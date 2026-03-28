Cơ hội hưởng lương hưu cao hơn với bảo hiểm hưu trí bổ sung

KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ, CẢN TRỞ LỢI ÍCH HỢP PHÁP
Theo Nghị định số 85/2026/NĐ-CP về bảo hiểm hưu trí bổ sung, có hiệu lực từ ngày 10/5/2026 (thay thế Nghị định số 88/2016/NĐ-CP), đối tượng tham gia bảo hiểm
hưu trí bổ sung là người sử dụng lao động và người lao động đã tham gia bảo hiểm
xã hội bắt buộc theo quy định của
Luật Bảo hiểm xã hội. Các đối tượng này được tự nguyện tham gia bảo hiểm
hưu trí bổ sung do các doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí triển khai thông qua
người sử dụng lao động.
Việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung
không phải là điều kiện bắt buộc để tuyển dụng, ký kết, gia hạn hợp đồng lao động. Người sử dụng lao động
không được phân biệt đối xử, cản trở quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động
thông qua việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung.
Người sử dụng lao động không được
gắn việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với chính sách khen thưởng, đánh giá
thi đua và phúc lợi của doanh nghiệp đối với người lao động.
Mức đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung
do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện.
Căn cứ vào yêu cầu quản lý lao động
và khả năng tài chính, người sử dụng lao động xây dựng văn bản thỏa thuận giữa
người lao động và người sử dụng lao động về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ
sung. Đồng thời thực hiện đóng
bảo hiểm hưu trí bổ sung cho người lao động của doanh nghiệp mình theo văn bản
thỏa thuận.
Điều kiện để người lao động tham
gia bảo hiểm hưu trí bổ sung được hưởng phần đóng góp của người sử dụng lao động, và kết quả đầu tư từ khoản đóng góp phải được nêu cụ thể tại văn bản thỏa thuận
giữa người sử dụng lao động và người lao động. Trường hợp người sử dụng lao động
có điều kiện về thời gian làm việc tối thiểu đối với người lao động thì không
quá 5 năm.
THAM GIA TỰ NGUYỆN GIỮA HAI BÊN
Về quy trình tham gia, Nghị định quy định
người sử dụng lao động xây dựng văn bản thỏa thuận và thông báo, lấy ý kiến người
lao động.
Sau khi thống nhất, người sử dụng
lao động ký văn bản thỏa thuận về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung với từng
người lao động, hoặc ký với Chủ tịch Công đoàn sau khi lấy ý kiến tập thể người
lao động.
Người sử dụng lao động ký hợp đồng
tham gia chương trình bảo hiểm hưu trí bổ sung với doanh nghiệp quản lý quỹ hưu
trí. Căn cứ danh sách người lao động tham gia chương trình, doanh nghiệp quản
lý quỹ hưu trí mở tài khoản hưu trí cá nhân cho người lao động.
Căn cứ vào chương trình bảo hiểm
hưu trí bổ sung đã đăng ký và văn bản thỏa thuận với người lao động, người sử dụng
lao động đóng phần đóng góp của người sử dụng lao động (nếu có), và phần người
lao động ủy thác cho người sử dụng lao động đóng hộ (nếu có) vào quỹ bảo hiểm
hưu trí bổ sung; thông báo cho doanh nghiệp quản lý quỹ hưu trí về số tiền đóng cho từng người
lao động theo quy định.
Số tiền chi trả bảo hiểm hưu trí
bổ sung từ quỹ hưu trí phụ thuộc vào giá trị tài khoản hưu trí cá nhân tại thời
điểm nhận chi trả, quy định về chi trả tại chương trình bảo hiểm hưu trí bổ
sung, và quy định tại văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng
lao động về việc tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung.
Nhà nước không đảm bảo về số tiền
chi trả bảo hiểm hưu trí bổ sung. Trường hợp quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức,
cá nhân khi tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung bị xâm phạm, hoặc có tranh chấp phát sinh, thì việc
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp hoặc giải quyết tranh chấp được thực hiện thông
qua thương lượng, hòa giải, hoặc yêu cầu trọng tài hoặc Tòa án Việt Nam giải quyết theo quy định của pháp
luật.
Người lao động tham gia bảo hiểm
hưu trí bổ sung được lựa chọn nhận chi trả hằng tháng hoặc nhận chi trả một lần, hoặc kết hợp giữa nhận chi
trả một lần và nhận hằng tháng.
Luật Bảo hiểm xã hội quy định, bảo hiểm hưu trí bổ sung là
loại hình bảo hiểm mang tính chất tự nguyện theo nguyên tắc thị trường, nhằm bổ sung cho chế độ hưu
trí trong bảo hiểm xã hội bắt buộc, có cơ chế tạo lập quỹ từ đóng góp của người
sử dụng lao động hoặc của người sử dụng lao động và người lao động.
Khoản đóng góp vào quỹ bảo hiểm
hưu trí bổ sung được quản lý theo từng tài khoản hưu trí cá nhân.
Mức chi trả bảo hiểm hưu trí bổ
sung được xác định trên cơ sở số dư tài khoản hưu trí cá nhân tại thời điểm chi
trả, được tích lũy thông qua hoạt động đầu tư quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung theo
nguyên tắc thị trường.