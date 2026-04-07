Cổ phiếu APG bị cảnh báo do ý kiến ngoại trừ từ kiểm toán

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (mã APG-HOSE) công bố thông tin nhận được thông báo và Quyết định của SGDCK TP.HCM về việc đưa cổ phiếu APG vào diện cảnh báo.

Theo đó, cổ phiếu APG bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 09/04/2026 theo quyết định của HOSE do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm c Khoản I Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/03/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, bên kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau: tại ngày 31/12/2025, Công ty có số dư công nợ phải thu khác đối với các cá nhân với giá trị 319,58 tỷ đồng. Với những tài liệu công ty cung cấp, bên kiểm toán cho biết không ước tính được giá trị trích lập dự phòng cần thiết đối với các khoản công nợ phải thu cá nhân này. Theo đó, bất kỳ sự điều chỉnh nào (nếu có) cũng làm ảnh hưởng đến báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của công ty.

Tiếp theo đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, công ty chưa thu hồi được đầy đủ gốc và lãi trái phiếu mã GKMH2124001 phát hành bởi Công ty cổ phần Khang Minh Group (nay là Công ty cổ phần GKM Holdings) theo thời điểm đáo hạn ngày 20/09/2024.

Trái phiếu này đã được gia hạn đến ngày 20/09/2020, tuy nhiên việc các tài liệu về gia hạn không nêu rõ tài sản đảm bảo và giá trị tài sản đảm bảo của lô trái phiếu nêu trên. Số dư gốc và lãi trái phiếu này tại ngày kết thúc năm tài chính tương ứng lần lượt là 44,150 tỷ đồng và 8,535 tỷ đồng.

Với những tài liệu công ty cung cấp, bên kiểm toán cho biết không ước tính được giá trị trích lập dự phòng cần thiết đối với các khoản công nợ phải thu này. Theo đó, bất kỳ sự điều chỉnh nào (nếu có) cũng làm ảnh hưởng đến báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của công ty".

Qua đó, APG cho biết khoản phải thu cá nhân nêu trên phát sinh từ các giao dịch trong các năm trước. Công ty đã và đang làm việc với các bên liên quan để thu hồi công nợ và đánh giá rằng khoản phải thu vẫn có khả năng thu hồi dựa trên cam kết thanh toán của đối tượng liên quan. Tuy nhiên, tại thời điểm lập Báo cáo tài chính năm 2025, công ty chưa thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán phù hợp theo quy định chuẩn mực kế toán để ghi nhận trích lập dự phòng.

Do đó, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với khoản mục này và Chủ tịch HĐQT đang trực tiếp chịu trách nhiệm liên hệ với các bên liên quan để xử lý vấn đề này.

Đối với khoản đầu tư trái phiếu, APG cho biết, công ty đang nắm giữ khoản đầu tư trái phiếu do công ty cổ phần GKM Holdings phát hành. Trong năm 2025, công ty và bên phát hành đã thống nhất gia hạn thời gian đáo hạn trái phiếu.

Tuy nhiên, tại thời điểm gia hạn bên phát hành chưa công bố đầy đủ thông tin liên quan đến tài sản bảo đảm và công ty chưa có đầy đủ cơ sở để đánh giá chính xác mức độ rủi ro tín dụng và giá trị hợp lý của khoản đầu tư do đó bên kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản mục này.

Đáng chú ý, bên GKM đã có công văn đề nghị bổ sung tài sản đảm bảo và chuyển đổi khoản trái phiếu thành chứng chỉ quỹ, APG đã ghi nhận ý kiến và đang đánh giá lại tài sản mới này có đủ giá trị kinh tế pháp lý để chuyển đổi không.

Đặc biệt, công ty cam kết chủ động xử lý dứt điểm các vấn đề dẫn đến ý kiến ngoại trừ trong thời gian sớm nhất; Minh bạch hóa thông tin và tuân thủ đầy đủ quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.