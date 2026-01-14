Thứ Tư, 14/01/2026

Cổ đông BBC phê duyệt cổ tức kỷ lục 373,5% trước khi rời sàn

Hà Anh

14/01/2026, 07:36

Cổ đông công ty thống nhất nguồn vốn dự kiến sử dụng để chi trả thêm cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 là hơn 722,5 tỷ đồng - trong đó có gần 141 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại có thể sử dụng và hơn 581,6 tỷ hoàn nhập nêu trên.

Sơ đồ giá cổ phiếu BBC trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu BBC trên TradingView.

Công ty Cổ phần BIBICA (mã BBC-HOSE) thông báo Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2025.

Theo đó, cổ đông BBC đã thông qua việc hoàn nhập toàn bộ Quỹ đầu tư phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty cổ phần Bibica với tổng số tiền hoàn nhập là hơn 581,6 tỷ đồng.

Mục đích của việc hoàn nhập nhằm cơ cấu lại các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu; tăng tính linh hoạt trong việc sử dụng nguồn vốn của Công ty và tạo cơ sở để Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định chính sách phân phối lợi nhuận, bao gồm việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, đảm bảo hài hòa giữa nhu cầu tái đầu tư và lợi ích của cổ đông.

Đồng thời, cổ đông công ty thống nhất nguồn vốn dự kiến sử dụng để chi trả thêm cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 là hơn 722,5 tỷ đồng - trong đó có gần 141 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại có thể sử dụng và hơn 581,6 tỷ hoàn nhập nêu trên.

Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thêm cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ chi trả: 353,5% mệnh giá, tương đương 35.350 đồng/cổ phiếu.

Trước đó, Bibica đã chia cổ tức bằng tiền năm 2024 với tỷ lệ 20% vào ngày 28/11/2025. Cộng với mức bổ sung vừa được thông qua, tỷ lệ cổ tức bằng tiền được nâng lên 373,5% (01 cổ phiếu sẽ nhận tổng cộng 37.350 đồng).

Bên cạnh đó, BBC cũng thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 5% mệnh giá/cổ phần, tương đương 500 đồng/cổ phiếu;

BBC cho biết việc tạm ứng cổ tức năm 2025 được thực hiện từ nguồn vốn quy định tại Mục 2.1 Điều này, căn cứ tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và đảm bảo sau khi tạm ứng cổ tức, Công ty vẫn đáp ứng đầy đủ các điều kiện chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, công ty chưa công bố thời gian chi trả cụ thể.

Được biết, 18.752.687 cổ phiếu BBC sẽ bị hủy niêm yết trên HOSE từ ngày 16/1 tới do tổ chức niêm yết hủy tư cách công ty đại chúng theo thông báo của UBCKNN, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 120 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020. Ngày giao dịch cuối cùng của BBC trên HOSE là ngày 15/1.

STG bị phạt 3,8 tỷ đồng vì vi phạm thuế và hóa đơn

Nguyên nhân xử phạt là do STG đã có loạt hành vi vi phạm hành chính như: Khai sai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp; Sử dụng không hợp pháp hóa đơn làm giảm số tiền thuế phải nộp.

Thay đổi kế hoạch, Tổng giám đốc VNS không mua vào như dự kiến

Hiện, ông Duy vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu trực tiếp 3.890.020 cổ phiếu, chiếm 5,7%.

Một cá nhân chi gần 1.400 tỷ mua hơn 68% vốn tại Giầy Thượng Đình

Kết quả, có 2 nhà đầu tư trúng đấu giá lô cổ phiếu nêu trên. Trong đó, giá đấu giá thành công cao nhất là 216.000 đồng/cổ phiếu, giá thấp nhất là 134.000 đồng/cổ phiếu, mức đấu giá thành công bình quân 215.999 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phần bán được là 1.379.341.778.000 đồng.

Ngày 19/1, Dragon Capital Việt Nam lên sàn UPCoM với giá 68.000 đồng/cổ phiếu

Hiện, Dragon Capital chiếm 59% tổng giá trị tài sản ròng (NAV) của các quỹ đại chúng tại Việt Nam, cả về số lượng quỹ lẫn quy mô quản lý.

Tổng giám đốc Đồ hộp Hạ Long bị bắt giữ, công ty tạm dừng hoạt động 14 ngày

Ngày 10/1 công ty đã nhận được thông báo giữ người số 449/CSKT-Đ2 do Cơ quan Cảnh sát điều tra Tp. Hải Phòng ban hành, về việc tạm giữ ông Trương Sỹ Toàn - Tổng Giám đốc Công ty.

