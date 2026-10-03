Đồng Nai lên kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026

Năm 2026, Đồng Nai có 35 khu đất, thửa đất được tập trung nguồn lực để tổ chức đấu giá; 44 khu đất, thửa đất tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý; 46 khu đất, thửa đất tập trung thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng...

Ảnh minh họa: Thanh Xuân

Đồng Nai đang chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng nhiều khu đất, thửa đất. Các khu đất, thửa đất ở những giai đoạn khác nhau, từ trường hợp đã hoàn thành phương án đấu giá, đến trường hợp cần hoàn thiện thủ tục pháp lý, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo lập quỹ đất.

ĐƯA 35 KHU ĐẤT VÀO DANH MỤC ĐẤU GIÁ

Theo kế hoạch, Đồng Nai có 35 khu đất, thửa đất với tổng diện tích 11.836.639 m2 được tập trung nguồn lực, để tổ chức đấu giá trong năm 2026. Trong số này, 21 khu đất đã được phê duyệt phương án đấu giá. Nhiều khu đất có quy mô lớn là: khu đất dự án khu phức hợp đô thị sinh thái và công viên chuyên đề tại xã Phước An, diện tích 1.019.443 m2; khu đất cụm công nghiệp Long Giao tại Cẩm Mỹ, Xuân Đường, diện tích 559.324,7 m2; khu dân cư, đô thị, dịch vụ và thương mại Minh Lập tại xã Nha Bích, diện tích 159.455 m2; khu đất tại phường Dầu Giây khoảng 144.951,8 m2.

Ngoài ra, còn có thửa đất số 135, tờ bản đồ địa chính số 73 tại phường Long Khánh, diện tích 59.502,6 m2, là khu đất thu hồi của Công ty Dong Yang Việt Nam; dự án chợ và khu phố chợ tại xã An Phước, diện tích 26.406 m2; thửa đất số 1597, tờ bản đồ địa chính số 18 tại phường Dầu Giây, diện tích 18.590 m2...

Bên cạnh những khu đất đã được phê duyệt phương án đấu giá, 14 khu đất, thửa đất khác đang thực hiện thủ tục liên quan, như: khu đất tại xã An Viễn, diện tích 3.518.261 m2; khu đất tại phường Long Thành, diện tích 3.254.400 m2; khu đất tại phường Thống Nhất, diện tích 848.117 m2; khu đất khu đô thị - thương mại - dịch vụ hỗn hợp tại phường Trấn Biên, diện tích 516.500 m2; khu đất dự án Chợ nông sản Dầu Giây giai đoạn 2, diện tích 484.144 m2; khu dân cư tại phường Hàng Gòn, diện tích 238.456,3 m2.

Cùng với danh mục các khu đất trên, tỉnh Đồng Nai cũng đưa vào kế hoạch 44 khu đất, thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất (thành phố và các chi nhánh) và UBND cấp xã quản lý, cần hoàn thiện các thủ tục pháp lý trong năm 2026 với tổng diện tích 1.140.715 m2. Trong đó, khu đất, thửa đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý có tổng diện tích 835.171,4m2; khu đất, thửa đất do các chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý có tổng diện tích 116.037 m2; khu đất, thửa đất do UBND cấp xã quản lý có tổng diện tích 189.507 m2.

Theo kế hoạch, Trung tâm Phát triển quỹ đất (thành phố và các chi nhánh), UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành và địa phương liên quan tập trung nguồn lực, để hoàn thành các thủ tục pháp lý trong năm 2026, kịp thời đưa ra tổ chức đấu giá ngay trong quý 1/2027. Với trường hợp đủ điều kiện, việc đấu giá có thể được thực hiện ngay năm 2026.

3 KHU ĐẤT PHỤC VỤ CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH

Một nội dung khác trong Kế hoạch là danh mục 3 khu đất đấu giá để đưa vào sử dụng, phục vụ hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, gồm: Khu đất thành phố Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Airport City (các lô KH1, KH3, KH5, KH6), diện tích 413.800 m2; Khu đất thành phố Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Airport City (các lô KH2, KH4, KH7, KH8), diện tích 696.264 m2; Trung tâm điều hành hãng hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (các lô CQ1.A, CQ2.A, CQ3.A), diện tích 482.800 m2.

Để triển khai, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với sở, ngành và địa phương hoàn thành thủ tục liên quan, bảo đảm đủ điều kiện để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2026 đối với 3 khu đất. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tham mưu thủ tục thu hồi đất và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố quản lý, đồng thời xây dựng phương án đấu giá đất thành phố Cảng hàng không quốc tế Long Thành - Airport City (các lô KH2, KH4, KH7, KH8). Toàn bộ nguồn thu từ công tác đấu giá quyền sử dụng đất, sau khi trừ chi phí liên quan, được nộp về ngân sách Trung ương.

Song song với đó, Đồng Nai tiếp tục đưa vào Kế hoạch danh mục 46 khu đất, thửa đất tập trung thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, tạo lập quỹ đất và các thủ tục liên quan, với tổng diện tích 5.448,31 ha.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND xã, phường liên quan tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất và thủ tục liên quan theo quy định về quy hoạch, nhà ở và đầu tư. Đồng thời, Sở Xây dựng, Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về quy hoạch, nhà ở, đầu tư và đất đai đối với các khu đất. Trường hợp những khu đất hoàn thành đầy đủ điều kiện để đưa ra đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khẩn trương tổ chức đấu giá trong năm 2026, nhằm tăng nguồn thu ngân sách trên địa bàn.

Việc chuẩn bị quỹ đất để đấu giá cũng gắn với yêu cầu khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, phục vụ mục tiêu phát triển của địa phương. Tại kỳ hop thứ 5 (chuyên đề) HĐND TP.Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu nhận định Đồng Nai đang đứng trước yêu cầu phát triển mới. Trong đó, đất đai vừa là “không gian phát triển”, vừa là nguồn lực đặc biệt để đầu tư hạ tầng, chỉnh trang, tái thiết và kiến tạo các khu vực đô thị mới. Vì vậy, nếu được quy hoạch, quản lý và khai thác tốt, giá trị đất đai tăng thêm từ quá trình đô thị hóa, đầu tư hạ tầng sẽ trở thành nguồn lực quay trở lại phục vụ phát triển Thành phố và nâng cao đời sống nhân dân.