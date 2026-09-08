Cơ chế hỗ trợ người sử dụng đất khi triển khai dự án điện hạt nhân

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.26/2026/NQ-CP về hỗ trợ bảo đảm sinh kế, ổn định đời sống và tái định cư cho người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án điện hạt nhân đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư...

Ảnh minh họa: Thanh Xuân

Đối tượng áp dụng là địa phương có nhà máy điện hạt nhân đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư (trường hợp cụ thể là tỉnh Khánh Hòa); hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định có nguồn gốc lấn, chiếm mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất; và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Trong đó, quy mô các trường hợp thuộc diện xem xét hỗ trợ gồm 65 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp ổn định có nguồn gốc lấn, chiếm trước ngày 1/7/2014, với tổng diện tích đất 22,62 ha; nhóm sử dụng đất nông nghiệp ổn định có nguồn gốc lấn, chiếm từ ngày 1/7/2014 đến trước khi Nghị quyết số 174/2024/QH15 có hiệu lực thi hành có 33 trường hợp, với tổng diện tích 11 ha.

MỨC HỖ TRỢ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH THEO TỪNG TRƯỜNG HỢP

Cụ thể, các hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp ổn định có nguồn gốc lấn, chiếm trước ngày 1/7/2014, thuộc phạm vi thu hồi đất theo Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 4/4/2025 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc thu hồi đất đã giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ ven biển Ninh Phước (nay là Ban Quản lý rừng phòng hộ Tân Giang - Thuận Nam) tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, giao cho UBND xã Phước Dinh quản lý mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất theo quy định, thì được hưởng các khoản hỗ trợ chi trả bằng tiền.

Đó là khoản tiền hỗ trợ đối với đất thu hồi bằng mức tiền bồi thường của loại đất nông nghiệp thu hồi đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương. Việc xác định tiền bồi thường về đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành;

Khoản tiền hỗ trợ đối với tài sản gắn liền với đất thu hồi bằng mức tiền bồi thường giá trị tài sản gắn liền với đất. Việc xác định tiền bồi thường về tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành;

Khoản tiền hỗ trợ bảo đảm sinh kế, ổn định đời sống bằng 1 lần giá của loại đất nông nghiệp thu hồi trong Bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhân (x) với 1,5 lần đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.

CHÍNH SÁCH VỀ TÁI ĐỊNH CƯ

Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ổn định có nguồn gốc lấn, chiếm từ ngày 1/7/2014 đến trước khi Nghị quyết số 174/2024/QH15 có hiệu lực thi hành, chính sách hỗ trợ cũng được áp dụng theo quy định riêng.

Theo đó, trường hợp sử dụng đất nông nghiệp ổn định có nguồn gốc lấn, chiếm từ ngày 1/7/2014 đến trước ngày Nghị quyết số 174/2024/QH15 có hiệu lực thi hành do UBND cấp xã quản lý (bao gồm cả các trường hợp lấn, chiếm đất thuộc phạm vi thu hồi đất theo Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 4/4/2025 của UBND tỉnh Ninh Thuận), không được bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất, thì được hưởng các khoản hỗ trợ chi trả bằng tiền như sau: Khoản tiền hỗ trợ đối với đất thu hồi bằng 80% mức tiền bồi thường của loại đất nông nghiệp thu hồi đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi, nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương. Việc xác định tiền bồi thường về đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành;

Khoản tiền hỗ trợ đối với tài sản gắn liền với đất thu hồi bằng 80% mức tiền bồi thường giá trị tài sản gắn liền với đất. Việc xác định tiền bồi thường về tài sản gắn liền với đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành;

Khoản tiền hỗ trợ bảo đảm sinh kế, ổn định đời sống bằng 1 lần giá của loại đất nông nghiệp thu hồi trong Bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi, nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương.

Đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở gắn liền với đất, phải di chuyển chỗ ở và không còn chỗ ở nào khác trên địa bàn cấp xã nơi có đất thu hồi, thì được giao đất tái định cư và phải nộp 50% giá trị suất tái định cư tối thiểu đối với trường hợp được giao suất tái định cư tối thiểu. Trường hợp được giao đất tái định cư lớn hơn suất tái định cư tối thiếu, thì phải nộp 50% giá trị suất tái định cư tối thiểu và nộp 100% giá trị tăng thêm của giá trị suất tái định cư được giao so với giá trị suất tái định cư tối thiểu.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5/9/2026 và hết hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết số 206/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật chấm dứt hiệu lực.

Liên quan đến dự án, Nghị quyết số 44/2026/QH16 của Quốc hội đã tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 41/2009/QH12 ngày 25/11/2009, thành 3 dự án độc lập, gồm: Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1; Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2; Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.