SZL muốn bán hết hơn 1,2 triệu cổ phiếu quỹ

Trước đó, công ty chỉ bán được 558.000 cổ phiếu quỹ với giá giao dịch bình quân là 49.237 đồng/cổ phiếu...

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (mã SZL-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ.

Theo kế hoạch được thông qua, Sonadezi Long Thành dự kiến đăng ký bán toàn bộ hơn 1,2 triệu cổ phiếu quỹ nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Thời gian dự kiến giao dịch sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong quý 2, 3/2026.

Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn HoSE. Giá bán/khoảng giá đặt lệnh bán cổ phiếu quỹ theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và dự kiến không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phiếu, đảm bảo tuân thủ quy định.

Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với UBCKNN (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).

Trước đó, SZL đăng ký bán 1.770.300 cổ phiếu hiện có từ ngày 26/3 đến ngày 24/4 nhằm bổ sung vốn lưu động cho công ty với giá không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phiếu, nhưng công ty chỉ bán được 558.000 cổ phiếu quỹ với giá giao dịch bình quân là 49.237 đồng/cổ phiếu, do không có nhà đầu tư mua hết. Như vậy, SZL đã thu về gần 27,5 tỷ đồng từ giao dịch bán cổ phiếu quỹ nêu trên.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu quỹ của Sonadezi Long Thành giảm từ gần 1,8 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 1,2 triệu cổ phiếu như hiện tại.

Kết thúc quý 1/2026, SZL ghi nhận tổng doanh thu tăng 10,79% đạt hơn 139 tỷ đồng; chi phí tăng 6,97% còn hơn 99 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 21,55% lên hơn 32 tỷ đồng là do tăng doanh thu hoạt động cho thuê nhà xưởng.