang tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao làm nhà đầu tư lập đề xuất dự án có tổng quy mô lên tới 59.725 tỷ đồng.

Được biết, lợi nhuận sau thuế năm 2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán đạt 367,6 tỷ đồng, giảm 9,4 tỷ đồng (tương đương 2,5%) so với kết quả lợi nhuận sau thuế của Báo cáo tài chính trước kiểm toán.

Theo giải trình từ CII, so với năm 2024, lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh của công ty tiếp tục được duy trì ổn định, đạt 1.662 tỷ đồng năm 2025 và 1.664 tỷ đồng trong năm 2024, phản ánh hiệu quả vận hành cốt lõi của các dự án và hoạt động kinh doanh chính.

Lợi nhuận sau thuế năm 2025 biến động so với năm trước (lợi nhuận sau thuế 2024 đạt 620,7 tỷ đồng) chủ yếu trong năm 2024 công ty đã ghi nhận 430 tỷ đồng từ giá trị hợp lý tăng thêm của khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (“NBB”) khi Công ty đạt quyền kiểm soát.

Cũng liên quan đến giao dịch hợp nhất kinh doanh này, trong kỳ công ty đã hoàn tất việc xác định giá trị hợp lý đối với công ty con tại ngày mua. Theo quy định của Chuẩn mực kế toán Việt Nam, công ty đã áp dụng hồi tố cho giao dịch hợp nhất kinh doanh này và được trình bày tại thuyết minh số V. 15. Bên cạnh đó, công ty tiếp tục gia tăng tỷ lệ sở hữu từ 63,05% lên 79,79%, chênh lệch giữa giá trị khoản đầu tư tăng thêm và giá trị ghi sổ tài sản thuần tương ứng được ghi nhận trực tiếp vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo quy định của chuẩn mực hiện hành.

