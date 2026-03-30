Xét xử giám đốc Công ty Hoàng Dân và đồng phạm

Ngày 30/3, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Văn Dân - Giám đốc Công ty Hoàng Dân cùng 22 bị cáo trong vụ án sai phạm đấu thầu tại các dự án thủy lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng...
Vụ án này xảy ra tại các Ban Quản lý và xây dựng công trình
thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư
và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị khác.
Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm
trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.
Có 5 bị cáo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn –
cũ bị truy tố về tội Nhận hối lộ gồm: Hoàng Văn Thắng - cựu Thứ trưởng, Trần Tố
Nghị (nguyên quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình), Nguyễn Hải
Thanh (nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, kiêm Giám đốc Ban
4), Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2) và Lê Văn Hiến (nguyên Giám đốc Ban
8).
Có 14 bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Tạ Văn Thuyết – nguyên giám đốc, Ban 1 và Nguyễn Văn Thuật
– nguyên Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, Ban 1; Phạm Đông Phương- nguyên giám
đốc Ban 2;
Hoàng Xuân Thịnh – nguyên giám đốc, Ban 4; Nguyễn Vinh Hoàng – nguyên Trưởng
phòng Kế hoạch thẩm định, Ban 4 và Dương Chí Thành – cựu cán bộ, Ban 4; Mai Quang Vượng
– nguyên giám đốc, Ban 8 và Trần Văn Nhì – Trưởng phòng kế hoạch thẩm định, Ban 8;
Sai phạm xảy ra tại các gói thầu thủy lợi do Công ty Hoàng
Dân thực hiện gồm gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk);
gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An); gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải (Lạng
Sơn); và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng (Hòa Bình).
Nguyễn Đắc Điệp – nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Sông Đà 5 và Vũ Văn Hòa –
Trưởng phòng đấu thầu Công ty Sông Đà 5;
Lê Vũ Hùng – nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy lợi 4 và
Lê Quang Thế - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thủy lợi 4;
Võ Duy Minh - Giám
đốc chi nhánh Miền Trung – Tổng công ty Thủy lợi 4; Vũ Đình Thịnh – Phó Giám đốc
Công ty Hoàng Dân.
3 bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu
quả nghiêm trọng gồm: Bùi Cao Nguyên – phụ trách tài chính và Vũ Thị Kim Liên – kế
toán trưởng đều thuộc Công ty Hoàng Dân; Nguyễn Văn Giáp – nguyên giám đốc Công
ty Sao Vàng HG.
Trong số 23 bị cáo, có 3 bị cáo được tại ngoại, 19 bị cáo bị
tạm giam. Riêng bị cáo Nguyễn Hải Thanh hiện đang bỏ trốn và bị cơ quan công an
truy nã.
Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã thông báo kêu gọi bị cáo Nguyễn
Hải Thanh ra đầu thú, có mặt tại phiên tòa để thực hiện quyền tự bào chữa theo
quy định của pháp luật. Trường hợp bị cáo Thanh vắng mặt không có lý do chính
đáng, coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt.
Tại phiên khai mạc, bị cáo Lê Quang Thế có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức
khỏe. Hội đồng xét xử đã chấp thuận đơn xin xét xử vắng mặt của bị cáo Thế; quyết
định xét xử vắng mặt 2 bị cáo Thế và bị cáo Thanh.
Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Văn Dân đã lợi dụng mối quan hệ
quen biết với một số lãnh đạo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – cũ
để nhờ giới thiệu, tác động đến lãnh đạo các ban quản lý dự án làm chủ đầu tư.
Qua đó, các bên thỏa thuận chi tiền theo tỷ lệ phần trăm cho
một số cá nhân là lãnh đạo, nhằm chỉ đạo cấp dưới cung cấp tài liệu, dự toán đã
được phê duyệt của các gói thầu cho Công ty Hoàng Dân, phục vụ việc lập hồ sơ,
báo cáo tài chính.
Hành vi này tạo điều kiện cho Công ty Hoàng Dân và các nhà
thầu liên danh tham gia đấu thầu, trúng thầu 5 gói thầu thủy lợi tại 4 dự án, gây
thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng.
Tổng số tiền bị cáo Nguyễn Văn Dân đưa hối lộ để được trúng
thầu là hơn 40,2 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong quá trình thi công và hoạt động kinh doanh,
Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo Bùi Cao Nguyên (phụ trách tài chính) và Vũ Thị Kim
Liên (kế toán trưởng) thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, lập và sử dụng
hai hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 99 tỷ đồng.
Vụ Công ty Hoàng Dân: Các sai phạm nghiêm trọng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng
10:39, 06/02/2026
Khởi tố giám đốc gây ô nhiễm môi trường và để ngoài sổ sách hơn 430 tỷ đồng
Lĩnh án chung thân về tội lừa đảo, chiếm đoạt hơn 70 tỷ của nhà đầu tư
Bị cáo đưa ra nhiều thông tin gian dối về việc công ty đang hợp tác quảng cáo cho các nhãn hàng để huy động vốn với lãi suất từ 3% - 15%/tháng. Có 35 nhà đầu tư đã chuyển cho bị cáo hơn 151 tỷ đồng. Hiện bị cáo mới hoàn trả hơn 81 tỷ đồng, còn chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng...
