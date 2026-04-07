Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Cổ phiếu APG bị cảnh báo do ý kiến ngoại trừ từ kiểm toán

Hà Anh

07/04/2026, 07:40

Tại ngày 31/12/2025, công ty có số dư công nợ phải thu khác đối với các cá nhân với giá trị 319,58 tỷ đồng

Sơ đồ giá cổ phiếu APG trên TradingView.

Công ty Cổ phần Chứng khoán APG (mã APG-HOSE) công bố thông tin nhận được thông báo và Quyết định của SGDCK TP.HCM về việc đưa cổ phiếu APG vào diện cảnh báo.

Theo đó, cổ phiếu APG bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 09/04/2026 theo quyết định của HOSE do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của tổ chức niêm yết, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại điểm c Khoản I Điều 40 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành kèm theo Quyết định số 22/QĐ-HĐTV ngày 16/03/2026 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, bên kiểm toán đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau: tại ngày 31/12/2025, Công ty có số dư công nợ phải thu khác đối với các cá nhân với giá trị 319,58 tỷ đồng. Với những tài liệu công ty cung cấp, bên kiểm toán cho biết không ước tính được giá trị trích lập dự phòng cần thiết đối với các khoản công nợ phải thu cá nhân này. Theo đó, bất kỳ sự điều chỉnh nào (nếu có) cũng làm ảnh hưởng đến báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của công ty.

Tiếp theo đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, công ty chưa thu hồi được đầy đủ gốc và lãi trái phiếu mã GKMH2124001 phát hành bởi Công ty cổ phần Khang Minh Group (nay là Công ty cổ phần GKM Holdings) theo thời điểm đáo hạn ngày 20/09/2024.

Trái phiếu này đã được gia hạn đến ngày 20/09/2020, tuy nhiên việc các tài liệu về gia hạn không nêu rõ tài sản đảm bảo và giá trị tài sản đảm bảo của lô trái phiếu nêu trên. Số dư gốc và lãi trái phiếu này tại ngày kết thúc năm tài chính tương ứng lần lượt là 44,150 tỷ đồng và 8,535 tỷ đồng.

Với những tài liệu công ty cung cấp, bên kiểm toán cho biết không ước tính được giá trị trích lập dự phòng cần thiết đối với các khoản công nợ phải thu này. Theo đó, bất kỳ sự điều chỉnh nào (nếu có) cũng làm ảnh hưởng đến báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025 của công ty".

Qua đó, APG cho biết khoản phải thu cá nhân nêu trên phát sinh từ các giao dịch trong các năm trước. Công ty đã và đang làm việc với các bên liên quan để thu hồi công nợ và đánh giá rằng khoản phải thu vẫn có khả năng thu hồi dựa trên cam kết thanh toán của đối tượng liên quan. Tuy nhiên, tại thời điểm lập Báo cáo tài chính năm 2025, công ty chưa thu thập đầy đủ các bằng chứng kiểm toán phù hợp theo quy định chuẩn mực kế toán để ghi nhận trích lập dự phòng.

Do đó, kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với khoản mục này và Chủ tịch HĐQT đang trực tiếp chịu trách nhiệm liên hệ với các bên liên quan để xử lý vấn đề này.

Đối với khoản đầu tư trái phiếu, APG cho biết, công ty đang nắm giữ khoản đầu tư trái phiếu do công ty cổ phần GKM Holdings phát hành. Trong năm 2025, công ty và bên phát hành đã thống nhất gia hạn thời gian đáo hạn trái phiếu.

Tuy nhiên, tại thời điểm gia hạn bên phát hành chưa công bố đầy đủ thông tin liên quan đến tài sản bảo đảm và công ty chưa có đầy đủ cơ sở để đánh giá chính xác mức độ rủi ro tín dụng và giá trị hợp lý của khoản đầu tư do đó bên kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến khoản mục này.

Đáng chú ý, bên GKM đã có công văn đề nghị bổ sung tài sản đảm bảo và chuyển đổi khoản trái phiếu thành chứng chỉ quỹ, APG đã ghi nhận ý kiến và đang đánh giá lại tài sản mới này có đủ giá trị kinh tế pháp lý để chuyển đổi không.

Đặc biệt, công ty cam kết chủ động xử lý dứt điểm các vấn đề dẫn đến ý kiến ngoại trừ trong thời gian sớm nhất; Minh bạch hóa thông tin và tuân thủ đầy đủ quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

HOSE giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu TTF, ASP, OGC, JVC và HAS

20:14, 08/09/2025

Đại hội cổ đông thường niên 2025 bất thành, cổ phiếu SJF vẫn được gỡ cảnh báo

00:00, 09/08/2025

Đại hội cổ đông thường niên 2025 bất thành, cổ phiếu SJF vẫn được gỡ cảnh báo

HOSE cảnh báo văn bản giả mạo chốt quyền cổ tức của LHG

18:51, 09/07/2025

Với nhóm dầu khí năng lượng, môi trường giá dầu cao có tác động tích cực toàn chuỗi giá trị trong khi đó nhóm cảng biển, vận tải biển ngược lại...

Con trai Chủ tịch Vietjet mua thành công 2 triệu cổ phiếu VJC

Ông Nguyễn Phước Hùng Anh Victor, con trai bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietjet đã mua thành công 2 triệu cổ phiếu VJC, từ ngày 13/3 đến ngày 31/3.

RAL báo lãi 2025 giảm 39% sau kiểm toán

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán, doanh thu thuần của RAL giảm 24% so với cùng kỳ từ 8.356 tỷ đồng giảm còn 6.359 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế giảm 39% từ hơn 593 tỷ đồng xuống còn hơn 361 tỷ đồng.

DQC bị chuyển sang diện kiểm soát

HOSE cho biết chuyển cổ phiếu của DQC từ diện cảnh báo sang diện kiểm soát kể từ ngày 08/4/2026 do tổ chức kiểm toán có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong 02 năm liên tiếp (năm 2024 - 2025) của tổ chức niêm yết theo quy định.

FPTS bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Điệp Tùng được bổ nhiệm làm tân Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Thu Hương làm Tổng giám đốc FPTS từ ngày 31/3/2026.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 14-2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Đầu tư

Diễn biến của 6 thị trường chứng khoán lớn trong 1 tháng chiến sự Iran

Thế giới

1

Vàng trượt giá chờ tin Iran, SPDR Gold Trust mua ròng

Thế giới

2

Bộ Xây dựng dự báo vật liệu xây dựng còn tăng giá

Bất động sản

3

Hôm nay, Quốc hội bầu Chủ tịch nước và Thủ tướng nhiệm kỳ 2026 - 2031

Tiêu điểm

4

Đề xuất hơn 9.000 tỷ đồng mở rộng quốc lộ 1 kết nối Hà Tĩnh - Huế

Bất động sản

5

Huế chủ động xây “lá chắn” trước thiên tai ngày càng cực đoan

Kinh tế xanh

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

