Thứ Hai, 30/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Cầu bắt đáy chủ động hơn, đà giảm thu hẹp

Kim Phong

30/03/2026, 15:27

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay tăng khoảng 14% so với buổi sáng và mặt bằng giá cổ phiếu cải thiện đáng kể. Bất chấp khối ngoại tiếp tục bán mạnh dòng tiền trong nước vẫn đang bắt đáy chủ động ở vùng giá thấp.

VN-Index vẫn đang dao động quanh đường trung bình 200 ngày (MA200).

VN-Index đóng cửa còn giảm nhẹ 0,61% (-10,26 điểm), cải thiện đáng kể từ mức giảm 1,35% thời điểm chốt phiên sáng. Độ rộng cũng có cải thiện nhẹ với 118 mã tăng/204 mã giảm (phiên sáng 66 mã tăng/247 mã giảm).

Độ rộng cổ phiếu và điểm số thay đổi cho thấy thị trường đã phục hồi thực chất, dù chưa nhiều mã có khả năng đổi màu. Kết hợp với mức thanh khoản sàn này tăng 14% so với buổi sáng, sự chủ động từ bên mua cũng được xác nhận.

Rổ VN30 ghi nhận tới 21 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, chỉ 3 mã tụt sâu hơn. Điều hơi đáng tiếc là các trụ lớn nhất lại không cải thiện nhiều, ví dụ VIC, CTG đứng im, VHM nhích lên được 1 bước giá, VCB lại tụt 1 bước giá. Tăng tốt nhất chiều nay là MSN và STB. MSN chốt phiên sáng còn giảm 0,68%, vừa vào phiên chiều đã xuất hiện cầu mạnh kéo tăng vọt 3,58% so với mức chốt và vượt tham chiếu 2,73%. Thời gian còn lại cổ phiếu này có chốt lời nhưng giá cũng chỉ lùi lại chút ít, đóng cửa còn tăng 2,05% so với tham chiếu. STB còn mạnh hơn, từ 1h đến 2h có nhịp tăng 6,59% và mức đỉnh vượt tham chiếu 5,84%. Đóng cửa STB còn tăng 2,17%.

Trong 21 cổ phiếu blue-chips cải thiện giá chiều nay, 10 mã tăng hơn 1% so với mức chốt buổi sáng. Đó là biên độ phục hồi khá mạnh và một số vượt tham chiếu thành công. VN30-Index đóng cửa còn giảm nhẹ 0,53% với 8 mã tăng/19 mã giảm. Thanh khoản rổ VN30 buổi chiều cũng tăng gần 15% so với phiên sáng, xác nhận có lực cầu chủ động nâng giá.

Nhiều cổ phiếu thanh khoản cao đã đảo chiều khá mạnh.

Với độ rộng tổng thể sàn HoSE cuối ngày vẫn nghiêng hẳn về phía đỏ, diễn biến phục hồi giá chiều nay tiếp diễn xu hướng buổi sáng và chỉ dừng lại vùng dưới tham chiếu. Trong 204 mã đỏ, vẫn còn 126 mã giảm quá 1% (phiên sáng là 163 mã). Gần 30 cổ phiếu trong nhóm yếu nhất này xuất hiện thanh khoản vượt trăm tỷ đồng và điểm tốt là hầu hết đã “thoát đáy” biên độ rộng. Như vậy dù bên mua không thể nâng giá đủ nhiều để xanh, nhưng việc hỗ trợ vùng giá thấp vẫn có hiệu lực. Thống kê toàn sàn HoSE có 64,4% số cổ phiếu đạt biên độ phục hồi quá 1% so với mức thấp nhất ngày.

Ở phía tăng giá, sức mạnh dòng tiền cũng rõ nét hơn rất nhiều so với buổi sáng. Loạt cổ phiếu giao dịch trăm tỷ đồng xuất hiện rất nhiều và được kéo vượt tham chiếu ít nhất 1%. Các mã này đạt biên độ phục hồi trong ngày rất ấn tượng: HPG đảo chiều từ đáy tới 3,66% và đóng cửa vượt tham chiếu 1,51%. MSN đảo chiều 3,74%, đóng cửa tăng 2,05%. STB đảo chiều 5,34% thành tăng 2,17%. GEE đảo chiều 9,88% thành tăng 6,95%. EIB đảo chiều 4,07% thành tăng 1,1%. KBC đảo chiều 6,71% thành tăng 3,58%. VCG đảo chiều 4,48% thành tăng 1,14%... Các cổ phiếu này đều khớp lệnh hàng trăm tỷ đồng mỗi mã, trong đó HPG giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.

Thống kê toàn sàn HoSE có 53 cổ phiếu đóng cửa tăng từ 1% trở lên nhưng chiếm 26,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. Phiên sáng nhóm này có 36 mã và chỉ chiếm 12,3% giao dịch sàn.

Khối ngoại chiều nay cũng giao dịch tốt hơn, tăng mua 53% so với buổi sáng và giảm bán 18%. Giá trị ròng vẫn là -302,6 tỷ, nhưng thấp hơn đáng kể mức -1067,2 tỷ đồng của phiên sáng. Các mã được mua ròng không nhiều, lớn nhất là MSN +53 tỷ, MWG +33,7 tỷ, DGW +32,3 tỷ. Phía bán ròng có FPT -203,7 tỷ, VCB -111,4 tỷ, VPB -107,9 tỷ, STB -82,6 tỷ, VHM -64,9 tỷ, BID -64,3 tỷ, TCX -60,4 tỷ.

VnEconomy

Từ khóa:

cổ phiếu blue-chip cổ phiếu hpg cổ phiếu msn cổ phiếu stb cổ phiếu VHM nhận định chứng khoán thị trường chứng khoán Việt Nam

Đọc thêm

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, tổ chức thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam khi phát sinh thu nhập từ chuyển nhượng tài sản mã hóa phải nộp thuế với thuế suất 20%...

Giá nhựa toàn cầu đang đứng trước nguy cơ tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, đặc biệt là việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz để gây sức ép lên Mỹ...

Hàng loạt cổ phiếu điện sáng nay tăng bất chấp thị trường rực lửa như GEE, PC1, TV2, NT2, GEG.

VnEconomy

Nếu tránh được một cuộc khủng hoảng năng lượng kéo dài, Pyn Elite Fund tin rằng thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ phục hồi từ đợt giảm này khá nhanh.

Dù cuộc chiến tại Iran gây xáo trộn lớn trên thị trường năng lượng, chứng khoán Mỹ đến nay vẫn giảm ít hơn so với lo ngại ban đầu...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 13-2026

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dân sinh

[Trực tiếp]: Tọa đàm “Thực thi Luật Việc làm 2025: Bảo hiểm thất nghiệp – từ trợ cấp sang quản trị thị trường lao động”

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

1

"Công thức" đàm phán thương mại của EU: Nới tay với thịt bò, cứng rắn với rượu vang

Thế giới

2

Quảng Ninh hướng tới là đô thị biển - di sản - cửa ngõ quốc tế của Việt Nam

Bất động sản

3

Khởi công khu công nghiệp tại Khu kinh tế mở Chu Lai

Hạ tầng

4

Nghiên cứu bổ sung ga Xuân Hòa trên tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua Đồng Nai

Đầu tư

5

Điện hóa các ngành công nghiệp nhẹ có thể giảm tới 80% phát thải CO2

Kinh tế xanh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy