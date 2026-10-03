Phát Đạt ra mắt tháp biểu tượng mới ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn

Sáng 2/10, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR:HOSE) chính thức giới thiệu dự án Q’Terra đến thị trường Hà Nội.

Đây là cột mốc tiếp theo của doanh nghiệp trên hành trình chinh phục nhà đầu tư phía Bắc với toà tháp biểu tượng mới tại Quy Nhơn dựa trên ba lớp giá trị: Vị trí trung tâm của trung tâm, kiến trúc mang bản sắc địa phương và trải nghiệm nghỉ dưỡng được quản lý vận hành bởi đơn vị quốc tế.

Q’Terra được phát triển với quy mô 39 tầng, cung cấp 864 căn hộ du lịch. Dự án có cơ cấu sản phẩm linh hoạt, từ studio 32–38 m2, căn một phòng ngủ 52,7 m2 đến các căn hai phòng ngủ diện tích 72,1–77,6 m2, linh hoạt lựa chọn bàn giao, phù hợp đa dạng nhu cầu lưu trú từ cá nhân, cặp đôi đến gia đình. Hiện Q’Terra đã đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán căn hộ du lịch.

TOẠ ĐỘ TRUNG TÂM MANG DÁNG HÌNH DI SẢN

Trong bối cảnh quỹ đất tại lõi đô thị ngày càng hữu hạn, vị trí trở thành thước đo giá trị và độ khan hiếm của bất động sản, đặc biệt với những nhà đầu tư tìm kiếm các tài sản khó tái lập.

Phối cảnh Q’Terra trực diện biển, ngay quảng trường trung tâm Quy Nhơn.

Tọa lạc tại số 1 Ngô Mây, phường Nam Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, Q’Terra sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm phố biển khi ngay giao điểm các trục đường huyết mạch: Ngô Mây - An Dương Vương - Diên Hồng - Nguyễn Tất Thành - Xuân Diệu. Từ dự án, chỉ cần đi bộ qua đường, du khách có thể tiếp cận dải bờ biển Ghềnh Ráng – Tiên Sa, quảng trường Nguyễn Tất Thành, quảng trường Quy Nhơn và kết nối các điểm đến văn hóa, du lịch đặc trưng của địa phương như Bãi Trứng, làng chài Lý Nhơn, Eo Gió, Kỳ Co… chỉ từ 15-30 phút lái xe.

Song song vị trí, kiến trúc chính là cách Q’Terra tạo nhận diện riêng cho toà tháp này. Dự án lấy cảm hứng từ văn hóa Chăm Pa - một phần quan trọng trong di sản của vùng đất Bình Định trước đây. Hệ thống tháp Chăm, nghệ thuật điêu khắc cùng những đường nét và hoa văn đặc trưng được chắt lọc để chuyển hóa vào ngôn ngữ kiến trúc đương đại. Tên gọi Q’Terra cũng được đặt trong câu chuyện về vùng đất: “Q” gợi nhắc Quy Nhơn, trong khi “Terra” trong tiếng Latinh mang nghĩa đất, gợi liên tưởng đến đất mẹ và cội nguồn.

Trong thiết kế, hoa văn Chăm H’Roi và sắc terracotta (màu của đất nung), được lựa chọn làm một dấu ấn nhận diện, tạo sự kết nối giữa chất liệu truyền thống và diện mạo đương đại.

Nội thất kết hợp chất liệu bản địa và đương đại.

Lợi thế của Q’Terra được bổ sung khi sánh đôi cùng khách sạn Courtyard by Marriott. Hai công trình tạo nên cặp tháp biểu tượng tại trung tâm Quy Nhơn, trong đó một bên mang dấu ấn của thương hiệu lưu trú quốc tế, một bên chuyển tải bản sắc địa phương qua kiến trúc và trải nghiệm.

Bên trong Q’Terra, tinh thần ấy tiếp tục được thể hiện qua không gian hoàn thiện nội thất, đan cài dấu ấn bản địa vào hệ thống tiện ích nghỉ dưỡng dưới sự quản lý vận hành chuyên nghiệp.

“Phát triển Q’Terra, chúng tôi không bắt đầu bằng câu hỏi ‘có gì để làm’, mà là cần giữ và phát huy những điểm nổi bật nào. Với Q’Terra, mục tiêu không chỉ là đáp ứng nhu cầu lưu trú, mà còn để du khách khi đến Quy Nhơn có thể cảm nhận rõ hơn tinh thần vùng đất, văn hóa bản địa và niềm tự hào xứ Nẫu trong từng trải nghiệm”, đại diện Phát Đạt chia sẻ.

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG TỪ THƯƠNG HIỆU PHÁT ĐẠT CÙNG CÁC ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

Tại sự kiện ra mắt Q’Terra, Nhà phát triển Phát Đạt cũng chính thức công bố sự đồng hành của các đối tác nhằm bổ sung năng lực chuyên môn ở các khâu triển khai, dịch vụ, xây dựng và tài chính của dự án. Trong đó, Big Four tham gia tư vấn chiến lược và triển khai, CBRE đảm nhiệm vai trò quản lý vận hành quốc tế, trong khi MB Bank là ngân hàng tài trợ và đồng hành cùng dự án. Song song, Nhà phát triển cũng chính thức ký kết với 48 đại lý phân phối, chính thức giới thiệu Q’Terra ra thị trường.

Sự kiện ra mắt Q’Terra diễn ra tại Hà Nội.

Ông Bùi Quang Anh Vũ – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR:HOSE) cho biết, đến nay, thương hiệu doanh nghiệp đã hiện diện tại nhiều thị trường như TP.HCM - bao gồm Bình Dương (cũ), Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), Gia Lai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,... Danh mục sản phẩm trải rộng từ bất động sản nhà ở đến du lịch - nghỉ dưỡng, phản ánh một quá trình phát triển theo hướng mở rộng nhưng vẫn giữ sự chọn lọc nhất định.

“Với Q’Terra, chúng tôi vẫn tiếp tục theo đuổi cách chọn lọc này, bằng một sản phẩm được đầu tư bài bản và một hệ thống đối tác cùng chung tiêu chuẩn về chất lượng”, đại diện Nhà phát triển Phát Đạt nhấn mạnh.

Đáng chú ý, sau hơn 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Phát Đạt đã được nhận diện trong nhóm doanh nghiệp bất động sản hàng đầu và đang hướng tới một kỷ nguyên kiến tạo giá trị mạnh mẽ, bền vững hơn. Năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục được ghi nhận qua một số giải thưởng như Top 10 Thương hiệu Tiêu biểu Châu Á – Thái Bình Dương, Top Thương hiệu Mạnh Quốc gia và Top 10 Chủ đầu tư Bất động sản Uy tín,…