Thứ Ba, 14/04/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Cổ đông nội bộ TNH muốn mua thêm 2 triệu cổ phiếu

Hà Anh

14/04/2026, 08:54

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 16/4/2026 đến ngày 15/5/2026 bằng phương thức Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Sơ đồ giá cổ phiếu TNH trên TradingView.

Ông Nguyễn Anh Đĩnh thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH (mã TNH-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Anh Đĩnh - Giám đốc Dự án TNH vừa đăng ký mua vào 2 triệu cổ phiếu TNH nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 16/4/2026 đến ngày 15/5/2026 bằng phương thức Thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, ông Đĩnh sẽ tăng sở hữu cổ phiếu TNH từ gần 6,2 triệu cổ phiếu, chiếm 3,7% lên gần 8,2 triệu cổ phiếu, chiếm 4,91% vốn tại TNH.

Trước đó, từ ngày 5/11-27/11, ông Đĩnh đã mua thành công 6 triệu cổ phiếu TNH đã đăng ký và nâng số cổ phiếu nắm giữ lên như hiện tại.

Hiện, bố đẻ ông Đĩnh là ông Nguyễn Văn Thủy đang sở hữu hơn 3,9 triệu cổ phiếu TNH và anh rể là ông Triệu Xuân Hưng sở hữu 96.918 cổ phiếu TNH. Tổng số lượng cổ phiếu của ông Đĩnh và người có liên quan là hơn 10,179 triệu cổ phiếu, chiếm 6,14% vốn tại TNH.

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, doanh thu bán hàng của TNH tăng 16% đạt gần 510 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm 307% xuống -93,224 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 giảm 307% so với năm 2024, mặc dù doanh thu tăng 16%. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chi phí của Tập đoàn tăng nhanh hơn đáng kể so với tốc độ tăng doanh thu.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2025 tăng 16%, phản ánh quy mô hoạt động và năng lực cung ứng dịch vụ y tế của Tập đoàn tiếp tục được mở rộng. Mức tăng này có sự đóng góp từ việc Bệnh viện TNH Việt Yên đi vào hoạt động ổn định và từ việc hệ thống Công ty dược - đảm nhận vai trò bán lẻ thuốc của toàn Tập đoàn đi vào hoạt động ổn định (từ tháng 08/2025), qua đó bổ sung nguồn thu mới cho toàn hệ thống - tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu chưa đạt kỳ vọng do hoạt động khám chữa bệnh trong năm chịu ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết bất lợi, thiên tai và bối cảnh kinh tế còn khó khăn, làm giảm lưu lượng bệnh nhân tại một số thời điểm.

Trong khi đó, doanh thu hoạt động tài chính tăng đột biến 10,923%, chủ yếu do công ty phát sinh giao dịch chuyển nhượng một phần khoản đầu tư tại CTCP Bệnh viện TNH Hà Nội, ghi nhận khoản lãi khoảng 8,19 tỷ đồng. Tuy nhiên, khoản thu này mang tính chất không thường xuyên, không đủ bù đắp mức gia tăng mạnh của chi phí trong kỳ.

Ngoài ra, giá vốn hàng bán năm 2025 tăng 51%, cao hơn nhiều so với mức tăng doanh thu. Nguyên nhân chính là do phát sinh chi phí khấu hao lớn từ Bệnh viện TNH Việt Yên trong giai đoạn đầu vận hành khi công suất khai thác chưa đạt mức tối ưu. Đồng thời, công ty tiếp tục đầu tư mạnh cho hoạt động chuyên môn, bao gồm trang thiết bị y tế hiện đại và đào tạo nhân sự triển khai kỹ thuật mới, đây là các khoản chi mang tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và mở rộng năng lực cung ứng trong dài hạn, nhưng làm gia tăng chi phí trong ngắn hạn.

