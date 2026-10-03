QP Green Park: Tâm điểm an cư trên hành lang tăng trưởng mới của TP.HCM

Cộng hưởng cùng uy tín và năng lực triển khai của QP Holdings, dự án không chỉ là tâm điểm đón đà tăng trưởng mà còn sở hữu nền tảng vững chắc để hiện thực hóa các tiềm năng sinh lời thực.
Nằm trên trục giao thương ĐT742, QP Green Park đón đầu trọn vẹn đề án quy hoạch mới. Cụ thể, sau khi sáp nhập, dự án sẽ chính thuộc phường Bình Cơ, TP.HCM - khu vực được hình thành từ toàn bộ xã Bình Mỹ (Bắc Tân Uyên cũ) và phường Hội Nghĩa (Tân Uyên cũ). Đối với thị trường bất động sản, cú hích "lên phường" và "về TP.HCM" là bệ phóng hoàn hảo giúp nâng tầm vị thế dự án, đồng thời mở ra dư địa tăng giá vượt trội.
Theo định hướng quy hoạch, phường Bình Cơ sẽ trở thành hạt nhân phát triển mới, thu hút mạnh mẽ dòng vốn đầu tư. Đáng chú ý, các dự án đô thị gắn liền với Vành đai 4 và các trục giao thông huyết mạch như QP Green Park sẽ đóng vai trò nền tảng thúc đẩy kết nối, góp phần mở rộng không gian đô thị cho toàn khu vực.
QP Green Park nằm đối diện ngay khu công nghiệp VSIP II, tọa lạc đúng vùng chuyển tiếp giữa không gian đô thị - công nghiệp đã hình thành của và đang bứt phá mạnh mẽ của khu vực Đông Bắc TP. HCM.
Ở quy mô rộng hơn, Vành đai 4 và đường Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (dài 48km) đang mở thêm hướng kết nối chiến lược với mạng lưới logistics Đông Nam Bộ, hướng thẳng về sân bay Long Thành và cảng Cái Mép - Thị Vải. Đặc biệt, QP Green Park sở hữu lợi thế vượt trội khi nằm kề cận và có tuyến đường song hành kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành. Lợi thế này tạo thành một mạng lưới giao thông liền mạch, giúp cư dân dễ dàng tiếp cận các đại lộ lớn và rút ngắn tối đa thời gian di chuyển liên vùng.
Nhờ lợi thế tiếp cận qua trục ĐT742 và mạng lưới đường song hành, QP Green Park kiến tạo một "độ lùi hoàn hảo" cho không gian sống chuẩn sinh thái. Cư dân dễ dàng hòa vào nhịp giao thương sầm uất trên các đại lộ lớn, nhưng vẫn giữ được khoảng cách tinh tế để tách biệt tổ ấm khỏi khói bụi, tiếng ồn và dòng xe tải trọng nặng từ tuyến cao tốc. Đó chính là tổ ấm yên tĩnh, trong lành, đúng với tinh thần "Green Park".
Với công nhân, kỹ sư, chuyên gia và các gia đình làm việc lâu dài tại địa bàn công nghiệp, thời gian di chuyển đến nơi làm việc cùng khả năng tiếp cận thương mại, giáo dục, dịch vụ hằng ngày là yếu tố then chốt khi chọn nơi ở. Khi hạ tầng liên vùng hoàn thiện, nhu cầu ở thực tại các địa bàn nằm trên hoặc gần các trục kết nối mới được dự báo sẽ tăng nhanh. QP Green Park có lợi thế đón đầu nhu cầu này ngay từ giai đoạn hạ tầng đang triển khai, thay vì chạy theo sau khi hạ tầng đã hoàn thiện.
Trong chiến lược 2026–2030, QP Green Park được xác định là một trong những dự án trọng điểm của QP Holdings, khẳng định năng lực nhà phát triển bất động sản phân khúc dân dụng của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.
QP Holdings nhà phát triển bất động sản uy tín và chuyên nghiệp tại Việt Nam, hoạt động trên ba lĩnh vực cốt lõi gồm: Bất động sản dân dụng, Bất động sản công nghiệp và Đầu tư tài chính, trong đó Bất động sản dân dụng là trụ cột chiến lược.
QP Holdings hiện là công ty đại chúng với mã chứng khoán HKT. QP Holdings đã triển khai các kế hoạch tăng vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính và khả năng thực hiện dự án, đồng thời tăng tính minh bạch thông tin đối với khách hàng, đối tác và cổ đông.
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