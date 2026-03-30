Lĩnh án chung thân về tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 70 tỷ của nhà đầu tư

Bị cáo đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc công ty đang hợp tác quảng cáo cho các nhãn hàng để huy động vốn với lãi suất từ 3% - 15%/tháng. Có 35 nhà đầu tư đã chuyển cho bị cáo hơn 151 tỷ đồng. Hiện bị cáo mới hoàn trả hơn 81 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng...

Ngày 30/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt bị cáo Vũ Thị Huyền Trang (SN 1990, ở phường Tây Hồ) mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2020, Trang thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Bizkols Entertainment, đăng ký kinh doanh về lĩnh vực quảng cáo và đặt trụ sở tại nhà riêng. Tuy nhiên, việc thành lập công ty chỉ là hình thức để Trang dễ dàng huy động tiền của các nhà đầu tư.

Do cần tiền, Trang đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về việc công ty đang hợp tác quảng cáo cho các nhãn hàng trong lĩnh vực dược phẩm, game online, đồ điện tử gia dụng, bệnh viện nha khoa; rượu vang; “booking Kols” (quảng cáo có sự tham gia của người nổi tiếng để tăng uy tín và chất lượng sản phẩm)...

Từ đó, bị cáo huy động tiền của những nhà đầu tư và hứa hẹn sẽ thanh toán lợi nhuận cao từ 3% - 15%/tháng, tùy vào từng loại sản phẩm và thời hạn cam kết khác nhau.

Cáo buộc thể hiện, Trang kêu gọi đồng nghiệp cũ, nhân viên cùng bạn bè quen biết tham gia góp vốn đầu tư. Trang lấy danh nghĩa công ty để quảng cáo. Tuy nhiên, thực tế bị cáo ký hợp đồng mang danh nghĩa cá nhân và yêu cầu các nhà đầu tư chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Có 35 nhà đầu tư đã chuyển cho Trang hơn 151 tỷ đồng.

Sau khi nhận được tiền của những nhà đầu tư, Trang chỉ sử dụng một phần nhỏ số tiền cho hợp đồng quảng cáo, còn lại Trang dùng tiền của người sau trả lợi nhuận cho người trước, đầu tư bất động sản, sử dụng chi tiêu cá nhân...

Khi những nhà đầu tư yêu cầu được rút tiền gốc và lợi nhuận, Trang lấy nhiều lý do để trì hoãn như phía đối tác chưa thanh toán tiền; hay tiếp tục đưa ra các thông tin gian dối về một số dự án khác để kêu gọi các bị hại chuyển thêm tiền; hoặc cộng dồn tiền từ các dự án cũ vào dự án mới ... để tiếp tục tạo lòng tin với bị hại. Qua đó tiếp tục chiếm đoạt tiền rồi sử dụng với các mục đích khác nhau dẫn đến không có khả năng trả lại tiền.

Đến ngày 06/01/2022, Trang thay đổi số điện thoại, chuyển chỗ ở, trốn tránh những người bị hại. Ngày 23/7/2025, Trang bị bắt tạm giam.

Cơ quan tố tụng xác định, trong thời gian từ tháng 10/2018 đến ngày 01/01/2022, Trang đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 35 bị hại. Hiện bị cáo đã trả lại tiền cho các bị hại là hơn 81 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng.

Trong vụ án này, chị Thân Thị Thu T (ở Bắc Ninh) – bạn học của Trang bị chiếm đoạt số tiền hơn 22 tỷ đồng. Cáo buộc thể hiện, cuối năm 2020, Trang rủ chị này đầu tư vào các dự án quảng cáo rượu vang, dược, game lợi nhuận từ 9-42%. Từ ngày 23/1/2021 đến ngày 26/12/2021, chị Thân Thị Thu T chuyển cho Trang hơn 49 tỷ đồng. Bị cáo đã trả lại cho nạn nhân hơn 27 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng.

Quá trình điều tra, Trang khai nhận đã đầu tư 8 tỷ đồng để kinh doanh các game trực tuyến nhưng bị thua lỗ; chi 2 tỷ đồng để vận hành công ty; chi hơn 29 tỷ đồng để trả nợ cá nhân.