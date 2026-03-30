Thứ Hai, 30/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Xét xử giám đốc Công ty Hoàng Dân và đồng phạm

Đỗ Mến

30/03/2026, 14:52

Ngày 30/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Dân - Giám đốc Công ty Hoàng Dân cùng 22 bị cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu tại các dự án thủy lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng...

Quang cảnh phiên tòa.

Vụ án này xảy ra tại các Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị khác.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Có 5 bị cáo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – cũ bị truy tố về tội Nhận hối lộ gồm: Hoàng Văn Thắng - cựu Thứ trưởng, Trần Tố Nghị (nguyên quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình), Nguyễn Hải Thanh (nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban 4), Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2) và Lê Văn Hiến (nguyên Giám đốc Ban 8).

Các bị cáo tại tòa.

Có 14 bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Tạ Văn Thuyết – nguyên giám đốc, Ban 1 và Nguyễn Văn Thuật – nguyên Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, Ban 1; Phạm Đông Phương- nguyên giám đốc Ban 2;

Hoàng Xuân Thịnh – nguyên giám đốc, Ban 4; Nguyễn Vinh Hoàng – nguyên Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, Ban 4 và Dương Chí Thành – cựu cán bộ, Ban 4; Mai Quang Vượng – nguyên giám đốc, Ban 8 và Trần Văn Nhì – Trưởng phòng kế hoạch thẩm định, Ban 8;

Sai phạm xảy ra tại các gói thầu thủy lợi do Công ty Hoàng Dân thực hiện gồm gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk); gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An); gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải (Lạng Sơn); và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng (Hòa Bình).

Nguyễn Đắc Điệp – nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Sông Đà 5 và Vũ Văn Hòa – Trưởng phòng đấu thầu Công ty Sông Đà 5;

Lê Vũ Hùng – nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy lợi 4 và Lê Quang Thế - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thủy lợi 4;

Võ Duy Minh - Giám đốc chi nhánh Miền Trung – Tổng công ty Thủy lợi 4; Vũ Đình Thịnh – Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân.

3 bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Bùi Cao Nguyên – phụ trách tài chính và Vũ Thị Kim Liên – kế toán trưởng đều thuộc Công ty Hoàng Dân; Nguyễn Văn Giáp – nguyên giám đốc Công ty Sao Vàng HG.

Trong số 23 bị cáo, có 3 bị cáo được tại ngoại, 19 bị cáo bị tạm giam. Riêng bị cáo Nguyễn Hải Thanh hiện đang bỏ trốn và bị cơ quan công an truy nã.

Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã thông báo kêu gọi bị cáo Nguyễn Hải Thanh ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định của pháp luật. Trường hợp bị cáo Thanh vắng mặt không có lý do chính đáng, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.

Tại phiên khai mạc, bị cáo Lê Quang Thế có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe. Hội đồng xét xử đã chấp thuận đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Thế; quyết định xét xử vắng mặt 2 bị cáo Thế và bị cáo Thanh.

Hội đồng xét xử gồm 5 người.

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã lợi dụng mối quan hệ quen biết với một số lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – cũ để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án làm chủ đầu tư.

Qua đó, các bên thỏa thuận chi tiền theo tỷ lệ phần trăm cho một số cá nhân là lãnh đạo, nhằm chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân, phục vụ việc lập hồ sơ, báo cáo tài chính.

Hành vi này tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các nhà thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu 5 gói thầu thủy lợi tại 4 dự án, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng.

Tổng số tiền bị cáo Nguyễn Văn Dân đưa hối lộ để được trúng thầu là hơn 40,2 tỷ đồng. 

Ngoài ra, trong quá trình thi công và hoạt động kinh doanh, Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo Bùi Cao Nguyên (phụ trách tài chính) và Vũ Thị Kim Liên (kế toán trưởng) thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 99 tỷ đồng.

Từ khóa:

Công ty Hoàng Dân Dự án thủy lợi sai phạm đấu thầu vi phạm thuế

Lĩnh án chung thân về tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 70 tỷ của nhà đầu tư

Bị cáo đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc công ty đang hợp tác quảng cáo cho các nhãn hàng để huy động vốn với lãi suất từ 3% - 15%/tháng. Có 35 nhà đầu tư đã chuyển cho bị cáo hơn 151 tỷ đồng. Hiện bị cáo mới hoàn trả hơn 81 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng...

Từ ngày 17 đến 22/4/2026 (tức mùng 1-6/3 năm Bính Ngọ), Lễ hội Bình Đà - Tôn vinh Đức Quốc tổ Lạc Long Quân sẽ diễn ra tại xã Bình Minh, Hà Nội với quy mô lớn. Đây là lễ hội mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2014, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Sáng 30/3/2026, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI khai mạc Kỳ họp thứ nhất, kiện toàn bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ 2026–2031; ông Võ Văn Minh tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND Thành phố.

Theo điều tra ban đầu, nhóm đối tượng đã lập dự án “ma”, quảng bá sai sự thật để dẫn dụ nhà đầu tư nạp tiền, sau đó đánh sập hệ thống và xóa toàn bộ dấu vết nhằm chiếm đoạt lượng tiền điện tử rất lớn, quy đổi tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng. Nhằm tạo điều kiện cho các bị hại theo quy định, công an đề nghị các nạn nhân khẩn trương gửi đơn trình báo trước ngày 30/4/2026 để được hướng dẫn giải quyết...

Theo quy định mới tại Luật Việc làm năm 2025, mức tiền lương cao nhất làm căn cứ đóng bảo hiểm thất nghiệp bằng 20 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố tại thời điểm đóng bảo hiểm thất nghiệp...

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
