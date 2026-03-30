Cầu bắt đáy chủ động hơn, đà giảm thu hẹp

Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE chiều nay tăng khoảng 14% so với buổi sáng và mặt bằng giá cổ phiếu cải thiện đáng kể. Bất chấp khối ngoại tiếp tục bán mạnh dòng tiền trong nước vẫn đang bắt đáy chủ động ở vùng giá thấp.
VN-Index đóng cửa còn giảm nhẹ 0,61% (-10,26 điểm), cải thiện
đáng kể từ mức giảm 1,35% thời điểm chốt phiên sáng. Độ rộng cũng có cải thiện
nhẹ với 118 mã tăng/204 mã giảm (phiên sáng 66 mã tăng/247 mã giảm).
Độ rộng cổ phiếu và điểm số thay đổi cho thấy thị trường đã
phục hồi thực chất, dù chưa nhiều mã có khả năng đổi màu. Kết hợp với mức thanh
khoản sàn này tăng 14% so với buổi sáng, sự chủ động từ bên mua cũng được xác
nhận.
Rổ VN30 ghi nhận tới 21 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng,
chỉ 3 mã tụt sâu hơn. Điều hơi đáng tiếc là các trụ lớn nhất lại không cải thiện
nhiều, ví dụ VIC, CTG đứng im, VHM nhích lên được 1 bước giá, VCB lại tụt 1 bước
giá. Tăng tốt nhất chiều nay là MSN và STB. MSN chốt phiên sáng còn giảm 0,68%,
vừa vào phiên chiều đã xuất hiện cầu mạnh kéo tăng vọt 3,58% so với mức chốt và
vượt tham chiếu 2,73%. Thời gian còn lại cổ phiếu này có chốt lời nhưng giá cũng
chỉ lùi lại chút ít, đóng cửa còn tăng 2,05% so với tham chiếu. STB còn mạnh
hơn, từ 1h đến 2h có nhịp tăng 6,59% và mức đỉnh vượt tham chiếu 5,84%. Đóng cửa
STB còn tăng 2,17%.
Trong 21 cổ phiếu blue-chips cải thiện giá chiều nay, 10 mã
tăng hơn 1% so với mức chốt buổi sáng. Đó là biên độ phục hồi khá mạnh và một số
vượt tham chiếu thành công. VN30-Index đóng cửa còn giảm nhẹ 0,53% với 8 mã tăng/19
mã giảm. Thanh khoản rổ VN30 buổi chiều cũng tăng gần 15% so với phiên sáng, xác
nhận có lực cầu chủ động nâng giá.
Với độ rộng tổng thể sàn HoSE cuối ngày vẫn nghiêng hẳn về
phía đỏ, diễn biến phục hồi giá chiều nay tiếp diễn xu hướng buổi sáng và chỉ dừng
lại vùng dưới tham chiếu. Trong 204 mã đỏ, vẫn còn 126 mã giảm quá 1% (phiên sáng
là 163 mã). Gần 30 cổ phiếu trong nhóm yếu nhất này xuất hiện thanh khoản vượt
trăm tỷ đồng và điểm tốt là hầu hết đã “thoát đáy” biên độ rộng. Như vậy dù bên
mua không thể nâng giá đủ nhiều để xanh, nhưng việc hỗ trợ vùng giá thấp vẫn có
hiệu lực. Thống kê toàn sàn HoSE có 64,4% số cổ phiếu đạt biên độ phục hồi quá
1% so với mức thấp nhất ngày.
Ở phía tăng giá, sức mạnh dòng tiền cũng rõ nét hơn rất nhiều
so với buổi sáng. Loạt cổ phiếu giao dịch trăm tỷ đồng xuất hiện rất nhiều và được
kéo vượt tham chiếu ít nhất 1%. Các mã này đạt biên độ phục hồi trong ngày rất ấn
tượng: HPG đảo chiều từ đáy tới 3,66% và đóng cửa vượt tham chiếu 1,51%. MSN đảo
chiều 3,74%, đóng cửa tăng 2,05%. STB đảo chiều 5,34% thành tăng 2,17%. GEE đảo
chiều 9,88% thành tăng 6,95%. EIB đảo chiều 4,07% thành tăng 1,1%. KBC đảo chiều
6,71% thành tăng 3,58%. VCG đảo chiều 4,48% thành tăng 1,14%... Các cổ phiếu này
đều khớp lệnh hàng trăm tỷ đồng mỗi mã, trong đó HPG giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Thống kê toàn sàn HoSE có 53 cổ phiếu đóng cửa tăng từ 1% trở
lên nhưng chiếm 26,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. Phiên sáng nhóm này có 36
mã và chỉ chiếm 12,3% giao dịch sàn.
Khối ngoại chiều nay cũng giao dịch tốt hơn, tăng mua 53% so
với buổi sáng và giảm bán 18%. Giá trị ròng vẫn là -302,6 tỷ, nhưng thấp hơn đáng
kể mức -1067,2 tỷ đồng của phiên sáng. Các mã được mua ròng không nhiều, lớn nhất
là MSN +53 tỷ, MWG +33,7 tỷ, DGW +32,3 tỷ. Phía bán ròng có FPT -203,7 tỷ, VCB
-111,4 tỷ, VPB -107,9 tỷ, STB -82,6 tỷ, VHM -64,9 tỷ, BID -64,3 tỷ, TCX -60,4 tỷ.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: