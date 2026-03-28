Cơ hội hưởng lương hưu cao hơn với bảo hiểm hưu trí bổ sung

Phúc Minh

28/03/2026, 11:11

Chính phủ vừa ban hành quy định mới nhằm bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, góp phần tạo cơ hội cho người lao động được hưởng lương hưu cao hơn...

Ảnh minh họa.

KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ, CẢN TRỞ LỢI ÍCH HỢP PHÁP 

Theo Nghị định số 85/2026/NĐ-CP về bảo hiểm hưu trí bổ sung, có hiệu lực từ ngày 10/5/2026 (thay thế Nghị định số 88/2016/NĐ-CP), đối tượng tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung là người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội. Các đối tượng này được tự nguyện tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung do các doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí triển khai thông qua người sử dụng lao động.

Việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung không phải là điều kiện bắt buộc để tuyển dụng, ký kết, gia hạn hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động không được phân biệt đối xử, cản trở quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động thông qua việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Người sử dụng lao động không được gắn việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với chính sách khen thưởng, đánh giá thi đua và phúc lợi của doanh nghiệp đối với người lao động.

Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện.

Căn cứ vào yêu cầu quản lý lao động và khả năng tài chính, người sử dụng lao động xây dựng văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung. Đồng thời thực hiện đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung cho người lao động của doanh nghiệp mình theo văn bản thỏa thuận.

Điều kiện để người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được hưởng phần đóng góp của người sử dụng lao động, và kết quả đầu tư từ khoản đóng góp phải được nêu cụ thể tại văn bản thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động. Trường hợp người sử dụng lao động có điều kiện về thời gian làm việc tối thiểu đối với người lao động thì không quá 5 năm.

THAM GIA TỰ NGUYỆN GIỮA HAI BÊN 

Về quy trình tham gia, Nghị định quy định người sử dụng lao động xây dựng văn bản thỏa thuận và thông báo, lấy ý kiến người lao động.

Sau khi thống nhất, người sử dụng lao động ký văn bản thỏa thuận về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với từng người lao động, hoặc ký với Chủ tịch Công đoàn sau khi lấy ý kiến tập thể người lao động.

Người sử dụng lao động ký hợp đồng tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động.

Căn cứ vào chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung đã đăng ký và văn bản thỏa thuận với người lao động, người sử dụng lao động đóng phần đóng góp của người sử dụng lao động (nếu có), và phần người lao động ủy thác cho người sử dụng lao động đóng hộ (nếu có) vào quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung; thông báo cho doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí về số tiền đóng cho từng người lao động theo quy định.

Số tiền chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung từ quỹ hưu trí phụ thuộc vào giá trị tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm nhận chi trả, quy định về chi trả tại chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung, và quy định tại văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung.

Nhà nước không đảm bảo về số tiền chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung. Trường hợp quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khi tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung bị xâm phạm, hoặc có tranh chấp phát sinh, thì việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp hoặc giải quyết tranh chấp được thực hiện thông qua thương lượng, hòa giải, hoặc yêu cầu trọng tài hoặc Tòa án Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp luật.

Người lao động tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được lựa chọn nhận chi trả hằng tháng hoặc nhận chi trả một lần, hoặc kết hợp giữa nhận chi trả một lần và nhận hằng tháng.

Luật Bảo hiểm xã hội quy định, bảo hiểm hưu trí bổ sung là loại hình bảo hiểm mang tính chất tự nguyện theo nguyên tắc thị trường, nhằm bổ sung cho chế độ hưu trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ đóng góp của người sử dụng lao động hoặc của người sử dụng lao động và người lao động.

Khoản đóng góp vào quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung được quản lý theo từng tài khoản hưu trí cá nhân.

Mức chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung được xác định trên cơ sở số dư tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm chi trả, được tích lũy thông qua hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung theo nguyên tắc thị trường.

Trường hợp được tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung để có lương hưu cao

18:24, 14/08/2024

Trường hợp được tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung để có lương hưu cao

Bộ Nội vụ lý giải cách thức điều chỉnh tăng lương hưu

09:15, 19/03/2026

Bộ Nội vụ lý giải cách thức điều chỉnh tăng lương hưu

Đề xuất tăng lương hưu từ 1/7/2026

14:35, 18/03/2026

Đề xuất tăng lương hưu từ 1/7/2026

bảo hiểm hưu trí bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội lương hưu Nghị định số 85/2026/NĐ-CP

Ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Ra mắt Quỹ hỗ trợ xây dựng chính sách, pháp luật

Mục tiêu của quỹ nhằm góp phần tạo thêm nguồn lực cho các hoạt động nghiên cứu chiến lược, xây dựng chính sách, hoàn thiện và tổ chức thi hành pháp luật...

VnEconomy

"Phù phép" để xuất khẩu trái phép 1.033 container quặng sang Trung Quốc

Để xuất khẩu trái phép 1.033 container chứa quặng Ilmenite, các bị can đã "bắt tay" với cán bộ hải quan để tráo mẫu quặng nhằm hoàn thiện thủ tục thông quan. Giá trị quặng xuất khẩu trái phép được xác định hơn 3,8 triệu USD (tương đương hơn 95,9 tỷ đồng)...

Xác nhận 500 người đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI

Xác nhận 500 người đủ tư cách đại biểu Quốc hội khóa XVI

Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 238/NQ HĐBCQG xác nhận 500 ông, bà đã trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có đủ tư cách đại biểu Quốc hội theo quy định của pháp luật.

Đảng ủy VUSTA trao tặng Huy hiệu Đảng cho 35 đảng viên

Đảng ủy VUSTA trao tặng Huy hiệu Đảng cho 35 đảng viên

Việc trao Huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng (3/2/2026) là sự ghi nhận của Đảng đối với những cống hiến, đóng góp bền bỉ của các đảng viên lão thành. Đây là kết quả của cả một quá trình phấn đấu, rèn luyện và cống hiến bền bỉ của các đảng viên qua nhiều môi trường công tác, nhiều địa phương, đơn vị khác nhau...

Lựa chọn mô hình phát triển cho kinh tế thể thao Việt Nam

Lựa chọn mô hình phát triển cho kinh tế thể thao Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam tìm kiếm các động lực tăng trưởng mới, kinh tế thể thao đang dần được nhìn nhận là một ngành, lĩnh vực mới có thể đóng góp trực tiếp vào GDP quốc gia. Tuy nhiên, để nền kinh tế này "cất cánh", việc giải quyết các điểm nghẽn, lựa chọn mô hình phát triển phù hợp là những vấn đề không mới, nhưng cũng không dễ...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

