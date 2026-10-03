FREA HCM: Xây dựng hệ sinh thái 5 trụ cột, tăng cường liên kết doanh nghiệp

Tại Đại hội, FREA HCM cũng kiện toàn Ban Chấp hành khóa I, nhiệm kỳ 2026-2029. Ông Đỗ Văn Hiếu được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch FREA HCM. FREA HCM đặt nền móng cho mô hình hoạt động mới. Trong đó tài chính, bất động sản, pháp lý, công nghệ và truyền thông được xác định là “05 trụ cột” chiến lược để kết nối, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Theo ông Đỗ Văn Hiếu, Chủ tịch FREA HCM, hoạt động trong lĩnh vực tài chính và bất động sản không chỉ đơn thuần là câu chuyện về dòng vốn hay tài sản. Quá trình triển khai một dự án, một thương vụ đầu tư hay hoạt động sản xuất kinh doanh còn liên quan đến pháp lý, công nghệ, dữ liệu và khả năng truyền thông minh bạch.
Trong đó, tài chính được đặt ở vị trí trung tâm khi nhu cầu về vốn của doanh nghiệp ngày càng đa dạng. Nguồn lực tài chính không chỉ đến từ ngân hàng mà còn có thể liên quan đến quỹ đầu tư, công ty chứng khoán, bảo hiểm, công nghệ tài chính và các mô hình huy động vốn khác. Trong khi đó, bất động sản được nhìn nhận là lĩnh vực có tính liên ngành cao, khi một dự án cần đồng thời nguồn vốn, pháp lý, quy hoạch, công nghệ, xây dựng, quản lý vận hành và các dịch vụ hỗ trợ.
FREA HCM hiện có 55 hội viên chính thức hoạt động trong nhiều lĩnh vực như sản xuất, xây dựng, thương mại - dịch vụ, ngân hàng, du lịch, y tế, giáo dục, cơ khí, điện lạnh, dược liệu và dịch vụ ăn uống. Bên cạnh đó, khoảng 300 doanh nghiệp, doanh nhân và cơ sở kinh doanh đang nằm trong danh sách dự bị để xem xét kết nạp trong thời gian tới.
Một trong những định hướng quan trọng của FREA HCM là làm cầu nối giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với chính quyền, các sở, ngành địa phương và các hội nghề nghiệp. Qua đó, FREA HCM có thể tham gia đóng góp ý kiến liên quan đến cơ chế, chính sách và môi trường sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo không gian để doanh nghiệp phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.
Trong khuôn khổ Đại hội, FREA HCM đã ký kết 5 chương trình hợp tác với các tổ chức, hiệp hội và đơn vị thuộc nhiều lĩnh vực. Các chương trình hợp tác này nhằm mở rộng kênh kết nối, tìm kiếm đối tác, thúc đẩy giao thương, đào tạo và hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của hội viên. Những thỏa thuận này bao gồm hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, Tạp chí Doanh Nghiệp Hội Nhập, Viện Khoa Học Pháp Lý và Phát Triển Doanh Nghiệp, Chi hội Doanh Nhân Trẻ Long Thành và Nhơn Trạch, Hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Bà Rịa – Long Đất.
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