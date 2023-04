CMC Telecom giành giải thưởng kép tại giải “Oscar của giới viễn thông" châu Á

Với 2 giải Cloud sáng tạo của năm (Cloud Initiative of the Year) và Hạ tầng sáng tạo của năm (Infrastructure Initiative of the Year), CMC Telecom đã vinh dự trở thành đại diện Việt Nam duy nhất nhận được giải thưởng viễn thông danh giá nhất châu lục này bên cạnh các tập đoàn và công ty viễn thông công nghệ hàng đầu châu Á như Tencent, Singtel, China Mobile International, Hong Kong Telecom, Telekom Malaysia, Colt Technology Services, Starhub…

Ông Đặng Tùng Sơn - Phó Tổng giám đốc/Giám đốc Kinh doanh và Marketing CMC Telecom phát biểu tại lễ trao giải: “CMC Telecom rất vinh dự khi đại diện Việt Nam sánh vai với các công ty công nghệ hàng đầu châu Á. Năm nay CMC Telecom kỷ niệm tròn 15 năm, 2 giải sáng tạo Cloud và Hạ tầng số chính là sự ghi nhận lớn lao cho những nỗ lực không ngừng của chúng tôi trong hành trình theo đuổi sứ mệnh cung cấp dịch vụ tiêu chuẩn World Class mà CMC Telecom hướng đến trong suốt 15 năm qua.”

Ông Đặng Tùng Sơn - Phó Tổng giám đốc/Giám đốc Kinh doanh và Marketing CMC Telecom phát biểu tại lễ trao giải.

Đối với hạng mục hạ tầng sáng tạo, các chuyên gia đến từ Big 4 (Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PwC) đánh giá dựa trên các tiêu chí về hiệu quả kinh doanh, thông số kỹ thuật, khả năng vận hành sáng tạo và an toàn theo các tiêu chuẩn quốc tế. Một trong những yếu tố quan trọng giúp CMC Telecom được chấm điểm cao nhất cho giải thưởng “Infrastructure Initiative of the Year” chính là hệ sinh thái Data Center (DC) trung lập, đặc biệt là CMC DC Tân Thuận, DC hiện đại và an toàn nhất tại Việt Nam. Đây là trung tâm dữ liệu thế hệ mới đầu tiên ở Việt Nam có chứng chỉ PCI DSS, TVRA và chứng chỉ Uptime Tier III cho cả thiết kế và xây dựng.

CMC Data center Tân Thuận được chính thức đưa vào vận hành từ tháng 5/2022.

Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid, CMC Telecom vẫn có bước phát triển vượt bậc trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu: Doanh thu có mức tăng trưởng cao gần 20% năm 2022. Trong đó, tính riêng khối Ngân hàng - Tài chính – Bảo hiểm, thị phần về DC của CMC Telecom đã dẫn đầu thị trường (thị phần chiếm tới 40% trong 3 năm trở lại đây).

CMC Cloud của CMC Telecom cũng xuất sắc giành giải Cloud sáng tạo của năm nhờ năng lực kết nối trực tiếp và quản trị đồng thời 3 dịch vụ điện toán đám mây hàng đầu thế giới là Google Cloud, Microsoft Azure và AWS. Đây là nền tảng điện toán đám mây “made in Vietnam” do CMC Telecom nghiên cứu, phát triển từ năm 2015 và đang chiếm vị trí số 1 về thị phần Cloud nội địa. Phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của hàng nghìn khách hàng trong các lĩnh vực khác nhau như Tài chính – Ngân hàng, E-commerce, Bán lẻ, Logistics, Giáo dục…, CMC Cloud có cơ hội liên tục đổi mới, phát triển để mang tới khả năng tùy biến, ổn định và an toàn bảo mật cao nhất.

CMC Cloud Platform cho phép quản lý nhiều “đám mây” trên một trang quản trị.

Là hệ sinh thái hạ tầng đám mây mở, đa dạng và quy mô lớn, hệ sinh thái CMC Cloud có tới 9 nhóm sản phẩm dịch vụ: Compute, Storage, Networking, Databases, Containers, Management & governance, Content delivery, Automation, Security. Doanh nghiệp có thể dễ dàng điều chỉnh lưu lượng tài nguyên phù hợp với nhu cầu sử dụng theo các khoảng thời gian khác nhau và chỉ cần trả phí theo lưu lượng sử dụng thực tế. Với CMC Cloud giúp doanh nghiệp có thể triển khai, thử nghiệm ngay các dự án về Big Data, AI, IoT, Blockchain... không cần bỏ ra chi phí đầu tư hạ tầng mà vẫn tối ưu được thời gian, chi phí.

Asian Telecom Awards được biết đến là “Oscar của giới viễn thông” châu Á được tổ chức hằng năm từ 2003 nhằm tôn vinh và công nhận những thành tựu nổi bật, sáng kiến mới mẻ, mang lại giá trị bền vững cho khách hàng và góp phần cho sự phát triển chung của các công ty viễn thông. Đây là một trong những giải thưởng uy tín nhất châu Á được các doanh nghiệp và tổ chức hàng đầu khu vực luôn nỗ lực để đạt được.