Thêm vào đó, chi phí bán hàng tăng 153% và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 64%, chủ yếu do chi phí nhân sự tăng lên khi công ty điều chỉnh cơ cấu tổ chức, bổ sung đội ngũ quản lý và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, công ty phát sinh thêm các khoản chi nhằm chuẩn hóa hình ảnh, tác phong và chất lượng giao tiếp của đội ngũ nhân viên, đồng thời thực hiện điều chỉnh tăng thu nhập cho cán bộ nhân viên để phù hợp với mức thu nhập trên thị trường lao động y tế và duy trì sự gắn bó lâu dài của người lao động.

Mặt khác, chi phí tài chính tăng 154% đến từ chi phí lãi vay, đặc biệt là chi phí lãi vay tại Bệnh viện TNH Việt Yên giai đoạn đầu đi vào hoạt động, doanh thu chưa đủ để bù đắp chi phí và Dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn do công ty CP Bệnh viện TNH Lạng Sơn - công ty con của TNH là chủ đầu tư đang trong quá trình xây dựng có phát sinh các chi phí hoạt động tuy nhiên chưa có doanh thu tương ứng.

Được biết, HĐQT TNH đã thông qua việc Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 muộn nhất đến hết tháng 5/2026.

Quỹ ngoại F&N Dairy lại muốn gom thêm cổ phiếu Vinamilk

14:20, 08/01/2018

Quỹ ngoại F&N Dairy lại muốn gom thêm cổ phiếu Vinamilk

Nhóm quỹ Dragon Capital sắp chi hơn 1.130 tỷ thực hiện quyền mua cổ phiếu HCM

07:31, 20/08/2025

Tổng giám đốc VNS dự chi gần 20 tỷ mua cổ phiếu

14:38, 17/07/2025

Từ khóa:

chứng khoán Giám đốc dự án TNH mua thêm cổ phiếu

Đọc thêm

Giao dịch cổ phiếu trái chiều của gia đình Phó Chủ tịch VIB

Bà Đặng Thị Thu Hà - vợ ông Đặng Văn Sơn - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị VIB đăng ký mua vào 6 triệu cổ phiếu. Con gái lại đăng ký bán hết số cổ phiếu đang nắm giữ.

Dragon Capital nâng tỷ lệ sở hữu tại DPG lên hơn 11%

Nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa thông qua hai quỹ đã mua vào tổng cộng 162.000 cổ phiếu DPG vào ngày 9/4 vừa qua.

Giá không như kỳ vọng, con trai Chủ tịch HPG không mua hết 50 triệu cổ phiếu như đăng ký

Ông Trần Vũ Minh chỉ mua được 33,3 triệu cổ phiếu HPG trong giai đoạn 12/03-09/04. Nguyên nhân không mua hết số cổ phiếu đăng ký do diễn biến thị trường không phù hợp.

Lian SGP chào mua công khai 77,94% vốn IMP, lãnh đạo đăng ký bán hàng loạt

Bà Trần Thị Đào, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, ông Ngô Minh Tuấn và Huỳnh Văn Nhung - Phó tổng giám đốc thông báo đăng ký bán cổ phiếu IMP, từ ngày 16/4-15/5.

Khởi động bình chọn “Doanh nghiệp niêm yết” trong bối cảnh thu hút dòng vốn ngoại từ thị trường mới nổi

Khởi động bình chọn “Doanh nghiệp niêm yết” trong bối cảnh thu hút dòng vốn ngoại từ thị trường mới nổi

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và cam kết minh bạch, các doanh nghiệp niêm yết có thể tận dụng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư toàn cầu trong bối cảnh nâng hạng lên thị trường mới nổi vào tháng 9/2026…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

5 tiểu bang Mỹ có GDP ngang với 5 nền kinh tế lớn nhất châu Âu

Thế giới

2

Nghịch lý thị trường đường: Giá thế giới tăng, Việt Nam giảm

Thị trường

3

So sánh tốc độ tăng giá nhà ở các nước châu Âu năm 2025

Thế giới

4

Nhà nước sẽ rót tới 3 tỷ cho mỗi nghiên cứu sinh khoa học công nghệ xuất sắc

Kinh tế số

5

Giao dịch cổ phiếu trái chiều của gia đình Phó Chủ tịch VIB

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy