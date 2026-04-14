Cổ đông nội bộ TNH muốn mua thêm 2 triệu cổ phiếu

Ông Nguyễn Anh Đĩnh thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (mã TNH-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Anh Đĩnh - Giám đốc Dự án TNH vừa đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu TNH nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 16/4/2026 đến ngày 15/5/2026 bằng phương thức Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, ông Đĩnh sẽ tăng sở hữu cổ phiếu TNH từ gần 6,2 triệu cổ phiếu, chiếm 3,7% lên gần 8,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4,91% vốn tại TNH.

Trước đó, từ ngày 5/11-27/11, ông Đĩnh đã mua thành công 6 triệu cổ phiếu TNH đã đăng ký và nâng số cổ phiếu nắm giữ lên như hiện tại.

Hiện, bố đẻ ông Đĩnh là ông Nguyễn Văn Thủy đang sở hữu hơn 3,9 triệu cổ phiếu TNH và anh rể là ông Triệu Xuân Hưng sở hữu 96.918 cổ phiếu TNH. Tổng số lượng cổ phiếu của ông Đĩnh và người có liên quan là hơn 10,179 triệu cổ phiếu, chiếm 6,14% vốn tại TNH.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, doanh thu bán hàng của TNH tăng 16% đạt gần 510 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 307% xuống -93,224 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 giảm 307% so với năm 2024, mặc dù doanh thu tăng 16%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chi phí của Tập đoàn tăng nhanh hơn đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025 tăng 16%, phản ánh quy mô hoạt động và năng lực cung ứng dịch vụ y tế của Tập đoàn tiếp tục được mở rộng. Mức tăng này có sự đóng góp từ việc Bệnh viện TNH Việt Yên đi vào hoạt động ổn định và từ việc hệ thống Công ty dược - đảm nhận vai trò bán lẻ thuốc của toàn Tập đoàn đi vào hoạt động ổn định (từ tháng 08/2025), qua đó bổ sung nguồn thu mới cho toàn hệ thống - tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu chưa đạt kỳ vọng do hoạt động khám chữa bệnh trong năm chịu ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết bất lợi, thiên tai và bối cảnh kinh tế còn khó khăn, làm giảm lưu lượng bệnh nhân tại một số thời điểm.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến 10,923%, chủ yếu do công ty phát sinh giao dịch chuyển nhượng một phần khoản đầu tư tại CTCP Bệnh viện TNH Hà Nội, ghi nhận khoản lãi khoảng 8,19 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản thu này mang tính chất không thường xuyên, không đủ bù đắp mức gia tăng mạnh của chi phí trong kỳ.

Ngoài ra, giá vốn hàng bán năm 2025 tăng 51%, cao hơn nhiều so với mức tăng doanh thu. Nguyên nhân chính là do phát sinh chi phí khấu hao lớn từ Bệnh viện TNH Việt Yên trong giai đoạn đầu vận hành khi công suất khai thác chưa đạt mức tối ưu. Đồng thời, công ty tiếp tục đầu tư mạnh cho hoạt động chuyên môn, bao gồm trang thiết bị y tế hiện đại và đào tạo nhân sự triển khai kỹ thuật mới, đây là các khoản chi mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng năng lực cung ứng trong dài hạn, nhưng làm gia tăng chi phí trong ngắn hạn.

Thêm vào đó, chi phí bán hàng tăng 153% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 64%, chủ yếu do chi phí nhân sự tăng lên khi công ty điều chỉnh cơ cấu tổ chức, bổ sung đội ngũ quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, công ty phát sinh thêm các khoản chi nhằm chuẩn hóa hình ảnh, tác phong và chất lượng giao tiếp của đội ngũ nhân viên, đồng thời thực hiện điều chỉnh tăng thu nhập cho cán bộ nhân viên để phù hợp với mức thu nhập trên thị trường lao động y tế và duy trì sự gắn bó lâu dài của người lao động.

Mặt khác, chi phí tài chính tăng 154% đến từ chi phí lãi vay, đặc biệt là chi phí lãi vay tại Bệnh viện TNH Việt Yên giai đoạn đầu đi vào hoạt động, doanh thu chưa đủ để bù đắp chi phí và Dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn do công ty CP Bệnh viện TNH Lạng Sơn - công ty con của TNH là chủ đầu tư đang trong quá trình xây dựng có phát sinh các chi phí hoạt động tuy nhiên chưa có doanh thu tương ứng.

Được biết, HĐQT TNH đã thông qua việc Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 muộn nhất đến hết tháng 5/2026.