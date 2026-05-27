SZL muốn bán hết hơn 1,2 triệu cổ phiếu quỹ

Hà Anh

27/05/2026, 18:57

Trước đó, công ty chỉ bán được 558.000 cổ phiếu quỹ với giá giao dịch bình quân là 49.237 đồng/cổ phiếu...

Sơ đồ giá cổ phiếu SZL trên TradingView.

Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành (mã SZL-HOSE) công bố Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ.

Theo kế hoạch được thông qua, Sonadezi Long Thành dự kiến đăng ký bán toàn bộ hơn 1,2 triệu cổ phiếu quỹ nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động cho công ty.

Thời gian dự kiến giao dịch sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo bán cổ phiếu quỹ. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch, dự kiến trong quý 2, 3/2026.

Phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn HoSE. Giá bán/khoảng giá đặt lệnh bán cổ phiếu quỹ theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch và dự kiến không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phiếu, đảm bảo tuân thủ quy định.

Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt bán tối thiểu từ 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với UBCKNN (khối lượng đặt bán không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng bán còn lại ít hơn 3%).

Trước đó, SZL đăng ký bán 1.770.300 cổ phiếu hiện có từ ngày 26/3 đến ngày 24/4 nhằm bổ sung vốn lưu động cho công ty với giá không thấp hơn 45.000 đồng/cổ phiếu, nhưng công ty chỉ bán được 558.000 cổ phiếu quỹ với giá giao dịch bình quân là 49.237 đồng/cổ phiếu, do không có nhà đầu tư mua hết. Như vậy, SZL đã thu về gần 27,5 tỷ đồng từ giao dịch bán cổ phiếu quỹ nêu trên.

Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu quỹ của Sonadezi Long Thành giảm từ gần 1,8 triệu cổ phiếu xuống còn hơn 1,2 triệu cổ phiếu như hiện tại.

Kết thúc quý 1/2026, SZL ghi nhận tổng doanh thu tăng 10,79% đạt hơn 139 tỷ đồng; chi phí tăng 6,97% còn hơn 99 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế tăng 21,55% lên hơn 32 tỷ đồng là do tăng doanh thu hoạt động cho thuê nhà xưởng.

GAS bổ nhiệm nhiều nhân sự mới

GAS thông báo miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với ông Triệu Quốc Tuấn do hết nhiệm kỳ; ông Nguyễn Thanh Hào do ông Hào xin từ nhiệm; ông Nguyễn Công Minh - Kiểm soát viên do ông này hết nhiệm kỳ.

Ba lãnh đạo cao cấp của EIB đồng loạt xin từ nhiệm

Ngân hàng Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Eximbank (mã EIB-HOSE) cho biết đã nhận được đơn từ nhiệm của ba lãnh đạo cấp cao gồm ông Đào Hồng Châu, Nguyễn Hồ Hoàng Vũ và Nguyễn Hướng Minh.

Khởi tố ông Nguyễn Duy Dũng, thành viên Hội đồng quản trị Vinatrans

CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam - Vinatrans (mã VIN-UPCoM) thông báo nhận được thông báo khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Duy Dũng do sai phạm tại Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung.

HDB tăng sở hữu tại Chứng khoán HD lên 90% và sẽ IPO công ty này vào tháng 9

HDBank cho biết đã hoàn tất giao dịch nâng tỷ lệ sở hữu tại HDS lên 90%, tương ứng 986.462.382 cổ phiếu và HDS đã trở thành công ty con của HDBank và Báo cáo tài chính của HDS sẽ được hợp nhất vào Báo cáo tài chính họp nhất của HDBank kể từ quý 2/2026.

68 cổ phiếu bị cắt margin trên HOSE

HOSE cho biết vừa bổ sung cổ phiếu ITD của CTCP Công nghệ ITD vào danh sách bị cắt margin do công ty nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế.

