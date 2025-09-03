Thứ Tư, 03/09/2025

Tài chính

Cơ hội nhận kim cương khi gửi tiết kiệm tại Vietbank

Trúc Như

03/09/2025, 13:18

Chương trình “Tiết kiệm vững vàng, Nhận ngàn tài lộc” không chỉ là một cơ hội để khách hàng gia tăng tài sản mà còn là một cách để Vietbank khẳng định vị thế của mình trên thị trường ngân hàng…

Giải đặc biệt của chương trình tiết kiệm “Tiết kiệm vững vàng, Nhận ngàn tài lộc” là viên kim cương tròn 6,8 ly trị giá nửa tỷ đồng.
Giải đặc biệt của chương trình tiết kiệm "Tiết kiệm vững vàng, Nhận ngàn tài lộc" là viên kim cương tròn 6,8 ly trị giá nửa tỷ đồng.

Ngày 3/9/2025, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) đã chính thức phát động chương trình khuyến mại lớn nhất trong năm mang tên “Tiết kiệm vững vàng, Nhận ngàn tài lộc” nhằm chào mừng Quốc khánh 2/9 và tri ân khách hàng. Chương trình này không chỉ mang đến cơ hội nhận giải thưởng lên đến gần 5 tỷ đồng mà còn là một bước đi chiến lược của Vietbank trong việc thu hút khách hàng gửi tiết kiệm.

Chương trình khuyến mại sẽ diễn ra từ ngày 3/9 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng cho tất cả khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm tại Vietbank. Để tham gia, khách hàng chỉ cần gửi tiết kiệm từ 25 triệu đồng với kỳ hạn 6 tháng trở lên. Mỗi khách hàng sẽ được cấp mã dự thưởng để tham gia quay số vào cuối kỳ. Điều đặc biệt là chương trình này không chỉ áp dụng cho các giao dịch gửi tiền tại quầy mà còn cho cả hình thức gửi tiết kiệm online qua Ngân hàng số Vietbank Digital.

Vietbank đã thiết kế chương trình này với nhiều sản phẩm tiền gửi đa dạng, bao gồm Tiết kiệm truyền thống, Tiết kiệm quyền chọn, Tiết kiệm Phát Lộc, Tiết kiệm Đa tiện ích, và nhiều sản phẩm khác. Điều này giúp khách hàng có nhiều lựa chọn phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình.

Ngoài việc nhận mã dự thưởng, khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy với kỳ hạn từ 1 tháng sẽ được nhận quà tặng hấp dẫn như sạc dự phòng hoặc ly nước cao cấp. Đặc biệt, với kỳ hạn từ 6 tháng, khách hàng sẽ nhận thêm mã dự thưởng. Đối với khách hàng gửi tiền online, với kỳ hạn từ 6 tháng, họ sẽ nhận ngay 2 mã dự thưởng. Đặc biệt hơn, những khách hàng lần đầu mở tài khoản tại Vietbank sẽ được tặng thêm 2 mã dự thưởng, và những ai có ngày sinh nhật trong thời gian diễn ra chương trình sẽ được tặng thêm 3 mã dự thưởng.

Điểm nhấn của chương trình là giải thưởng cuối kỳ, nơi Vietbank sẽ tổ chức quay số để xác định chủ nhân của các giải thưởng giá trị. Giải đặc biệt là viên kim cương tròn 6,8 ly trị giá 500 triệu đồng, cùng với 3 giải nhất là sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng, 6 giải nhì trị giá 20 triệu đồng và 30 giải khuyến khích trị giá 5 triệu đồng. Thời gian quay số dự kiến vào ngày 9/1/2026, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho khách hàng tham gia.

Chương trình “Tiết kiệm vững vàng, Nhận ngàn tài lộc” không chỉ là một cơ hội để khách hàng gia tăng tài sản mà còn là một cách để Vietbank khẳng định vị thế của mình trên thị trường ngân hàng. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc tổ chức các chương trình khuyến mại hấp dẫn như thế này là rất cần thiết để thu hút và giữ chân khách hàng.

Vietbank đã thể hiện sự nhạy bén trong việc nắm bắt nhu cầu của khách hàng và tạo ra những sản phẩm dịch vụ phù hợp. Chương trình này không chỉ giúp khách hàng có thêm động lực để tiết kiệm mà còn tạo ra một không khí phấn khởi trong cộng đồng, khuyến khích mọi người tham gia vào việc xây dựng tài chính cá nhân vững mạnh.

Với những lợi ích thiết thực và giải thưởng hấp dẫn, chương trình khuyến mại của Vietbank chắc chắn sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo khách hàng. Đây là cơ hội không thể bỏ lỡ cho những ai đang tìm kiếm một kênh đầu tư an toàn và hiệu quả. Hãy đến Vietbank ngay hôm nay để gửi tiết kiệm và tham gia vào chương trình “Tiết kiệm vững vàng, Nhận ngàn tài lộc”, nơi mà mỗi mã dự thưởng chính là một cơ hội để bạn “săn” giải kim cương giá trị.

Áp lực dự phòng giảm sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng nửa cuối năm 2025

Áp lực dự phòng giảm sẽ thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng nửa cuối năm 2025

Đến cuối quý II/2025, tỷ lệ nợ cần chú ý (nợ nhóm 2) của các ngân hàng niêm yết chỉ chiếm khoảng 1,1% tổng dư nợ, ghi nhận mức thấp nhất trong 6 quý trở lại đây…

Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế - thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam

Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế - thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam

Việt Nam, với những cam kết mạnh mẽ về Net Zero, đang nổi lên như một điểm đến đầy tiềm năng. Để biến tiềm năng thành hiện thực, bài toán về năng lực hấp thụ vốn xanh đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết…

Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế - thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam

Khai mở thị trường vốn xanh quốc tế - thúc đẩy phát triển bền vững và tài chính toàn diện tại Việt Nam

Việt Nam, với những cam kết mạnh mẽ về Net Zero, đang nổi lên như một điểm đến đầy tiềm năng. Để biến tiềm năng thành hiện thực, bài toán về năng lực hấp thụ vốn xanh đang trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết…

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam: 15 năm kiến tạo và vươn xa

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam: 15 năm kiến tạo và vươn xa

Ngày 1/9/2010 - 1/9/2025, một chặng đường đánh dấu sự hình thành và trưởng thành của thị trường giao dịch hàng hóa tại Việt Nam.

Giá bán vàng miếng SJC tăng tới 3 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong 2 tiếng

Giá bán vàng miếng SJC tăng tới 3 triệu đồng mỗi lượng chỉ trong 2 tiếng

Sáng 3/9, giá bán vàng miếng SJC đồng loạt tăng thêm 2,8 triệu – 3 triệu đồng mỗi lượng sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 2/9, “phi thẳng” lên 133,4 triệu đồng/lượng. Thậm chí một doanh nghiệp niêm yết tại mức 134 triệu đồng/lượng…

